"Ông hoàng phòng vé" Ha Jung Woo bị phạt hơn 25.000 USD

Dân trí Nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn - Ha Jung Woo đã thừa nhận dùng chất cấm propofol vào năm 2019. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đồng nghiệp, gia đình và chấp nhận án phạt.

Ngày 24/9, Ha Jung Woo thông báo sẽ không kháng cáo quyết định của tòa án trong phiên tòa diễn ra giữa tháng 9. Trong phiên tòa, thẩm phán của Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt Ha Jung Woo 30 triệu won (khoảng 25.493 USD) vì sử dụng chất cấm propofol.

Mức phạt này cao gấp 3 lần so với con số công tố viên yêu cầu trong phiên tòa diễn ra vào tháng 8 trước đó. Trong 7 ngày kể từ khi thẩm phán tuyên mức án phạt cho Ha Jung Woo, nam diễn viên không đệ đơn kháng cáo và chấp nhận mức phạt mà tòa dành cho mình.

Tài tử xứ Hàn Ha Jung Woo bị phạt 25 nghìn USD vì sử dụng chất cấm.

Sau phiên tòa, Ha Jung Woo đã gửi lời xin lỗi công chúng và đồng nghiệp vì vụ việc. Anh chia sẻ: "Là một diễn viên được công chúng quan tâm, tôi lẽ ra nên sống thận trọng và trở thành tấm gương tốt. Tôi xin lỗi vì những thiệt hại đã gây ra cho đồng nghiệp và gia đình".

Ha Jung Woo ra hầu tòa hồi tháng 9/2021.

Trước tòa, luật sư đại diện cho Ha Jung Woo giải thích, nam diễn viên sử dụng chất cấm propofol để điều trị da và có sự giám sát của nhân viên y tế.

Ha Jung Woo, sinh năm 1978, bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Năm 2008, sau thành công của bộ phim The Chaser, Ha Jung Woo vươn lên vị trí một ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc.

Tài tử 42 tuổi từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc như Người hầu gái, Ám sát, Thử thách thần chết, 1987: When The Days Comes...

Đến hết năm 2018, tổng số vé bán ra cho các phim có sự xuất hiện của Ha Jung Woo là hơn 105 triệu vé. Điều này giúp anh trở thành "ông hoàng phòng vé" của Hàn Quốc.

Mi Vân

Theo Pop