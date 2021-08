Ở tuổi 71, tổng biên tập tạp chí Vogue có bạn trai mới?

Dân trí Người phụ nữ quyền lực của làng thời trang Anna Wintour trông rất vui vẻ và hạnh phúc khi đi ăn tối cùng nam diễn viên Bill Nighy tại Rome, Italia hôm 26/8.

Anna Wintour sành điệu trên thảm đỏ

Hôm 26/8, cánh săn ảnh đã thấy ngôi sao phim Yêu thực sự, 71 tuổi Bill Nighy và tổng biên tập tạp chí Vogue, Anna Wintour cùng đi ăn tối tại nhà hàng Pierluigi ở Rome, Italia.

Năm ngoái, người phụ nữ quyền lực của làng thời trang Anna Wintour chia tay với người bạn đời lâu năm Shelby Bryan sau 16 năm gắn bó. Anna và ông trùm viễn thông Shelby, 75 tuổi từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2020, mối quan hệ của họ đã kết thúc. Fans của bà trùm thời trang vẫn luôn thắc mắc liệu bà và Shelby Bryan đã thực sự kết hôn hay chưa.

Anna Wintour nổi bật tại sự kiện thời trang lớn

Anna Wintour có hai người con là Charles, 36 tuổi và Bee, 33 tuổi với người chồng đầu tiên của bà, bác sĩ tâm thần trẻ em - Tiến sĩ David Shaffer. Bà là người kín đáo và hầu như không chia sẻ về gia đình của mình.

Tin đồn về việc Anna Wintour hẹn hò với Bill Nighy lan truyền sau khi cặp đôi được phát hiện xuất hiện cùng nhau tại nhiều buổi trình diễn thời trang, tới nhà hát và nhà hàng ở London, Anh và New York, Mỹ.

Anna Wintour đi ăn cùng diễn viên Bill Nighy.

Anna Wintour ăn vận trẻ trung và điệu đà khi đi ăn vào buổi tối 26/8 cùng nam diễn viên nổi tiếng. Bà cười nói liên tục bên bàn ăn, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng thường thấy.

Vào tháng 1 năm ngoái, tổng biên tập tạp chí Vogue bị phát hiện khi bà và Bill đi ăn cùng nhau ở New York, Mỹ. Cặp đôi được cho là đã quen thân từ năm 2010.

Bill Nighy luôn từ chối bình luận về việc liệu tình bạn của họ có thực sự là tình yêu hay không. Vào năm 2015, khi được hỏi về tin đồn này, ông trả lời: "Rõ ràng là tôi không có gì để nói về điều đó. Có rất nhiều tin đồn về tôi và có lẽ là về Anna Wintour".

Anna Wintour là tổng biên tập tạp chí Vogue.

Anna Wintour sinh năm 1949 là một nhà báo người Mỹ gốc Anh. Bà là tổng biên tập của tạp chí Vogue từ năm 1988 và giám đốc nội dung toàn cầu của tập đoàn truyền thông Condé Nast từ năm 2020.

Với mái tóc bob cá tính và cặp kính râm đen đặc trưng của mình, Wintour đã trở thành một nhân vật quan trọng trong thế giới thời trang, được ca ngợi bởi có khả năng đặc biệt trong việc tìm kiếm các xu hướng thời trang mới. Wintour thường được coi là người phụ nữ quyền lực nhất trong giới truyền thông và thời trang.

Anna Wintour tươi tắn dự sự kiện

Một cựu trợ lý của Anna Wintour - Lauren Weisberger từng viết cuốn sách bán chạy nhất năm 2003 mang tên The Devil Wears Prada sau đó được dựng thành bộ phim ăn khách vào năm 2006 với sự tham gia của Meryl Streep trong vai Miranda Priestly, một tổng biên tập tạp chí thời trang - nhân vật được cho là dựa trên Anna Wintour. Năm 2009, bà là tâm điểm của một bộ phim tài liệu khác có tên The September Issue.

Nam diễn viên Bill Nighy là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Anh. Ông đóng phim và diễn kịch từ năm 1977. Tên tuổi của ông được biết tới qua nhiều bộ phim ăn khách như Yêu thực sự, cướp biển vùng Caribe, The Constant Gardener, The Best Exotic Marigold Hotel, About Time.... Ông đã từng giành giải Quả Cầu Vàng vào năm 2006 với vai diễn trong bộ phim truyền hình Gideon's Daughter.

Về đời tư, Bill Nighy từng có mối quan hệ tình cảm lâu năm với nữ diễn viên người Anh Diana Quick. Cặp đôi hẹn hò từ năm 1980 và có với nhau một cô con gái sinh năm 1984 tên là Mary Nighy hiện cũng nối nghiệp bố mẹ làm diễn viên. Bill Nighy và Diana chia tay vào năm 2008.

Vĩnh Ngọc

Theo DM