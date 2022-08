Ở tuổi 54, vợ cũ Brad Pitt siêu giàu, sống độc thân và không con cái

Jennifer Aniston, 54 tuổi, người từng giành giải Emmy, giải Quả cầu vàng và giải SAG là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng là nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh nhỏ nhờ thành công với vai Rachel Green trong bộ phim truyền hình ăn khách mang tên Những người bạn (công chiếu trong khoảng thời gian từ năm 1994 - 2004).

Sở hữu hàng loạt bộ phim ăn khách trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng, ước chừng các bộ phim của Jennifer Aniston đã mang về cho nhà sản xuất tổng doanh thu phòng vé hơn 1,6 tỷ USD trên toàn thế giới. Aniston được coi là một trong số ít nghệ sĩ có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ khán giả. Cô từng được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, Mỹ và là người đồng sáng lập công ty sản xuất Echo Films, được thành lập vào năm 2008. Aniston cũng đã từng được nhiều tạp chí đưa vào danh sách những người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Jennifer Aniston là một trong số sáu ngôi sao của bộ phim Những người bạn. Cô và các bạn diễn trong phim đều có sự nghiệp thành công sau khi kết thúc bộ phim này nhưng chắc chắn người thành công nhất là Jennifer Aniston.

Nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Aniston (Ảnh: Pinterest).

Do có một danh sách dài các bộ phim ăn khách nên không có gì ngạc nhiên khi Jennifer là ngôi sao giàu có nhất trong dàn sao của phim Những người bạn. Theo trang Celebrity Net Worth, nữ diễn viên xinh đẹp sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 320 triệu USD vào năm 2022. Giá trị tài sản ròng của cô lớn hơn nhiều so với ngôi sao giàu thứ hai của phim Những người bạn, Courteney Cox, người ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 150 triệu USD.

Sau khi Những người bạn kết thúc, Aniston tiếp tục đóng vai chính trong một số bộ phim hài lãng mạn ăn khách bao gồm Rumor Has It, Friends with Money, The Break-Up, He's Just Not That Into You, The Switch, Just Go with It...

Trái với sự nghiệp thành công, Jennifer Aniston hiện sống độc thân sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ. Lần đầu tiên, cô kết hôn với tài tử Brad Pitt trong 5 năm (Brad Pitt sở hữu khối tài sản tương đương Jennifer Aniston). Cặp đôi ở bên nhau từ năm 2000 - 2005. Trong quá trình cặp đôi nổi tiếng làm thủ tục ly hôn, báo chí đồn đoán rằng Pitt chia tay Aniston vì đã có quan hệ tình cảm với Angelina Jolie, bạn diễn cùng anh trong phim Ông bà Smith.

Jennifer Aniston từng gây xôn xao khi kết hôn với Brad Pitt (Ảnh: Pinterest).

Nhiều năm sau đó, Aniston bình luận về vụ ly hôn trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2015 rằng: "Không ai làm điều gì sai trái. Mọi thứ giống như, đôi khi có những chuyện đã xảy ra".

Nữ diễn viên xinh đẹp bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Justin Theroux vào tháng 5/2011. Cặp đôi đính hôn vào năm 2012, kết hôn vào năm 2015 tại nhà riêng và chia tay vào cuối năm 2017. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Jennifer Aniston hiện sống một mình và không có con cái.

Jennifer Aniston và chồng thứ hai dự lễ trao giải Oscar (Video: ScreenSlam).

Khi trả lời phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên U60 cho biết: "Tôi chỉ là một người rất may mắn". Sau nhiều năm sống ở Hollywood, Jennifer Aniston hiện đã học được cách trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, ví như dành thời gian mỗi ngày để ngắm hoàng hôn.

Jennifer Aniston vui vẻ khi gặp lại Brad Pitt trong sự kiện năm 2020 (Ảnh: Getty Images).

Jennifer Aniston chia sẻ: "Hoàng hôn buông xuống là khoảng thời gian yêu thích của tôi. Tôi ước mình có thể đóng băng khoảng thời gian tuyệt vời đó bởi vì có rất nhiều thứ tuyệt vời để làm ví như đánh giá cao mỗi ngày và những gì đang xảy ra".

Để giữ tinh thần thư thái, nữ diễn viên xinh đẹp nói rằng cô ấy dựa vào thiền định. "Đối với tôi, tôi thích ngồi thiền mỗi ngày hoặc ngồi yên lặng để viết lách, vậy là đủ. Bất kỳ loại hình thực hành yoga nào cũng là cách thiền của tôi. Ngoài ra tôi có niềm tin vào những vấn đề lớn, ví như tôi tin vào lòng nhân từ của con người. Mặc dù có quá nhiều thứ ngăn cản chúng ta tin vào điều đó nhưng tôi vẫn có sự tin tưởng nhất định", Jennifer nói.

Ngoài công việc và bạn bè, Jennifer dành thời gian chăm sóc những chú cún cưng mà cô yêu quý. Nữ diễn viên nói: "Tôi đang ở một thời điểm thực sự yên bình. Tôi có một công việc mà tôi yêu thích, tôi có những người thân trong cuộc sống, những người đó là tất cả đối với tôi và tôi còn có những con chó xinh đẹp. Tôi là một người rất may mắn.

Nhận thức về bản thân là chìa khóa của mọi vấn đề. Tôi thực sự đã đi trị liệu rất nhiều. Khi là người của công chúng, có rất nhiều điều tuyệt vời và cũng có rất nhiều điều khó khăn bởi vì suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người".

Vợ cũ Brad Pitt thừa nhận gia đình, bạn bè cô vẫn thường cảm thấy bất ngờ khi đọc trên báo những thông tin kiểu như cô đang có con hoặc sắp kết hôn. Cô vẫn thường cười xòa trước những tin đồn như vậy.

Bất chấp cuộc chia tay với Brad Pitt, Jennifer và chồng cũ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiện. Nữ diễn viên xinh đẹp nói: "Chúng tôi không giao tiếp hàng ngày nhưng chúng tôi không mong ước gì ngoài những điều tuyệt vời nhất dành cho nhau. Không ai làm điều gì sai trái cả".

Jennifer Aniston điệu đà trên thảm đỏ (Video: Harper's Bazaar UK).

Brad Pitt và Jennifer Aniston đã làm nức lòng người hâm mộ khi có cuộc hội ngộ rất ấm cúng tại lễ trao giải SAG 2020. Trước ống kính phóng viên ảnh, đôi vợ chồng nổi tiếng một thời nói chuyện vui vẻ và còn nắm tay nhau khá tình cảm. Tuy nhiên sau sự kiện đó, Jen đã phủ nhận những tin đồn về việc cô và chồng cũ nối lại quan hệ. Nữ diễn viên tóc vàng khẳng định cô và chồng cũ chỉ là bạn.

Nói về chuyện con cái, Jennifer Aniston tuyên bố nên giảm áp lực sinh con đối với phụ nữ. Cô cho biết: "Chúng ta không cần phải kết hôn hay làm mẹ để trở nên trọn vẹn. Chúng ta phải tự xác định được niềm hạnh phúc cho chính mình. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm mẹ nhưng tôi không theo đuổi thiên chức người mẹ chỉ vì cảm thấy bản thân chưa hoàn thiện".