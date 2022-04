Nữ vũ công U70 nói về chuyện tình với bạn trai kém 13 tuổi

Shirley Ballas, 62 tuổi là vũ công giành nhiều giải thưởng khiêu vũ nổi tiếng tại Anh. Gần đây bà thường xuyên ngồi ghế giám khảo các chương trình truyền hình thực tế như Dancing with the Stars và Strictly Come Dancing.

Chuyện tình cảm của người đẹp 62 tuổi và bạn trai 49 tuổi Daniel Taylor đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận và trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Shirley Ballas đã có nhiều chia sẻ thẳng thắn về mối tình của mình.

Shirley Ballas hướng dẫn khiêu vũ trên truyền hình (Video: The Graham Norton Show).

Shirley Ballas nói, bà cảm thấy bị xúc phạm khi mọi người gọi bạn trai Daniel Taylor là "đồ chơi" của bà. "Nếu một người đàn ông hẹn hò với một cô gái kém nhiều tuổi, điều đó hoàn toàn bình thường nhưng nếu một người phụ nữ hẹn hò với một người đàn ông trẻ hơn, anh ấy sẽ bị gọi là "đồ chơi". Tôi thấy điều đó gây khó chịu", Shirley nói.

Nữ giám khảo và bạn trai kém 13 tuổi công khai mối quan hệ tình cảm của họ vào tháng 3/2019. Trước đó, cặp đôi gặp nhau khi diễn chung vào tháng 11/2018. Shirley mô tả bạn trai trẻ là người thu hút sự chú ý của bà từ những buổi gặp đầu tiên.

Shirley Ballas hạnh phúc bên bạn trai kém 13 tuổi (Ảnh: Instagram).

Cuối năm ngoái, có nguồn tin cho rằng Daniel Taylor đã mua một chiếc nhẫn đính hôn và chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn bạn gái của mình.

Một nguồn tin cho biết: "Shirley và Danny vô cùng hạnh phúc và gắn bó. Khi họ đi mua nhẫn, Shirley phát hiện ra một chiếc nhẫn mà cô ấy rất thích và sau đó Danny đã đi mua nó.

Shirley là người khá truyền thống và chắc chắn muốn được bạn trai quỳ gối cầu hôn. Danny cũng muốn tạo ra một sự bất ngờ cho bạn gái của mình nhưng anh ấy không muốn có cảm giác áp lực với bất cứ điều gì trước khi anh ấy thực sự sẵn sàng. Không ai trong hai người đó phải vội vàng và họ rất hạnh phúc khi phát triển mối quan hệ theo thời gian. Việc họ đính hôn là chuyện sẽ xảy ra, không sớm thì muộn".

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn với tạp chí Prima, Shirley đã gọi bạn trai trẻ của bà là người "độc nhất vô nhị". Bà cũng nghĩ rằng bạn trai có thể rất lo lắng khi ngỏ lời cầu hôn. "Bạn trai tôi là người rất tốt bụng và quan tâm tới người khác. Daniel luôn có mặt khi tôi cần. Tôi hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ cầu hôn tôi nhưng vì anh ấy chưa bao giờ kết hôn nên tôi nghĩ anh ấy hơi lo lắng về điều đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem", Shirley nói.

Shirley Ballas, nữ vũ công chuyên nghiệp sinh năm 1960 từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Lần đầu tiên bà kết hôn với đồng nghiệp Sammy Stopford từ năm 1980 đến năm 1984. Sau đó bà kết hôn với vũ công Corky Ballas vào năm 1985 và cặp đôi chia tay vào năm 2007 sau 22 năm gắn bó. Shirley và người chồng thứ hai có với nhau một cậu con trai tên là Mark năm nay 35 tuổi. Mark cũng là một vũ công chuyên nghiệp, anh rất nổi tiếng với chương trình Dancing With The Stars ở Mỹ.

Shirley Ballas và Daniel Taylor (Ảnh: Shutterstock).

Shirley từng tiết lộ vào cuối năm 2020 rằng bà rất muốn đính hôn với bạn trai Danny và không loại trừ khả năng sẽ là người chủ động trong chuyện này. Nữ giám khảo nổi tiếng cho biết: "Mọi thứ với Danny đều lãng mạn. Khi anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 60 cho tôi. Anh ấy đã nghĩ về những điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới, anh ấy rất sáng tạo, yêu đời và quan tâm tới người khác. Chúng tôi chung sống rất bình đẳng. Nếu tôi nấu ăn, dọn dẹp thì anh ấy sẽ rửa bát, hút bụi".

Shirley Ballas khiêu vũ cùng đồng nghiệp (Video: Tracey Media).

Thời gian dịch Covid-19 hoành hành, Shirley Ballas và bạn trai trẻ đã ở bên nhau trong nhiều tháng và sau khoảng thời gian đó, Shirley càng nhận ra nhiều ưu điểm của bạn trai.

"Tôi là người hay lo lắng, sợ hãi và Daniel Taylor thực sự giúp tôi rất nhiều vì anh ấy là người bình tĩnh và tốt bụng. Bạn không cần phải bảo Daniel Taylor làm bất cứ điều gì, anh ấy không bao giờ để tôi phải cằn nhằn. Anh ấy tự mình dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, nấu ăn, rửa bát. Daniel Taylor là một món quà thực sự dành cho tôi.

Trước khi dịch bệnh xảy ra, tôi không bao giờ ở nhà quá 2 ngày mỗi tuần. Tôi bận rộn từ sáng tới tối, liên tục đi ghi hình ở Anh và Mỹ, tôi cũng thường đi du lịch. Vì thế, thời gian đầu của dịch bệnh, tôi ở nhà cả ngày mà không biết phải làm gì. Daniel Taylor đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thực sự yêu anh ấy. Chúng tôi có nhiều điểm chung và khi ở bên nhau, lúc nào chúng tôi cũng vui cười. Anh ấy là một phần lý do khiến tôi điều chỉnh lại cuộc đời mình. Tôi đã gặp bố mẹ anh ấy và hai bên đều quý mến nhau. Đó là một điểm cộng cho mối quan hệ này".