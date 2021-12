Nữ thư ký xinh như minh tinh của "bà đầm thép" Đổng Minh Châu

Dân trí Cô gái 22 tuổi, Mạnh Vũ Đồng, trở thành hiện tượng mạng xã hội Trung Quốc sau khi trở thành thư ký của nữ doanh nhân tài năng, quyền lực và nổi tiếng Đổng Minh Châu.

Tháng 11 vừa qua, nữ doanh nhân Đổng Minh Châu giới thiệu với báo giới và các nhà đầu tư nữ thư ký 22 tuổi - Mạnh Vũ Đồng. Bà cho biết: "Tôi hy vọng cô ấy có thể ở bên cạnh mình. Tôi muốn bồi dưỡng để cô ấy trở thành Đổng Minh Châu thứ hai".

Đổng Minh Châu là một nữ doanh nhân có tiếng của Trung quốc. Bà là chủ tịch của Gree Electric - nhà sản xuất thiết bị điện tử của Trung Quốc hoạt động tại hơn 160 thị trường với hơn 90.000 nhân viên.

Nữ đại gia 67 tuổi từng được Forbes vinh danh là nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc vào năm 2017 và được truyền thông gọi là "bà đầm thép" của Trung Quốc. Bà không chỉ là một phụ nữ tài năng, thông minh mà còn rất bản lĩnh, mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc.

Sự tin tưởng của bà Đổng Minh Châu khiến cô gái 22 tuổi Mạnh Vũ Đồng trở nên nổi tiếng. Theo giới thiệu bản thân của Mạnh Vũ Đồng trên trang cá nhân, cô tốt nghiệp Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha. Đây là ngôi trường hội tụ nhiều sinh viên có thành tích cao, quy tụ nhiều giảng viên tốt nhất ở Trung Quốc.

Cô gặp bà Đổng Minh Châu thông qua chương trình truyền hình thực tế We who are new to the workplace. Mạnh Vũ Đồng được nữ doanh nhân nổi tiếng thuê làm thực tập sinh 3 tháng trước khi chọn cô làm thư ký.

Đổng Minh Châu nhận xét về nữ thư ký của mình: "Mạnh Vũ Đồng là một cô gái có nhiệt huyết. Khi bắt tay vào làm điều gì đó, cô ấy đều phải hoàn thành tốt nhất. Vũ Đồng rất giống với tôi khi còn trẻ".

"Tôi thích phẩm chất của Vũ Đồng và tôi hy vọng người kế nhiệm trong tương lai của công ty có thể là một người như cô ấy", nữ doanh nhân nổi tiếng nói thêm.

Mạnh Vũ Đồng sở hữu ngoại hình sáng, thanh tú, gương mặt thông minh. Cô thể hiện được sự hoạt bát, đam mê học hỏi, nắm bắt nhiều xu hướng của giới trẻ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Hiện tại, tài khoản cá nhân của cô thu hút thêm 100.000 người theo dõi. Cô cũng nhanh chóng trở thành gương mặt "hot" trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau của Trung Quốc. Những video được Vũ Đồng chia sẻ lên mạng cũng nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng".

Sở hữu dáng vóc mảnh mai, gương mặt đẹp, rạng rỡ, Mạnh Vũ Đồng theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn phù hợp với môi trường công sở.

Với Mạnh Vũ Đồng, sự ưu ái của bà Đổng Minh Châu là một cơ hội tuyệt vời nhưng cũng mang đến cho cô nhiều áp lực. Người đẹp 22 tuổi thừa nhận bản thân chỉ là một cô gái bình thường và vẫn trong quá trình học hỏi để hoàn thiện mình.

Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ có rất nhiều người giỏi hơn tôi, siêng năng hơn tôi và tài năng hơn tôi. Tôi chỉ may mắn có được một cơ hội tốt, một người sếp tốt và một nền tảng tốt".

Câu chuyện của Mạnh Vũ Đồng đã truyền cảm hứng cho khá nhiều người trẻ, giúp họ có thêm động lực và niềm tin rằng, cơ hội luôn dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng.

