Nữ thần tượng xinh đẹp gây sốc khi trở thành streamer 19+

Somyi sinh năm 2000. Cô gia nhập nhóm Dia khi mới 17 tuổi. Cùng những người chị em của mình, cô ra mắt khán giả với đĩa đơn Will You Go Out With Me?.

Somyi sở hữu ngoại hình đẹp và khả năng vũ đạo tốt. Nữ ca sĩ 22 tuổi hoạt động cùng Dia trong gần 5 năm. Tới ngày 9/1 vừa qua, công ty chủ quản của Dia - PocketDol Studio chính thức thông báo, hợp đồng giữa họ và Somyi đã chấm dứt vì lý do sức khỏe của nữ ca sĩ.

Nữ thần tượng Somyi, cựu thành viên của nhóm Dia (Ảnh: Instagram).

Một nguồn tin cho biết, Somyi đã không tham gia bất kỳ hoạt động nào của nhóm Dia trong gần 3 năm qua. Do vậy, việc cô rời nhóm sớm hay muộn cũng nằm trong dự đoán của mọi người.

Song, việc Somyi chuyển hướng làm một streamer trên nền tảng người lớn đã gây tranh cãi. Streamer là những người phát sóng trực tiếp (streaming) cho khán giả xem thông qua các nền tảng trực tuyến như YouTube hay Facebook...

Nữ ca sĩ chính thức ra mắt với công việc mới vào tháng 11/2021 với ngoại hình nóng bỏng. Công việc của cô là trò chuyện, nhảy múa với người xem qua một nền tảng trực tuyến. Được biết, những nền tảng trực tuyến người lớn ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc và cung cấp việc làm cho nhiều cô gái trẻ.

Somyi chính thức bắt tay với công việc mới vào tháng 11/2021 (Ảnh: Chụp màn hình).

Somyi không phải là nữ ca sĩ thần tượng đầu tiên chuyển hướng sang công việc này. Trước cô có các thực tập sinh của Produce 48 như Kim Hyunah, Dahee (Glam), Ellin (Crayon Pop) đều lựa chọn công việc này. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của nữ ca sĩ 22 tuổi.

"Cô ấy đang ăn mặc gợi cảm và cười nói vui vẻ với những gã đàn ông khác", một fan bày tỏ sự thất vọng. Một số khán giả khác viết: "Đó là loại công việc khiến những người từng ủng hộ cô ấy phải xấu hổ", "Cô ấy nên làm YouTuber thay vì công việc này", "Tôi cảm thấy xấu hổ khi là một người hâm mộ chị", "Tôi rất thất vọng khi một nữ nghệ sĩ thần tượng mình ngưỡng mộ lại làm những điều đáng xấu hổ như thế này"…

Hiện tại, Somyi đang là một trong những người mẫu được yêu thích nhất trên nền tảng trực tuyến 19+ bất chấp những tranh cãi quanh việc lựa chọn công việc của nữ thần tượng.