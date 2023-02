"Nữ thần dao kéo" Park Min Young lao đao vì bê bối của bạn trai cũ

Nữ diễn viên hiếm hoi được yêu mến dù dao kéo thẩm mỹ

Park Min Young, sinh năm 1986, đóng phim từ năm 2006 với vai diễn đầu tay trong Gia đình là số một. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương là lợi thế giúp cô giành được thiện cảm của công chúng.

Park Min Young được xem là ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất showbiz xứ Hàn (Ảnh: HB).

Nhưng ngay khi vừa nổi tiếng, loạt ảnh cũ của Park Min Young bất ngờ bị công bố, khiến nhiều khán giả choáng váng. Trước đây, Park Min Young có vẻ ngoài bình thường. Việc chỉnh sửa nhan sắc giúp cô có gương mặt tỉ lệ vàng, cuốn hút và ngọt ngào.

Sau khi phẫu thuật, cuộc đời Park Min Young đã có bước tiến nhảy vọt: "Ngày xưa tôi cảm thấy mình không tạo ra được ấn tượng nhưng giờ đây, tôi đã được làm những gì mình muốn". Thái độ thẳng thắn giúp Park Min Young nhận được sự ủng hộ của công chúng tại Hàn quốc và có lượng fan đông đảo tại châu Á.

Vẻ ngoài xinh đẹp mang lại nhiều thuận lợi cho sự nghiệp của Park Min Young (Ảnh: News).

Giữa làng giải trí Hàn ưa chuộng vẻ đẹp tự nhiên, Park Min Young là sao nữ công khai chỉnh sửa nhan sắc hiếm hoi đạt được thành công vượt trội. Truyền thông và người hâm mộ tại Hàn Quốc gọi cô là "nữ hoàng dao kéo" đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn.

Nhờ vẻ ngoài hoàn hảo, sự nghiệp của Park Min Young ngày càng thăng hoa. Cô trở nên nổi tiếng, thậm chí thành sao hạng A, đứng trong hàng ngũ những nữ diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê khủng.

Park Min Young là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các dự án nổi tiếng như Thư ký Kim sao thế?, Sungkyunkwan Scandal, City Hunter (Thợ săn thành phố)...

Sự nghiệp có dấu hiệu giảm sút trong thời gian gần đây

Từ vị thế một ngôi sao hạng A, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng danh tiếng, Park Min Young hiện đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2022, "nữ hoàng dao kéo" của showbiz Hàn lộ loạt ảnh trông khác lạ khi tham gia bộ phim Dự báo tình yêu và thời tiết.

Nhiều khán giả nghi vấn, cô đang phải chịu biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Cuối năm 2022, nữ diễn viên tái xuất trong một sự kiện thời trang và lấy lại vẻ ngoài rạng rỡ.

Gương mặt khác lạ của Park Min Young làm rộ lên nghi vấn cô gặp biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Instagram).

Những năm gần đây, các bộ phim mà cô góp mặt không đạt được thành tích tốt. Bộ phim Bí mật nàng fan girl chiếu năm 2019 chỉ đạt rating khiếm tốn 2,6%. Năm 2020, When the Weather Is Fine còn kém hơn khi chỉ đạt rating 2,2%.

So với các phim như Thợ săn thành phố, Thư ký Kim làm sao thế?, các tác phẩm gần đây của Park Min Young bị xem là một sự thụt lùi. Nhiều người nhận định, Park Min Young bị đóng khung trong một kiểu vai, phần lớn là chính diện trong các bộ phim hài tình cảm, thiếu nét mới mẻ nên sức hấp dẫn với khán giả không còn.

Năm 2022, cô tham gia dự án Dự báo tình yêu và thời tiết. Phim đạt rating với 6,7%. Dự án Love In Contract lên sóng vào tháng 9/2022 chỉ đạt rating 3%, chịu ảnh hưởng của scandal tình cảm của nữ chính. Phim phát sóng cùng thời điểm mạng xã hội Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên hò hẹn với đại gia tiền ảo tai tiếng Kang Jong Hyun.

Chuyện tình yêu lùm xùm với đại gia tiền ảo

Vào tháng 9/2022, Park Min Young bất ngờ bị hãng tin Dispatch "khui" hẹn hò. Bạn trai của cô khi đó là đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun.

Ngay sau đó, Kang Jong Hyun bị tố bằng chứng làm ăn phi pháp, thậm chí từng nhận án tù treo vì tham ô, biển thủ công quỹ. Do vậy, Chuyện tình của Park Min Young và Kang Jong Hyun không được fan ủng hộ.

Chuyện tình cảm ồn ào với đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun khiến danh tiếng của Park Min Young bị ảnh hưởng (Ảnh: Dispatch).

Chỉ sau 2 ngày tin tức này được đăng tải, Park Min Young thông báo chia tay bạn trai. Chị gái của mỹ nhân Thư ký Kim sao thế cũng từ chức CEO của INBIOGEN - một trong những công ty con của Kang Jong Hyun.

Giải thích lý do kết thúc mối quan hệ, Park Min Young cho hay, cô muốn tập trung cho sự nghiệp. Bạn trai cũ của cô cũng từng lên tiếng: "Tôi không muốn vì tôi mà sự nghiệp diễn xuất của Park Min Young bị hủy hoại. Cô ấy thực sự yêu thích diễn xuất nên chúng tôi quyết định chia tay".

Sau chuyện tình ồn ào, Park Min Young lui về ở ẩn một thời gian. Gần đây, cô xuất hiện trở lại và thông báo sắp tham gia dự án truyền hình mới.

Đầu tháng 2, doanh nhân Kang Jong Hyun bị bắt vì tội tham ô và vi phạm ủy thác. Tòa án quận Nam Seoul (Hàn Quốc) cho biết công tố viên đã mở cuộc điều tra toàn diện, tịch thu và khám xét các chi nhánh của Bithumb - một sàn giao dịch tiền số để triệt phá âm mưu đánh cắp tiền, thao túng giá cổ phiếu của Kang Jong Hyun và em trai.

Kang Jong Hyun - bạn trai cũ của Park Min Young bị bắt vào ngày 1/2 (Ảnh: Newsen).

Ngày 14/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Min Young bị điều tra và cấm xuất cảnh do tình nghi dính líu đến hoạt động gian lận, tham ô của bạn trai cũ, doanh nhân Kang Jong Hyun.

Theo nguồn tin của Sports Donga, các công tố viên phát hiện tên của nữ diễn viên được sử dụng trong một giao dịch chuyển đổi trái phiếu của Bithumb. Cô thậm chí thu được hàng trăm triệu won tiền lãi. Tuy nhiên, Park Min Young phủ nhận có liên quan đến giao dịch này.

Ngày 16/2, công ty quản lý của Park Min Young lần đầu lên tiếng về vụ việc mỹ nhân xứ Hàn bị triệu tập điều tra, cấm xuất cảnh vì liên quan tới cáo buộc lừa đảo tài chính của bạn trai cũ.

Công ty đại diện của Park Min Young cho biết, cô được triệu tập với tư cách nhân chứng (Ảnh: Grazia).

Theo đại diện của nữ diễn viên, Park Min Young đã nghiêm túc hợp tác điều tra với tư cách là nhân chứng. Công ty giải trí Hook Entertainment cho biết: "Park Min Young đã nghiêm túc hợp tác điều tra với tư cách là nhân chứng vụ việc. Chúng tôi xác nhận cô ấy hiện không bị cấm xuất cảnh. Chúng tôi xin lỗi vì phản hồi chậm trễ".

Bê bối này là cú giáng mạnh vào sự nghiệp 17 năm của Park Min Young. Dù cuộc điều tra chưa có kết quả chính thức nhưng điều này cũng đủ khiến danh tiếng của Park Min Young lao đao. Đây được xem là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của "nữ thần dao kéo xứ Hàn". Tại Hàn Quốc, việc giữ đời tư trong sạch là yếu tố quyết định sự tồn vong của nghệ sĩ trong lòng công chúng.