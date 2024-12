Nữ sinh Nông Lâm TPHCM làm giám khảo sau đăng quang, dự định học thạc sĩ

Phạm Thị Minh Trang (SN 2003, quê Hải Dương) là sinh viên trường Đại học Nông lâm TPHCM, sở hữu hình thể nổi bật với số đo 3 vòng 89-59-92cm. Cô cho biết bản thân cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi chạm tay tới vị trí cao nhất (bảng nữ) tại The Face University - cuộc thi dành cho sinh viên do trường Đại học Công thương TPHCM đăng cai tổ chức.

Minh Trang được nhiều người đánh giá cao về khả năng ăn nói lưu loát, sự tự tin cùng nhan sắc rạng rỡ. Vừa đăng quang không lâu, Minh Trang đã có cơ hội làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Cô còn bật mí sắp tới mình sẽ góp mặt tại một cuộc thi nhan sắc với vai trò giám khảo.

Quán quân The Face University mùa đầu tiên Phạm Thị Minh Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Trang cho biết bản thân vừa hoàn tất những môn cuối cùng trong chương trình học tại trường Đại học Nông lâm TPHCM. Nhờ đó, cô có lợi thế về thời gian, có thể tập trung tâm sức để hoàn thành các dự án cộng đồng cũng như các hoạt động nghệ thuật.

"Ở cương vị mới, tôi có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bây giờ, tôi có thêm cơ hội để sớm thực hiện những ước mơ, kế hoạch đã ấp ủ. Đặc biệt, những công việc, hoạt động trong ngành thời trang, giải trí làm tôi thấy bỡ ngỡ nhưng cũng rất hứng thú, giúp tôi khám phá bản thân", Minh Trang chia sẻ.

Song, Minh Trang cũng cho biết chiến thắng tại cuộc thi không phải là đích đến cuối cùng của mình, mà là bước ngoặt để cô tiếp tục nỗ lực mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội.

"Tôi không chỉ muốn nổi bật ở vai trò người mẫu, trong lĩnh vực thời trang hay quảng cáo mà còn muốn dùng tiếng nói của mình lan tỏa những thông điệp tích cực, thực hiện các hoạt động vì cộng đồng", cô nói.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2003 cũng tiết lộ bản thân có ý định học tiếp bậc thạc sĩ, đặt mục tiêu đạt chứng chỉ tiếng Trung trong năm 2025. Cô tin rằng kiến thức sẽ là nền tảng vững chắc để cô đối mặt với những thách thức trong cuộc sống, sự nghiệp và phát triển hơn trong tương lai.

Nhan sắc đời thường ngọt ngào của Minh Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi còn có kế hoạch tham gia khóa học dẫn chương trình, tổ chức sự kiện để có thể tự tin hơn khi đứng trước đám đông và có khả năng quản lý các sự kiện một cách chuyên nghiệp.

Tất cả kế hoạch này đều nhằm mục tiêu giúp tôi trở thành một người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn linh hoạt và toàn diện trong các lĩnh vực khác nhau", Minh Trang chia sẻ.