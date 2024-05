"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori từ bỏ ước mơ làm mẹ

Trong tập đầu tiên của chương trình Mom, Shall We Go on a Trip Together?, Lee Hyori và mẹ, bà Jeon Gi-soon, đã cùng nhau du lịch đến Gyeongju (Hàn Quốc).

Trong chuyến đi cùng mẹ, nữ ca sĩ 45 tuổi tâm sự nhiều về cuộc sống hiện tại, bày tỏ tình cảm với mẹ ruột. Cô cho biết, mẹ cô không còn trẻ nên việc được đồng hành với mẹ trong các chuyến du lịch thực sự rất quý giá.

Lee Hyori và mẹ tham gia chương trình "Mom, Shall We Go on a Trip Together?" (Ảnh: Allkpop).

Trong chuyến đi tới Gyeongju, Lee Hyori và mẹ có nhắc đến chuyện sinh nở của nữ ca sĩ. Lee Hyori nói với mẹ: "Giờ có lẽ con không thể sinh con được nữa, con đã quá tuổi rồi". Đáp lại, mẹ của nữ ca sĩ động viên con gái: "Sao con không thử làm thụ tinh ống nghiệm như những người khác?"

Lee Hyori miễn cưỡng: "Con không muốn làm như thế". Trong các cuộc phỏng vấn năm 2020, Lee Hyori từng tiết lộ mong muốn làm mẹ. Trong chương trình giải trí Hang Out with Yoo của MBC (Hàn Quốc) vào năm 2020, cô cũng cho biết có kế hoạch mang thai. Ca sĩ thừa nhận điều này không dễ dàng vì cô đã có tuổi.

Trong cuộc trò chuyện với Bi Rain, Lee Hyori thừa nhận ghen tỵ với hôn nhân của nam ca sĩ bởi anh vừa có vợ đẹp vừa có hai con gái đáng yêu. Khi gặp gỡ Hong Hyun Hee (người đang ở giai đoạn đầu thai kỳ), giọng ca Bad Girls thể hiện sự ngưỡng mộ và xin sờ bụng nữ diễn viên hài.

Chia sẻ với Bi Rain và Hong Hyun Hee, Lee Hyori nói vợ chồng cô cố gắng cho việc sinh con nhiều năm, nhưng chưa có kết quả. Lee Hyori hoài nghi việc vợ chồng cô luôn ở cạnh nhau khiến họ đánh mất cảm xúc với đối phương, ảnh hưởng đến chuyện mang thai.

Ở tuổi 45, Lee Hyori từ bỏ ước mơ làm mẹ (Ảnh: Naver).

Nhận thấy Lee Hyori gặp áp lực lớn trong vấn đề con cái, Bi Rain và Hong Hyun Hee đều khuyên cô thư giãn và thay đổi để đời sống vợ chồng thêm mới mẻ.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho hay ca sĩ từng dùng thảo dược, chăm sóc bản thân, bỏ các đồ uống có cồn với mong muốn được làm mẹ. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, Lee Hyori chưa thể biến ước mơ của mình thành sự thật.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào năm 2013 sau thời gian hẹn hò bí mật. Sau khi kết hôn, cặp đôi chuyển tới sống ở đảo Jeju (Hàn Quốc), rời xa cuộc sống đô thị ồn ào.

Thời điểm kết hôn, cả hai tiết lộ chưa có ý định sinh con nhưng theo thời gian, họ dần thay đổi quyết định. Lee Hyori từng chia sẻ, cô rất hạnh phúc với lựa chọn này, khi được tận hưởng đời sống bình yên, cùng chồng nấu ăn, tập yoga, trồng cây, gần gũi với thiên nhiên.

Chồng của Lee Hyori, Lee Sang Soon, là một nhạc sĩ tại Hàn Quốc. So với vợ, anh kém danh tiếng hơn. Tuy nhiên, trong mắt "nữ hoàng gợi cảm" xứ Hàn, Lee Sang Soon rất hiền lành, dễ chịu và có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của cô.

Lee Hyori và chồng có cuộc hôn nhân viên mãn, kín tiếng (Ảnh: Instagram).

Lee Hyori (SN 1979) là nữ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên và MC truyền hình nổi tiếng xứ Hàn. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của nhạc trẻ xứ Hàn bởi ngoại hình gợi cảm, phong cách biểu diễn cuốn hút. Cô từng là thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Fin.K.L trước khi trở thành ca sĩ hát solo.

Năm 2006, Lee Hyori là ca sĩ có thu nhập cao nhất ở Hàn Quốc khi cô ký hợp đồng với Mnet Media. Sau khi kết hôn, cô dành thời gian tận hưởng cuộc sống gia đình, rời xa làng giải trí, dừng phát hành nhạc. Tuy nhiên, từ năm 2020, nữ ca sĩ xinh đẹp trở lại làm việc bằng cách tham gia các chương trình giải trí và phát hành nhạc.