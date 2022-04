"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori thừa nhận hôn nhân "thiếu lửa"

Mới đây, trong chương trình Seoul Check-In, nữ ca sĩ đã có những tâm sự chân thật về cuộc sống hôn nhân với hội bạn thân gồm Kim Jong Min, Shin Ji, DinDin và Eun Ji Won.

Mở đầu câu chuyện, Lee Hyori khẳng định người bạn đời Lee Sang Soon là định mệnh của cuộc đời cô. Ngôi sao ca nhạc biết chắc chắn sẽ kết hôn với anh kể từ lần đầu gặp mặt: "Trước đây, chị từng có cảm giác muốn lấy người khác nhưng khi gặp anh Sang Soon, chị lại nghĩ rằng "Mình sẽ kết hôn với anh chàng này". Cảm giác ấy chắc chắn đến mức chị còn nhắn tin cho bạn rằng "Tớ nghĩ mình sẽ lấy anh ấy"".

Lee Hyori thừa nhận hôn nhân của cô và "ông xã" trở nên thiếu lửa sau 9 năm chung sống (Ảnh: Vogue).

Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn gây bất ngờ khi thú nhận với các bạn rằng, cô và ông xã không hôn nhau gần một năm nay. Trước phản ứng ngạc nhiên của mọi người, Lee Hyori phải giải thích: "Chị cũng có thơm vào môi anh ấy nhưng hôn thì chưa".

Những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thiếu lãng mạn của Lee Hyori khiến fan lo lắng cho "chị đẹp". Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết, cô và chồng vẫn hạnh phúc. Cách đây không lâu, Lee Hyori thú nhận cô và chồng lên kế hoạch sinh con nhưng điều này vô cùng khó khăn.

Giọng ca Bad Girl tâm sự: "Tôi đã lớn tuổi và rất muốn có con. Tuy nhiên, nói thì có vẻ dễ hơn làm". Thời gian gần đây, Lee Hyori thừa nhận áp lực trong vấn đề con cái sau 9 năm kết hôn với Lee Sang Soon.

Lee Hyori và chồng, nhạc sĩ Lee Sang Soon (Ảnh: Naver).

Trong cuộc trò chuyện với ca sĩ Bi Rain vào đầu tháng 4/2022, nữ ca sĩ cho biết cuộc sống vợ chồng của cô "thiếu lửa" và sự mặn nồng trong mối quan hệ. Hai người cố gắng cho việc sinh con nhiều năm nhưng chưa có kết quả. Lee Hyori hoài nghi việc vợ chồng cô luôn ở cạnh nhau khiến họ đánh mất cảm xúc với đối phương, ảnh hưởng đến chuyện mang thai.

Năm 2021, Lee Hyori chủ động đăng ký tham gia các khóa học thai sản, nghiên cứu sách nuôi dạy con và bồi bổ sức khỏe. Nữ ca sĩ sinh năm 1979 đã kết hôn được 9 năm và bước qua tuổi tứ tuần. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của cô với chàng nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon khiến fan tò mò ngay từ những ngày đầu.

Trong nhiều bài phỏng vấn, giọng ca đình đám xứ Hàn khẳng định, Lee Sang Soon mãi là sự lựa chọn thích hợp với cô. "Trước đây, tôi đã có suy nghĩ về chuyện kết hôn, sinh con. Nhưng khi vừa gặp anh ấy (Lee Sang Soon), tôi có linh cảm rằng đó sẽ là người mà mình về chung một nhà. Và nếu bạn muốn có con, bạn sẽ phải kết hôn", ngôi sao sinh năm 1979 nói.

Khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc của vợ chồng Lee Hyori (Video: Newsen).

Lee Hyori được mệnh danh là "nữ hoàng sexy" của giới giải trí Hàn Quốc. Năm 2013, cô gây sốc khi thông báo kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon sau một năm hò hẹn bí mật. Lee Sang Soon kém danh tiếng và chỉ là một chàng nhạc sĩ nghèo so với nữ ca sĩ bốc lửa, có cuộc sống sôi động và sở hữu khối tài sản đáng nể xứ Hàn.

Lee Hyori đã từng phải chịu nhiều áp lực khi công khai kết hôn với Lee Sang Soon. Nhiều người còn buông lời chê bai ngoại hình và xuất thân nghèo của Lee Sang Soon. Bỏ qua tất cả và cả sự phản đối của gia đình, nhiều lần Lee Hyori khẳng định: "Lee Sang Soon luôn là người đẹp trai nhất trong mắt tôi".

Quan trọng hơn hết, điều Lee Sang Soon mang lại cho Lee Hyori chính là cảm giác an toàn, bài học về cách tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi và đầy ý nghĩa suốt những năm qua. Điều này từng được Lee Hyori hé lộ trong những lần phỏng vấn sau khi lập gia đình.

Lee Hyori thừa nhận không hôn chồng trong một năm nay và cặp đôi chưa thể thực hiện mơ ước có con (Ảnh: Osen).

Sau khi lập gia đình, Lee Hyori từ bỏ vị trí nữ hoàng giải trí, từ bỏ cuộc sống sôi động tại thành phố lớn để lựa chọn cuộc sống giản dị, bình yên và kín tiếng bên Lee Sang Soon tại một trang trại ở đảo Jeju. Hiện, vợ chồng cô đi về giữa Seoul và Jeju.

Năm 2018, Lee Hyori lần đầu hé lộ về cuộc sống của vợ chồng cô tại đảo Jeju với người hâm mộ. Không còn diện những bộ trang phục đắt tiền, không lui tới những tụ điểm giải trí hay xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện, Lee Hyori sau khi kết hôn bận rộn với việc chăm sóc khu vườn nhỏ, đàn thú cưng và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên ông xã.

Hàng ngày, vợ chồng nữ ca sĩ cùng làm vườn, nấu ăn, tập yoga, chăm sóc thú cưng... rồi ôm đàn cùng ca hát, sáng tác. Không hợp đồng quảng cáo, không MV hoành tráng, không album bán chạy, nữ ca sĩ cùng chồng và một cây đàn guitar tạo nên những giai điệu mộc mạc ở một căn phòng nhỏ mà họ tự gọi là studio. Chuyện tình gây sốc và cuộc hôn nhân giản dị của Lee Hyori và Lee Sang Soon khiến fan ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua.

Lee Hyori ngày càng trẻ đẹp dù đã bước qua tuổi tứ tuần (Ảnh: Sina).

Lee Sang Soon từng chia sẻ thú vị về người vợ nổi tiếng trước truyền thông. Khi được hỏi về hình ảnh của Lee Hyori lúc ở nhà và lúc trên sân khấu có gì khác biệt, Lee Sang Soon nói: "Hình ảnh Hyori trên sân khấu và Hyori ngoài đời thường có khác biệt rất lớn. Khi vợ tôi trang điểm, tôi sững sờ và tự hỏi ai đang ở bên cạnh mình thế này? Ở nhà, vợ tôi rất ít khi chịu thay quần áo, chỉ mặc đi mặc lại một bộ đồ".

Ở tuổi 42, Lee Hyori được xem là chị đại của làng nhạc trẻ xứ Hàn. Nhờ lối sống giản dị, không áp lực, chăm chỉ tập luyện, ăn uống khoa học, giọng ca nổi tiếng có được dáng vóc thanh mảnh và gương mặt trẻ trung.

Khi được hỏi về bí quyết trẻ đẹp, luôn đầy sức sống trong mắt công chúng, cô nói: "Là phụ nữ nên yêu thương bản thân nhiều hơn. Đó cũng là điều khiến mình có được vẻ ngoài tự tin, quyến rũ và cuốn hút trong mắt đối phương".