Nữ diễn viên tiết lộ bị "đàn anh" nổi tiếng gạ tình, phải giải nghệ

Dân trí Ngày 11/9, nữ diễn viên Hàn Quốc - Heo Yi Jae đã gây sốc khi tiết lộ lý do khiến cô phải bỏ nghề là vì bị một "đàn anh" quấy nhiễu khi hợp tác chung.

Nữ diễn viên Heo Yi Jae, sinh năm 1986, ra mắt năm 2000 qua bộ phim Da Capo. Sau đó, cô xuất hiện trong một số phim truyền hình rồi giải nghệ. Lần cuối cùng cô tham gia đóng phim là trong You Are a Gift từ năm 2016.

Ngày 11/9, trong chương trình mới ra mắt trên kênh WayLand, nữ diễn viên Heo Yi Jae tiết lộ cô từng bị một nam diễn viên lạm dụng quyền hạn để quấy rối và khiến cô phải từ giã sự nghiệp đóng phim.

Heo Yi Jae đang là cái tên gây chú ý khi quyết định hé lộ những mặt tối của showbiz xứ kim chi.

Heo Yi Jae chia sẻ cô yêu thích diễn xuất nhưng ghét những trò chơi chính trị và quyền lực trong ngành nên quyết định giải nghệ vào năm 2016. Những chia sẻ của Heo Yi Jae đã khiến làng giải trí Hàn Quốc dậy sóng và nhanh chóng truy tìm tung tích người bạn diễn khác giới của cô.

Heo Yi Jae tiết lộ, cô và người đồng nghiệp nam vào vai một cặp vợ chồng trong phim. Ban đầu, đồng nghiệp nam đối xử rất tốt với Heo Yi Jae nhưng một ngày, người này đột nhiên hỏi: "Tại sao em không liên lạc với anh vào những ngày nghỉ?".

Heo Yi Jae đã khéo léo từ chối vì cho rằng, họ chỉ nên gặp nhau vào những ngày quay phim vì có mối quan hệ trong công việc.

Heo Yi Jae rơi nước mắt khi tiết lộ cô từng phải bỏ nghề diễn vì sự quấy nhiễu, gạ gẫm của một "đàn anh" khi hợp tác chung.

"Khi đó, tôi còn ngây thơ nên tôi đã trả lời: "Nhưng chúng ta gặp nhau hàng ngày mà và tôi làm việc 20 giờ một ngày nên không có thời gian liên lạc". Sau đó, anh ấy không nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ trưng ra nét mặt kiểu: "Cô ấy đang giả vờ hay thực sự không biết"", Heo Yi Jae kể lại.

Nữ diễn viên xinh đẹp kể thêm rằng, những ngày sau đó, nam đồng nghiệp tiếp tục gọi điện cho cô dù thái độ của cô khá dứt khoát. Heo Yi Jae cho hay, bạn diễn của cô là một nam nghệ sĩ nổi tiếng, không chỉ được biết tới trong nước mà ở nước ngoài, anh ta cũng có lượng fan không nhỏ.

Heo Yi Jae kể thêm rằng, khi cô có thái độ từ chối, nam diễn viên đồng nghiệp đã có những phản ứng thái quá trên trường quay như nổi nóng, chửi thề, ảnh hưởng tới những người khác.

Đỉnh điểm là việc nam diễn viên này "đề nghị" Heo Yi Jae ngủ chung để tăng sự tương tác trên màn ảnh. Nữ diễn viên trẻ đã phản ứng dữ dội và khiến nam đồng nghiệp nổi giận, ném đồ đạc và hét vào mặt cô.

Heo Yi Jae và Oh Ji Ho đã từng đóng vai tình nhân trong phim Single Dad In Love vào năm 2006.

Sau vụ việc, Heo Yi Jae đã quyết định giải nghệ vì tinh thần quá suy sụp. Dựa trên lời kể của mỹ nhân Hoàng Cung, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã nhanh chóng "khoanh vùng" là tìm ra tung tích của nam diễn viên đồng nghiệp năm xưa. Hiện tại, tài tử Oh Ji Ho - gương mặt quen thuộc trong phim điện ảnh Vợ Tôi Là Gangster là nhân vật bị khán giả nghi ngờ nhất.

Heo Yi Jae và Oh Ji Ho đã từng đóng vai tình nhân trong phim Single Dad In Love vào năm 2006. Trước sự nghi ngờ của cộng đồng mạng, Oh Ji Ho đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nhằm bảo vệ danh dự bản thân.

Không chỉ hé lộ việc bị đồng nghiệp khác giới gạ tình, Heo Yi Jae còn gây sốc khi kể chuyện bị một "đàn chị" bắt nạt. Khi đang thực hiện cảnh tát nhau, người đồng nghiệp của Heo Yi Jae yêu cầu ngừng quay vì tụt huyết áp.

Lúc đó, nữ diễn viên vẫn đang nắm tóc Heo Yi Jae. Vì là diễn viên nổi tiếng nên nhân viên và đạo diễn lập tức chạy tới hỏi han. Nữ diễn viên đàn chị yêu cầu đạo diễn cho nghỉ ngơi. Tuy nhiên người này tuyên bố sẽ vẫn nắm tóc Heo Yi Jae vì "cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm". Heo Yi Jae cho biết đây là hành động thể hiện quyền lực với đàn em.

Heo Yi Jae kể rằng, cô đã phải ngồi rất lâu với mái tóc bị túm bởi "đàn chị" và chờ người đồng nghiệp nổi tiếng qua cơn tụt huyết áp. Cô thừa nhận, điều này khiến cô muốn bật khóc tại phim trường nhưng cô đã không để những giọt nước mắt rơi trước mặt "đàn chị".

Ngay sau những chia sẻ gây sốc của Heo Yi Jae, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã dậy sóng trước những mặt trái kinh hoàng của giới showbiz - nơi những gương mặt kỳ cựu, có tiếng nói và được yêu thích có thể thoải mái "bắt nạt" những tên tuổi kém hơn mình.

Những chia sẻ của Heo Yi Jae nhận được sự cảm thông, ủng hộ của khán giả khi nữ diễn viên dám lên tiếng bóc trần mặt tối của giới giải trí.

Mi Vân

Theo Herald Pop/Naver