Nữ diễn viên sang chấn tâm lý, giải nghệ vì bị xâm hại trong cảnh "nóng"

Dân trí "Fatal Vacation" có nội dung không quá đặc sắc nhưng cảnh cưỡng bức trong phim gây chú ý. Sự việc "phim giả làm thật" gây chấn động dư luận và để lại hậu quả tâm lý nặng nề với diễn viên Dư Thiến Văn.

Cảnh "nóng" luôn là thử thách với những nữ diễn viên và cũng không ít người trở nên nổi tiếng bởi những vai diễn đầy hi sinh trên màn ảnh. Song, cũng không ít người bị sang chấn tâm lý nặng nề bởi những thước phim nóng bỏng trên màn ảnh.

Trong số những người đó có nữ diễn viên Dư Thiến Văn. Cô từng bị bạn diễn lợi dụng cưỡng hiếp ngay trong cảnh quay và hứng chịu hậu quả tâm lý nặng nề, buộc phải từ bỏ nghiệp diễn.

Nữ diễn viên Dư Thiến Văn khi mới bước chân vào làng giải trí.

Dư Thiến Văn bắt đầu đóng phim từ năm 1989. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và mái tóc ngắn cá tính. Trước khi xảy ra vụ việc, Dư Thiến Văn đang là diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh xứ hương cảng.

Năm 1990, cô tham gia bộ phim Fatal Vacation (Chiến trường An lạc) với những cảnh quay tại Philippines. Fatal Vacation lấy đề tài chiến tranh, kể về một nhóm người từ Hồng Kông đến Philippines du lịch nhưng không may bị bọn khủng bố bắt cóc làm con tin. Cả nhóm khách du lịch phải sống trong cảnh tủi nhục, bị đánh đập, cưỡng bức khi chính phủ Philippines không đến giải cứu. Cuối phim chỉ có vài người may mắn sống sót.

Bộ phim do Tăng Chí Vỹ làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Ông cũng thể hiện một vai trong phim. Phim còn có sự góp mặt của nữ hoàng "phim nóng" Ôn Bích Hà, cô vào vai thủ lĩnh của nhóm du lịch.

Một cảnh trong bộ phim Fatal Vacation (Chiến trường An lạc) năm 1990.

Nội dung của Fatal Vacation không quá đặc sắc nhưng hai cảnh cưỡng bức trong phim lại gây chú ý. HK01 cho hay, trong quá trình phim công chiếu, nhiều tin đồn cho rằng nhà sản xuất kiêm đạo diễn Tăng Chí Vỹ đã yêu cầu các diễn viên phải làm thật. Giới truyền thông gọi sự việc này bằng cái tên "phim giả làm thật" từng gây chấn động dư luận.

Khi thảo luận, Tăng Chí Vỹ nói với nữ diễn viên Dư Thiến Văn rằng, cô sẽ vào vai cô gái bị bắt cóc và bị làm nhục. Ông trùm muốn quay phim một cách chân thực nên nói với cô rằng, cảnh cưỡng bức sẽ đóng thật. Khi đó, Dư Thiến Văn đã từ chối nhưng Tăng Chí Vỹ tìm cách thuyết phục cô, khẳng định sẽ dừng lại đúng lúc và nhận được cái gật đầu của cô.

Khi cảnh quay diễn ra, Dư Thiến Văn cảm thấy sợ hãi và muốn dừng lại nhưng đạo diễn không hô ngừng, khiến cảnh cưỡng hiếp vốn giả trở thành thật. Nhìn Dư Thiến Văn gào khóc, hoảng loạn, nhiều người nghĩ rằng cô đang nhập vai. Nhưng sự thật là Dư Thiến Văn hoảng sợ thực sự và tổn thương tâm lý nặng nề.

Nữ diễn viên Dư Thiến Văn trong một cảnh phim Fatal Vacation (Chiến trường An lạc).

Chứng kiến Dư Thiến Văn bị bạn diễn lợi dụng xâm phạm tình dục trước ống kính máy quay, một nhân viên phụ trách có mặt phim trường đã vô cùng tức giận và gọi Tăng Chí Vỹ là kẻ "vô nhân tính" đồng thời ôm Dư Thiến Văn để an ủi cô. Song, không ai có ý định đứng ra đòi lại công bằng cho cô.

Vài chục năm sau, vụ việc mới được truyền thông nhắc lại và phản ứng của Tăng Chí Vỹ khiến công chúng bức xúc. Tăng Chí Vỹ không ngần ngại thừa nhận cảnh cưỡng bức của Dư Thiến Văn được yêu cầu làm thật với mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất cho phim.

Đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng họ Tăng nói thêm rằng, cảm xúc của Dư Thiến Văn lúc đó khá tệ nhưng vì tin rằng, cô đang diễn nên Chí Vỹ không dừng lại.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ấy quá nhập vai nên mới la hét như vậy nên đã bỏ qua. Đến khi các nhân viên khác hét lớn và kêu cứu, tôi mới biết mọi chuyện đã đi quá xa", Tăng Chí Vỹ bình thản.

Nhiều người bức xúc khi Dư Thiến Văn bị bạn diễn đánh đập, xâm hại trong phim Fatal Vacation.

Tuy nhiên, tờ Sina khẳng định, những lời Tăng Chí Vỹ nói không hoàn toàn chính xác. Một nhân chứng có mặt tại trường quay cho hay, ngay từ đầu, nam diễn viên người Philippines đã bộc lộ bản chất của mình khi hành xử rất thô bạo với đồng nghiệp nữ.

Lúc người này áp sát Dư Thiến Văn và bắt đầu xé trang phục của cô, nữ diễn viên đã chống trả quyết liệt nhưng không được ai bảo vệ. Những hình ảnh trên phim mà khán giả thấy chỉ là một số phân cảnh trước cảnh quay cưỡng bức.

Khi phim Fatal Vacation ra mắt, cảnh quay phản cảm này đã bị cắt bỏ nhưng hậu quả với nữ diễn viên Dư Thiến Văn rất nặng nề. Cô âm thầm rời khỏi làng giải trí, không đóng phim và cũng không xuất hiện trong các chương trình truyền hình khác. Nhiều người cho rằng, sau sự cố bị cưỡng bức thật trong phim, cô bị ám ảnh tâm lý, không dám đóng phim nữa.

Giải nghệ, Dư Thiến Văn mở công ty làm ăn riêng nhưng bị thua lỗ và liên tục bị đòi nợ. Tâm lý của Dư Thiến Văn bị tác động nặng nề tới mức cô không dám đi taxi hay tới bệnh viện khám sức khỏe vì ngại đối mặt với mọi người. Hiện, cô đang làm việc trong lĩnh vực thu âm.

Sau bộ phim Fatal Vacation, Dư Thiến Văn rút khỏi làng giải trí, không thể tiếp tục đóng phim.

Nhiều năm sau, khi được hỏi về vai diễn ồn ào trong quá khứ, Dư Thiến Văn đau lòng nói: "Trong lúc quay, tôi đã bị 6 diễn viên người Philippines cao to dùng lực mạnh đánh đập, khiến cơ thể bị thương nặng. Ngay sau khi trở về Hồng Kông, tôi đã đi bệnh viện để kiểm tra xương mũi. Khi đóng phim, tôi chỉ được trả vài chục ngàn đô la Hồng Kông. Thực sự, số tiền này không bù đắp nổi những tổn thương tôi phải chịu đựng".

Trong khi đó, sau vụ việc, sự nghiệp của Tăng Chí Vỹ không ngừng phát triển. Tài tử Vô gian đạo là cái tên khiến làng giải trí Hồng Kông nể sợ vì gia thế và quyền lực "khủng".

Nhờ sức ảnh hưởng của cha, Tăng Chí Vỹ trở thành "ông trùm TVB" khi đóng hàng chục bộ phim nổi tiếng từ chính đến phụ. Ông không chỉ đóng phim mà còn làm đạo diễn hơn 20 bộ phim lớn nhỏ.

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Tăng Chí Vỹ của Fatal Vacation giờ là phó giám đốc của TVB.

Ông từng là một trong những người sáng lập Hiệp hội diễn viên Hồng Kông, bên cạnh Thành Long, Trương Học Hữu, Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương. Hiện tại, Tăng Chí Vỹ đang giữ chức phó giám đốc đài truyền hình TVB bất kể những scandal ồn ào về đời tư. Ngôi sao 68 tuổi được giao quản lý mảng truyền hình thực tế và âm nhạc.

Năm 2013, tờ Next Magazine đã tố cáo Tăng Chí Vỹ từng lợi dụng cưỡng hiếp bạn diễn Lam Khiết Anh ngay trên phim trường, khiến nữ diễn viên quá cố bị sang chấn tâm lý, hóa điên dại, sống cả đời trong đau khổ. Lam Khiết Anh đã thừa nhận vụ việc trong khi Tăng Chí Vỹ liên tục phủ nhận.

Mi Vân

Theo Variety/China