Nữ diễn viên khóc nghẹn vì chồng cấm sinh con, gánh nợ hàng tỷ đồng

Theo Naver, nữ ca sĩ Seo Yuri và chồng cũ đang vướng vào vụ tranh chấp 300 triệu won (gần 5,5 tỷ đồng). Cặp đôi kết hôn từ năm 2019 nhưng thông báo chia tay vào đầu năm.

Trong chương trình, Seo Yuri cho biết, cô và chồng từng vay 600 triệu won (hơn 10 tỷ đồng) trong khoảng thời gian 5 năm vợ chồng chung sống. Song, nhà sản xuất không có khả năng trả hết nợ, còn lại khoảng 300 triệu won (gần 5,5 tỷ đồng).

Seo Yuri và chồng cũ, nhà sản xuất Choi Byeong Gil, có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm (Ảnh: Naver).

Choi Byeong Gil yêu cầu Seo Yuri đem căn hộ của cô, tài sản trước hôn nhân của nữ diễn viên, ra thế chấp ngân hàng. Theo thỏa thuận với ngân hàng, nữ diễn viên phải trả 15 triệu won (gần 275 triệu đồng) cả gốc lẫn lãi mỗi tháng cho ngân hàng. Khi ly hôn, nữ diễn viên vẫn phải chịu khoản nợ này.

Trước những chia sẻ của vợ, nhà sản xuất Choi Byeong Gil đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định không ép vợ cũ phải gánh nợ hộ. Khi được hỏi về vợ, anh chia sẻ: "Hãy giải quyết việc ly hôn một cách hòa bình, đừng để nó biến thành một vụ việc ồn ào".

Trên trang cá nhân, Seo Yuri tiếp tục tố chồng có hành động bạo lực bằng ngôn từ, cấm cô sinh con. Nữ diễn viên cho biết, hai vợ chồng cô chung sống như những người bạn, không giống một cặp vợ chồng.

Seo Yuri kể rằng, năm ngoái, cô phải được bác sĩ yêu cầu phẫu thuật để bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên cô nên sinh con trước khi phẫu thuật nhưng chồng cô phản đối.

Seo Yuri nghẹn ngào khi kể chuyện bị chồng cấm sinh con và phải chịu khoản nợ thay chồng (Ảnh: Koreaboo).

"Tôi nói với chồng: "Em muốn có một đứa con. Em đã sẵn trứng đông lạnh nên chúng ta sinh con nhé". Nhưng anh ấy nói: "Không, nếu cô muốn có con, hãy sinh con với người khác". Tôi nghe xong thấy choáng váng và cảm giác như bị phản bội", cô nghẹn ngào kể.

Trước những lời tâm sự của vợ, phía Choi Byeong Gil phủ nhận hoàn toàn.

Seo Yuri (SN 1985) là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô được biết đến qua nhiều chương trình truyền hình như Saturday Night Live Korea, My Little Television, Code: Secret Room và Sweet Revenge... Seo Yuri kết hôn với nhà sản xuất Choi Byeong Gil từ năm 2019, nhưng đến tháng 3 vừa rồi, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay.

Choi Byung Gil là nhà sản xuất kiêm đạo diễn nổi tiếng của Hàn Quốc, thực hiện nhiều dự án truyền hình như Missing 9, Angry Mom, Hotel King, A Little Love Never Hurts, East of Eden…