Nữ ca sĩ sinh năm 2003 đập vỡ ống kính máy quay khi biểu diễn

Dân trí Phần trình diễn của nữ ca sĩ sinh năm 2003, Olivia Rodrigo, đã trở thành chủ đề tranh cãi của người hâm mộ khi cô đập vỡ máy quay để kết thúc phần biểu diễn của mình tại lễ trao giải MTV VMAs 2021.

Olivia Rodrigo trình diễn "Good 4 u" tại lễ trao giải VMAs 2021

Sáng nay 13/9 (giờ Việt Nam), lễ trao giải âm nhạc VMAs 2021 đã diễn ra tại Mỹ với sự mong chờ của khán giả. Trong đó, phần trình diễn của giọng ca sinh năm 2003 - Olivia Rodrigo khiến nhiều người bất ngờ và khen ngợi.

Olivia Rodrigo đã có màn trình diễn ca khúc ăn khác Good 4 u khá ấn tượng, mô phỏng một buổi tiệc vũ hội dành cho học sinh cấp ba rất sôi động và đáng nhớ. Khả năng hát "live" của Olivia Rodrigo cũng được khen ngợi.

Khi chỉ mang năng lượng tích cực lên sân khấu, nữ ca sĩ 19 tuổi còn có phần kết thúc trình diễn "không giống ai" khi dùng micro đập thẳng vào camera đang hướng về phía mình, tạo nên loạt vết vỡ trên màn hình máy quay.

Olivia Rodrigo với phần trình diễn gây bất ngờ tại MTV VMAs 2021, sáng 13/9.

Good 4 u nằm trong album đầu tay của nữ ca sĩ 19 tuổi mang tên Sour và lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ngay khi mới ra mắt. Olivia Rodrigo cũng là cái tên trẻ đang lên có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong vòng một năm qua.

Dù là năm đầu tiên tham dự MTV VMAs, nữ ca sĩ sinh năm 2003 đã giành chiến thắng trong 2 trong số 4 hạng mục quan trọng nhất trong lễ trao giải gồm Song of The Year (Ca khúc của năm) với bản hit Drivers license cũng như chiến thắng ở hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất).

Olivia Rodrigo giành chiến thắng trong 2 trong số 4 hạng mục quan trọng nhất trong lễ trao giải MTV VMAs 2021.

Nữ ca sĩ 19 tuổi còn được xem là hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Olivia Rodrigo, sinh năm 2003, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô được biết đến với vai diễn Paige Olvera trong loạt phim Bizaardvark của Disney Channel và Nini Salazar-Roberts trong loạt phim High School Musical: The Musical: The Series trên Disney+. Hiện tại, giọng ca 19 tuổi được xem là hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Ngoài phần trình diễn của nữ ca sĩ sinh năm 2003, lễ trao giải năm nay còn được mở màn với phần biểu diễn sôi động, cuốn hút của ngôi sao ca nhạc kỳ cựu Madonna.

Sau một năm phải tổ chức dưới hình thức online, lễ trao giải MTV VMAs 2021 đã trở lại với cách thức tổ chức truyền thống với sự xuất hiện của dàn sao trên thảm đỏ và sự theo dõi của khán giả. Các ngôi sao tham dự lễ trao giải không phải đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách để phòng chống dịch Covid-19.

Justin Bieber giành giải Artist of The Year (Nghệ sĩ của năm) và Best Pop (Ca khúc nhạc Pop hay nhất) với ca khúc Peaches.

Trang phục lên nhận giải gây tranh cãi của Justin Bieber.

Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS, Lil Nas X và Olivia Rodrigo trở thành ba cái tên sở hữu nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải MTV VMAs năm nay khi mỗi người đều có trong tay ba giải thưởng.

Giải thưởng Video of The Year (Video của năm) được trao cho Montero (Call Me By Your Name) của Lil Nas X. Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS cũng trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử chiến thắng hạng mục Group of The Year (Nhóm nhạc của năm) trong 3 năm liên tiếp. Rất tiếc, họ không thể có mặt tại Mỹ để tham dự sự kiện này.

Justin Bieber đã được xướng tên trong hạng mục Artist of The Year (Nghệ sĩ của năm) khi vượt qua Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo. Anh còn giành thêm giải Best Pop (Ca khúc nhạc Pop hay nhất) với ca khúc Peaches.

Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS được trao giải Nhóm nhạc của năm tại MTV VMAs 2021.

Dù được đề cử trong 4 hạng mục gồm Video of The Year (Video của năm), Song of The Year (Ca khúc của năm), Best Collaboration (Hợp tác xuất sắc), Best Hip Hop (Ca khúc Hip hop hay nhất) nhưng ca khúc "làm mưa làm gió" suốt thời gian qua - WAP của Cardi và Megan Thee Stallion lại hoàn toàn trắng tay tại lễ trao giải năm nay. WAP không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn chiếm sóng trên mạng xã hội suốt thời gian vừa qua.

"Công chúa nhạc Pop" Taylor Swift với 4 đề cử và nữ ca sĩ Ariana Grande với 3 đề cử đều về tay không tại lễ trao giải năm 2021. Hai người đẹp cũng vắng mặt tại lễ trao giải năm nay.

Kết quả lễ trao giải MTV VMAs 2021: Video của năm: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name) Nghệ sĩ của năm: Justin Bieber Ca khúc của năm: Olivia Rodrigo - Drivers License Nghệ sĩ mới xuất sắc: Olivia Rodrigo Màn kết hợp xuất sắc: Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More Ca khúc nhạc Pop xuất sắc: Peaches của Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon Ca khúc Hip Hop xuất sắc: Franchise của Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A Ca khúc Kpop xuất sắc: Butter của BTS Nhóm nhạc của năm: BTS Giải thưởng biểu tượng toàn cầu: Nhóm Foo Fighters

Mi Vân

Theo Pop/Forbes