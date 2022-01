NSƯT Đức Trung tiết lộ về con trai ruột là "giang hồ" của "Phố trong làng"

Dân trí NSƯT Đức Trung nói với Dân trí, ông và con trai là hai "thái cực". Nếu như ông chuyên trị các vai chính diện thì diễn viên Tuấn Anh - con trai ông lại vào các vai giang hồ, phản diện, để lại dấu ấn.

NSƯT Đức Trung luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành quen thuộc, gương mặt trí thức, phúc hậu, đôi mắt tinh anh. Và ở ông luôn toát lên phong thái đường bệ của một "sếp" lớn.

NSƯT Đức Trung luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành quen thuộc (Ảnh: Phương Nhung).

Khi PV Dân trí đề nghị chụp một bức hình cho ông, nghệ sĩ liền tháo mũ để lộ mái tóc đã nhuốm màu thời gian. Ông nói: "Mái tóc trắng giờ đã trở thành thương hiệu của tôi rồi".

Quả đúng như vậy, nhiều khán giả gọi NSƯT Đức Trung là "ông đầu bạc" của màn ảnh Việt. Cũng bởi thần thái ấy mà NSƯT Đức Trung luôn luôn gắn liền với những vai diễn đạo mạo, tử tế, chính diện.

Gần đây nhất, khán giả dành nhiều tình cảm khi ông tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Hướng dương ngược nắng với vai ông Phan - Chủ tịch tập đoàn Cao Dược.

NSƯT Đức Trung vào vai ông Phan trong Hướng dương ngược nắng (Ảnh: VFC).

Vai diễn ông Phan thuộc tuyến phụ nhưng diễn xuất của NSƯT gạo cội đã đẩy nhân vật lên một tầm cao, nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ở tuổi ngoài 80, NSƯT Đức Trung vẫn khiến nhiều diễn viên trẻ chóng mặt vì khả năng nhớ thoại. Ông được đạo diễn Vũ Trường Khoa và Đỗ Thanh Hải mời đích danh cho nhân vật này và chỉ nhận được kịch bản trước khi quay đúng một tuần.

NSƯT Đức Trung trở thành bố chồng có một không hai trên màn ảnh (Video: VTV)

Giữa ông và các diễn viên trong phim như NSND Thu Hà, NSND Mạnh Cường, Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh, Đình Tú, Lương Thu Trang, Quỳnh Kool… có sự tương tác rất tốt, không bị rào cản bởi khoảng cách thế hệ.

NSƯT Đức Trung có sự tương tác tốt với những diễn viên trẻ, trong đó có Hồng Diễm (Ảnh: VFC).

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, sở trường của ông là các vai chính diện, đảm nhiệm vị trí cao trong xã hội nhưng điều đặc biệt ở nhân vật Phan là nội tâm phức tạp, tồn tại cả cái tốt lẫn quan niệm gia trưởng trong cùng một con người nên việc diễn xuất cũng là một thử thách mới. Đã lâu lắm rồi mới có một nhân vật khiến ông hứng thú đến vậy.

Chi tiết đáng nhớ nhất đối với vai Phan trong Hướng dương ngược nắng chính là câu thoại cuối cùng khi đại gia đình nhiều thế hệ quây quần bên nhau: "Dưới vòm trời này, dù đi bốn phương tám hướng, hướng nào cũng được nhưng nhớ rằng hướng xuất hành luôn phải là hướng thiện".

Tinh thần hướng thiện được nhắc đến trong phim cũng là giá trị cốt lõi mà NSƯT Đức Trung theo đuổi ở ngoài đời.

Ông chính là người đã góp phần đặt viên gạch đầu tiên cho CLB bóng đá thiện nguyện của các nghệ sĩ, cựu danh thủ mang tên V-Stars. Ông luôn biết cách đặt niềm tin và tiếp sức cho thế hệ trẻ. Ông chính là người từng trao gửi tinh thần để NSND Hoàng Dũng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB V-Stars.

Giờ đây, khi NSND Hoàng Dũng qua đời, ông tin tưởng vào lớp nghệ sĩ kế cận như NSND Công Lý, diễn viên Việt Anh... sẽ nối tiếp tinh thần của CLB làm việc thiện.

Nếu như NSƯT Đức Trung gắn với những vai diễn chính diện thì có một nghịch lý là con trai ông - diễn viên Lê Tuấn Anh lại là người chuyên trị vai giang hồ, bặm trợn.

Diễn viên Lê Tuấn Anh vào vai Phú - gã môi giới mại dâm trong Quỳnh búp bê (Ảnh: VFC).

Gần đây, Lê Tuấn Anh ghi dấu với vai Phú - gã môi giới mại dâm trong Quỳnh búp bê.

Một số khán giả nhận xét rằng, Tuấn Anh đóng vai Phú quá đạt, đúng miệng lưỡi lắt léo của kẻ đi chăn dắt. Sau Quỳnh Búp bê, đạo diễn Mai Hồng Phong tiếp tục trao cho anh vai diễn "Thắng bom" trong phim Lựa chọn số phận.

"Thắng bom" là một tên xã hội đen sừng sỏ đầy tinh vi.

Và hiện tại, khi vào vai Thuận phim Phố trong làng, Tuấn Anh khiến khán giả vô cùng bức xúc vì hóa thân quá đạt. Thuận là một tên xã hội đen trong xã Tân Xuân.

Thuận bị khán giả ghét bởi những trò lừa lọc bẩn thỉu, hai mặt.

Tuấn Anh hiện đang được chú ý với vai Thuận ở Phố trong làng (Ảnh: VFC).

Thuận xúi Tiến muốn "chiến" với Nam thì phải trở thành đại gia. Nhưng Tiến than hết tiền thì Thuận chỉ cách: "Thằng Mến đang ôm cục tiền đấy".

Để đảm bảo an ninh địa bàn xã Tân Xuân, cấp trên đã yêu cầu công an xã Tân Xuân thực hiện việc lắp đặt camera. Tuy nhiên, khi thực hiện lực lượng công an đã bị người dân phản đối kịch liệt. Chính Thuận đã "giật dây" xúi bà con phản ứng tiêu cực.

Vai Thuận nhận nhiều gạch đá, đó chính là sự thành công của diễn viên (Ảnh: VFC).

Những diễn viên chuyên vai phản diện như Lê Tuấn Anh thường hay bị "ném đá" ngoài đời nhưng nam diễn viên hiểu được rằng, khán giả phản ứng là thể hiện sự thành công về vai diễn.

Khi PV Dân trí hỏi NSƯT Đức Trung có sự định hướng trong các vai diễn của con trai hay không, nghệ sĩ cho biết: "Không hề có điều đó. Tôi chỉ tạo điều kiện cho anh ấy hoạt động nghề nghiệp. Giữa hai bố con có sự khác nhau về mô-típ diễn.

Anh rất thông minh, linh hoạt trong hài kịch, phù hợp khi vào các vai phản diện. Còn thú thực, tôi mà đóng các vai phản diện không thể vượt qua được những người khác, nên tôi tập trung vào những vai chính diện. Đó là cách để tôi nâng chất lượng diễn xuất".

NSƯT Đức Trung cho biết, nếu hôm nào không có việc bận, ông đều dành thời gian buổi tối xem phim Phố trong làng.

NSƯT Đức Trung nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Ông là một trong những diễn viên gạo cội của Nhà hát Tuổi trẻ. Ông chuyển công tác về Nhà hát từ năm 1979, trước đó ông thuộc quân số của Đoàn nghệ thuật của Tổng cục Chính trị.

Phương Nhung