NSƯT Chí Trung, Hoa hậu Ngọc Hân cổ vũ học sinh, sinh viên viết về ước mơ

Sáng 5/3 tại Hà Nội, cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước chính thức phát động. Cuộc thi hướng tới việc tạo không gian để thế hệ trẻ chia sẻ những ước mơ, khát vọng và câu chuyện vượt qua khó khăn của chính mình, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực cho hành trình đến trường.

NSƯT Chí Trung, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Hà Việt Dũng tham gia lễ phát động cuộc thi này. Đặc biệt, NSƯT Chí Trung là thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

Lễ phát động cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”. NSƯT Chí Trung, diễn viên Hà Việt Dũng tham dự sự kiện. (Ảnh: T.H).

Theo Ban tổ chức, “Ngày mai trong mắt em” là cuộc thi viết quy mô toàn quốc, lần đầu tiên được Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức dành riêng cho học sinh, sinh viên từ 6 đến 22 tuổi. Cuộc thi hướng tới học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh trường nghề và sinh viên đại học.

Các bài dự thi có độ dài từ 300 đến 2.000 chữ, có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email, kèm ít nhất một ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình. Nội dung tập trung vào những ước mơ, dự định cho tương lai, câu chuyện vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống, cũng như góc nhìn của các em về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết “Ngày mai trong mắt em” được xây dựng như một diễn đàn để học sinh, sinh viên có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình.

“Thông qua những trang viết, các em có thể nói về ước mơ, về những dự định cho tương lai, về những khó khăn đã và đang trải qua, hay những điều các em cảm nhận về cuộc sống của mình và những người xung quanh. Chúng tôi mong muốn từ cuộc thi này có thể đồng hành, tiếp sức cho các em trên con đường học tập bằng những phần thưởng và học bổng thiết thực”, nhà báo Nguyễn Văn Hoài chia sẻ.

Theo ông, mỗi ước mơ của các em đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng. Từ những câu chuyện chân thực ấy, xã hội có thể hiểu hơn, quan tâm hơn và chung tay hỗ trợ các em trên hành trình trưởng thành.

Hoa hậu Ngọc Hân cổ vũ các bạn học sinh, sinh viên tự tin theo đuổi ước mơ của mình, tham gia cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” (Ảnh: T.H).

Tại lễ phát động, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá cuộc thi mang ý nghĩa xã hội thiết thực, đặc biệt đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà, việc lắng nghe và thấu hiểu những ước mơ của thế hệ trẻ không chỉ giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của xã hội.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhận bài từ ngày 5/3 đến hết ngày 10/6. Bài dự thi có thể gửi trực tiếp về Ban Văn hóa - Xã hội, Báo Nông thôn Ngày nay (Hà Nội).

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng mỗi giải, 3 giải Ba trị giá 12 triệu đồng mỗi giải,10 giải chuyên đề trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và 5 giải thưởng dành cho các nhân vật tiêu biểu trong bài viết, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.