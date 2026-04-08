NSND Trần Nhượng lên tiếng việc bị ngăn cản kết hôn nên phải nhập viện

Mới đây, một số trang Fanpage về phim đưa hình ảnh NSND Trần Nhượng nằm viện kèm một số thông tin như "nam nghệ sĩ nhập viện do bị ngăn cản kết hôn", hay "do các con không cho đi bước nữa nên NSND Trần Nhượng đổ bệnh"... khiến nhiều người bất ngờ.

Đạo diễn Trần Bình Trọng vào viện chăm sóc NSND Trần Nhượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trần Nhượng cho biết, có một số trang mạng xã hội đưa tin về ông nhưng đó là những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Theo Trần Nhượng, vào đầu năm 2026 do thời tiết chuyển lạnh kéo dài, cộng với nhiều bệnh nền lâu năm nên ông có nhập bệnh viện 198 một thời gian để điều trị.

Thời điểm đó, con trai đầu là đạo diễn Trần Bình Trọng chăm sóc NSND Trần Nhượng. Khi nhiều người vào hỏi thăm, đạo diễn hài hước trả lời: “Ông đòi lấy vợ nhưng chưa duyệt nên dỗi”... nhưng đó chỉ là câu nói đùa, không phải là nguyên nhân khiến Trần Nhượng bị ốm.

"Vẫn biết là nghệ sĩ phải tập cách sống chung với những tin đồn nhưng khi bị nói do không được lấy vợ nên ốm nhập viện tôi cũng buồn. Sau khi bị tai biến nhẹ, tôi đã hồi phục và đi sự kiện luôn được rồi...", NSND Trần Nhượng cho hay.

NSND Trần Nhượng cho biết, sau khi bình phục, ông cũng làm những công việc nhẹ nhàng để người khỏi nặng nề chứ không tham nhiều việc như trước.

Nam nghệ sĩ cũng thành thật, ở tuổi 74, sức khoẻ của ông không còn được như trước nữa. Hiện, ông mang đủ thứ bệnh: Tiểu đường, dạ dày trào ngược, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... Mỗi ngày, ông phải uống 2 nắm thuốc to.

Các con cũng lo cho nam nghệ sĩ, nhưng NSND Trần Nhượng là người độc lập, không muốn phụ thuộc hay làm phiền ai.

"Có lần đi khám ở viện 198, xách 2 túi thuốc to về, người quen còn trêu: “Uống thế này thì chết à?”. Tôi nói: “Không, uống để chữa bệnh chứ!”. Sức khoẻ của mình thì mình tự biết, cứ đi theo bác sĩ, tin tưởng điều trị.

Nói là bệnh vậy thôi chứ tôi vẫn đủ sức lái xe đi diễn ở các tỉnh, từ Yên Bái đến Hải Phòng, Quảng Ninh... Một tuần có khi đi 4-5 lần, mỗi chặng vài trăm cây số", NSND Trần Nhượng tâm sự.

Theo NSND Trần Nhượng, thu nhập chính của ông là khoản lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng/tháng. Nếu cứ ngồi yên một chỗ thì cũng ổn, nhưng bản thân ưa đi lại, thích hoạt động nên mọi chi tiêu của ông cũng chỉ vừa vặn, trang trải qua ngày.

Ông chia sẻ thêm: "Tôi làm nghề không phải để làm giàu, mà vì cái nghiệp đã ăn sâu vào xương tủy, không được lao động nghệ thuật là tôi không chịu nổi. Các con tôi đứa nào cũng khó khăn. Trọng (đạo diễn Trần Bình Trọng - PV) có hãng phim nhưng làm được đồng nào lại đổ vào sản xuất, rồi còn lo cho vợ con.

Tôi không bao giờ đòi hỏi con cái phải chu cấp cho mình. Thỉnh thoảng, khi đóng phim cho con trai, Trọng vẫn trả cát-xê rất đàng hoàng. Tôi coi đó như một hình thức biếu bố. Nhưng chỉ vậy thôi, tôi vẫn thích tự sống bằng sức lao động của mình thay vì dựa dẫm vào con cái".

Đạo diễn Trần Bình Trọng cũng bộc bạch rằng, nhiều lần anh muốn mời bố về sống cùng gia đình nhưng NSND Trần Nhượng không muốn phiền con cháu.

"Ông sống một mình nên tôi cũng lo lắng. Mới đây, bố bị ốm nhưng đã khoẻ lại rồi. Bây giờ, ông muốn gắn bó với ai, tôi đồng ý ngay vì ông sẽ có người bầu bạn", Bình Trọng nói.

Anh cũng thẳng thắn nói về tin đồn hai bố con bất hòa: "Thực tế bố con tôi rất hợp nhau. Tôi từng suy nghĩ mua cho bố căn hộ để đi lại cho thuận tiện nhưng ông cũng không đồng ý. Bố đã ngoài 70 rồi nhưng ơn giời... ông vẫn còn phong độ lắm. Ông vẫn tự lái ô tô, tự đi diễn không phiền ai".

Ở tuổi ngoài 70, NSND Trần Nhượng sống độc lập, không phiền con cháu, hàng ngày ông tự lái xe đi làm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), ông giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân trước khi nghỉ hưu.

Học xong cấp 3, ông đăng ký thi vào khoa Toán trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đỗ. Lúc ấy Đoàn ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông đã đi ứng tuyển. Sau đó, ông chuyển công tác từ Hải Dương lên Hà Nội và hoạt động trong Đoàn kịch Công an nhân dân.

Nam diễn viên gạo cội ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí…

Với khả năng hóa thân xuất sắc, ông thường được giao những vai diễn gai góc, phức tạp, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.