Nina Dobrev vẫn vui vẻ gặp gỡ vợ chồng bạn trai cũ

Nina Dobrev và Ian Somerhalder đi quảng bá phim

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Nina Dobrev nói, cô không thấy lạ khi làm bạn với bạn trai cũ Ian Somerhalder và vợ của anh này Nikki Reed.

Ngôi sao xinh đẹp hẹn hò với bạn diễn 40 tuổi của cô trong phim The Vampire Diaries từ năm 2010 đến 2013, sau khi gặp nhau tại trường quay vào năm 2009.

Một năm sau khi chia tay, Ian Somerhalder bắt đầu hò hẹn với nữ diễn viên 30 tuổi Nikki Reed - người nổi tiếng với vai diễn Rosalie Hale trong phim Chạng vạng. Cặp đôi kết hôn một năm sau đó, trước khi chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2017.

Nina Dobrev (ngoài cùng bên phải) bên vợ chồng bạn trai cũ

Nina trước đây đã phủ nhận tin đồn rằng cô và Ian không còn quan hệ bạn bè và trong lần xuất hiện trên chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen vào thứ tư vừa qua, cô cho biết mình vẫn thân thiết với bạn trai cũ và vợ của anh này.

Khi được hỏi: "Nina, bạn đã từng hẹn hò với Ian Somerhalder và bây giờ anh ấy đã kết hôn, thật kỳ lạ khi bạn là bạn của cả anh ấy và vợ Nikki Reed?", Nina nói: "Tôi không nghĩ điều đó kỳ lạ chút nào. Thật tuyệt. Tại sao mọi người không thể là bạn bè với nhau."



Nina nói cô mừng cho hạnh phúc của Ian và Nikki và nói thêm - cô đã gặp cô con gái bé bỏng Bodhi, 17 tháng tuổi của họ và cô nhóc rất xinh đẹp







Nina Dobrev ngày còn hạnh phúc với Ian Somerhalder

Nina nói thêm: "Tôi nghĩ rằng họ có một đứa con thật xinh đẹp. Họ hạnh phúc - và tôi cũng vậy. Có gì xấu về điều đó? Tôi không thấy bất kỳ vấn đề nào cả. Tôi đã nói điều này từ trước đây rồi - chúng tôi đã chia tay nhưng không có bất cứ điều gì xấu xảy ra cả."

"Tôi đã từng yêu anh ấy và tình bạn của chúng tôi giờ vẫn bền chặt. Tôi nghĩ anh ấy là người bạn rất tuyệt vời và tôi quan tâm đến anh ấy. Điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi là bạn từ lâu trước khi chúng tôi hẹn hò và bây giờ chúng tôi vẫn vậy. Tôi nghĩ chúng tôi ứng xử rất chuẩn."



Ian Somerhalder và vợ cưng Nikki Reed

Somerhalder bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên Nikki Reed từ giữa năm 2014. Họ xác nhận tin đính hôn vào tháng 2 năm 2015 và kết hôn vào ngày 26 tháng 4 năm 2015, tại Malibu, California. Tháng 5/2017, cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc nói họ đang mong đợi đứa con đầu lòng chào đời và sau đó bé gái Bodhi Soleil ra đời khỏe mạnh vào ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Bản thân Nina khi nói về đám cưới của bạn trai và Nikki, cô khẳng định: "Khi tôi nghe về đám cưới, tôi nghĩ nó thật hoàn hảo. Họ trông rất hạnh phúc và tôi mừng cho họ. Vì vậy tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ chuyện này có vấn đề. Tất cả chỉ là trên các phương tiện truyền thông chứ với chúng tôi chẳng có chuyện gì cả. Tất nhiên tôi hiểu là làm trong làng giải trí - chúng tôi như đang tham gia một chương trình phim truyền hình tuổi teen, mọi người sẽ tìm kiếm những tình huống gay cấn bởi nếu không, sẽ không có gì để viết cả."

Ian Somerhalder và vợ Nikki Reed





Vĩnh Ngọc

Theo DM