Những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022

Gần 70 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã trải qua các vòng thi phụ và đêm thi bán kết. Các gương mặt xuất sắc nhất cũng dần được hé lộ qua từng phần thi.

Chuyên trang Sash Factor và Global Beauties đều đưa ra bảng dự đoán thứ hạng của các người đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Miss Grand International) trước thềm chung kết. Theo đó, những ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu là đại diện của Thái Lan, Indonesia, Brazil, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Venezuela…

Chuyên trang Sash Factor đưa ra dự đoán cuối cùng trước thềm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Sash Factor).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha

Engfa Waraha, sinh năm 1995, là nhân tố khiến dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 phải "dè chừng" ngay từ những ngày đầu cuộc thi. Mỹ nhân người Thái có sắc vóc nóng bỏng, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Xuyên suốt cuộc thi, Engfa Waraha thường diện những thiết kế theo phong cách hiện đại, cut-out giúp khoe trọn đường cong cơ thể.

Engfa Waraha là đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Trong cuộc đua bình chọn, giành tấm vé tiến thẳng vào top 20, Engfa Waraha luôn bám sát đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân. Điểm trừ duy nhất của đại diện Thái Lan là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô từng chia sẻ: "Tôi muốn nói chuyện với các bạn nhiều hơn nhưng kỹ năng tiếng Anh của tôi không được tốt. Tôi sẽ cố gắng làm tốt".

Chuyên trang Sash Factor dự đoán Engfa Waraha sẽ giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi năm nay trong khi trang Global Beauties xếp đại diện Thái Lan vào top 10 chung cuộc.

Hoa hậu Hòa bình Philippines 2022 - Roberta Angela Tamondong

Roberta Angela Tamondong, năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75 cùng vẻ đẹp sắc sảo, hình thể gợi cảm, khỏe khoắn. Tuy còn trẻ nhưng Roberta Angela Tamondong đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, tích lũy được không ít kinh nghiệm trình diễn.

Roberta Angela Tamondong là đại diện của Philippines tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Roberta Angela Tamondong từng giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Generation East 2018 Magic Circle, Á hậu tại Miss Teen Tourism Philippines 2019, Á hậu tại Miss Bikini Philippines 2019, Miss Eco Teen International 2022, Á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới Philippines 2020…

Với loạt thành tích từng đạt được tại các cuộc thi sắc đẹp ở quê nhà, Roberta Angela Tamondong được xem là một trong những ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Chuyên trang Sash Factor và Global Beauties đều dự đoán cô lọt Top 10 cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2022 - Luiseth Materán

Luiseth Materán, sinh năm 1996, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà báo. Luiseth Materán sở hữu sắc vóc quyến rũ, thành tích học vấn đáng nể.

Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2022 - Luiseth Materán (Ảnh: MGI).

Năm 2021, Luiseth Materán từng là đối thủ của Á hậu Kim Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Tại đây, cô lọt vào top 16 chung cuộc. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Luiseth Materán được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Chuyên trang Sash Factor và Global Beauties đều xếp cô vào Top 5 cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2022 - Oxana Rivera

Oxana Rivera, năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m7 cùng ngoại hình nóng bỏng và đôi mắt xanh hút hồn. Kỹ năng trình diễn của mỹ nhân Puerto Rico cũng được đánh giá rất cao. Người đẹp bị vấp chân trong phần trình diễn váy dạ hội ở đêm thi bán kết nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục trình diễn.

Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2022 - Oxana Rivera (Ảnh: MGI).

Oxana Rivera sinh ra tại Nga nhưng từng bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi cùng anh trai khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, cô được một cặp đôi người Puerto Rico nhận nuôi và sinh sống tại đây. Câu chuyện thân phận của Oxana Rivera cũng là một điểm khiến cô trở nên thu hút với truyền thông.

Trước khi đến với Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Oxana Rivera từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico và đăng quang Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2022.

Sau đêm bán kết, với những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu, Oxana Rivera ghi điểm trong mắt các chuyên gia sắc đẹp và cộng đồng yêu nhan sắc. Chuyên trang Sash Factor dự đoán cô lọt top 10 cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân

Chỉ ba ngày sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân lên đường "chinh chiến" tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Dù có ít thời gian chuẩn bị nhưng người đẹp gốc Long An vẫn rất tự tin khi đến với cuộc thi sắc đẹp đình đám này. Mỗi lần xuất hiện trong các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Đoàn Thiên Ân đều khiến khán giả Việt Nam tự hào.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân (Ảnh: MGI).

Trước thềm chung kết, Đoàn Thiên Ân đã lọt Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất, Top 2 thí sinh được bình chọn trong Country's power of the year, Top 2 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc do fan bình chọn, Top 10 thí sinh bình chọn Miss popular vote.

Đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán lọt top 10 chung cuộc. Trước đêm thi cuối cùng, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 - Abena Appiah đã đưa Thiên Ân vào nhóm top 5 thí sinh yêu thích của cô cùng đại diện Campuchia, Thái Lan, Brazil và chủ nhà Indonesia.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2014 - Daryanne Lees, người đồng hành xuyên suốt cuộc thi với vai trò MC, đồng thời là giám khảo vòng phỏng vấn kín cũng xếp Thiên Ân vào nhóm 5 thí sinh cô yêu thích nhất cùng đại diện Venezuela, Cộng hòa Séc, Brazil và Cộng hòa Dominica.

Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2022 - Andina Julie

Được chinh chiến ngay trên quê hương mình, Andine Julie nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà. Đây cũng là một lợi thế của mỹ nhân Indonesia.

Trước khi đăng quang, người đẹp 20 tuổi là một người mẫu nổi tiếng tại quê nhà, từng làm việc với nhiều nhà thiết kế tại Indonesia. Cô sở hữu chiều cao 1m82, gương mặt sắc sảo cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2022 - Andina Julie (Ảnh: Instagram).

Andina Julie sinh ra trong một gia đình làm nông. Trước đây, cô từng phải phụ giúp bố mẹ làm đồng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 của Andina là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Andina Julie có mặt trong Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất tại cuộc thi năm nay và được chuyên trang Sash Factor dự đoán giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi năm nay. Chuyên trang Global Beauties chọn cô là hoa hậu.

Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Séc - Mariana Beckova

Mariana Beckova, năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m82 cùng thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp. Cô tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học trẻ em. Tại quê nhà, Mariana được biết đến là một người mẫu có tiếng. Ngoài ra, cô còn là giáo viên dạy yoga, tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi gây quỹ cho những nạn nhân của cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Séc - Mariana Beckova (Ảnh: MGI).

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Séc 2022, Mariana Beckova đại diện cho quê hương tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Cô được xếp vào nhóm thí sinh sáng giá của khu vực châu Âu tại cuộc thi năm nay.

Mariana Beckova góp mặt trong Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do giám khảo bình chọn. Chuyên trang Global Beauties dự đoán Mariana là Á hậu 1 của cuộc thi trong khi Sash Factor xếp cô vào top 5 cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hòa bình Brazil 2022 - Isabella Menin

Người đẹp Isabella Menin là đại diện của Brazil tại cuộc thi năm nay. Cô được xem là "bông hồng lai" quyến rũ khi mang hai dòng máu Brazil và Italy.

Mỹ nhân Brazil sở hữu nhan sắc ấn tượng, thần thái chuẩn một nữ hoàng sắc đẹp cùng dáng vóc gợi cảm. Isabella Menin cũng nằm trong Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất tại cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hòa bình Brazil 2022 - Isabella Menin (Ảnh: MGI).

Isabella Menin có một bằng tốt nghiệp cử nhân kinh tế và một bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học London College (Anh). Cô còn sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Mỹ nhân Brazil cũng là một nhà hoạt động xã hội, cô đang tham gia một dự án tổ chức hỗ trợ những người khuyết tật mang tên Beyond.

Từ khi khởi động đến trước chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Isabella Menin luôn nằm vị trí cao trong các bảng xếp hạng. Chuyên trang Global Beauties dự đoán mỹ nhân Brazil lọt top 5 trong khi chuyên trang Sash Factor dự đoán cô giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hòa bình Mauritius 2022 - Yuvna Gookool

Người đẹp Yuvna Gookool, 22 tuổi, là đại diện của Mauritius tại cuộc thi năm nay. Cô hiện đang là sinh viên ngành luật, đồng thời là người mẫu nổi tiếng trong nước. Yuvna sở hữu gương mặt cá tính, sắc sảo cùng thân hình gợi cảm.

Hoa hậu Hòa bình Mauritius 2022 - Yuvna Gookool (Ảnh: MGI).

Hiện tại, người đẹp này đang dẫn đầu hạng mục bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất (Miss popular vote) của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Nếu chiến thắng giải phụ này, Yuvna Gookool sẽ tiến thẳng vào Top 10 và có cơ hội lọt top cao hơn tại cuộc thi. Yuvna Gookool hứa hẹn là nhân tố bí ẩn và bất ngờ tại cuộc thi năm nay.