Những hình ảnh đẹp nhất trong lễ bế mạc LHP Venice 2021

Ngoài Parallel Mothers, Official Competition - tác phẩm khác của nữ diễn viên người Tây Ban Nha cũng được giới thiệu ở Liên hoan phim Venice năm nay. Trong phim, cô vào vai nữ đạo diễn lừng danh Lola Cueva và tạo ra một tác phẩm đại chúng.

Nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal đã thắng hạng mục Kịch bản hay nhất cho The Lost Daughter - tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Elena Ferrante. Đây cũng là phim đầu tiên cô ngồi ghế đạo diễn.

Giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc thuộc về Filippo Scotti cho vai diễn trong bộ phim The Hand of God.

Kết quả LHP Venice 2021:

Sư tử Vàng: Happening (đạo diễn Audrey Diwan)

Giải của Ban giám khảo (Grand Jury Prize): The Hand of God (Paolo Sorrentino)

Sư Tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc: The Power of the Dog (Jane Campion)

Nữ diễn viên xuất sắc: Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nam diễn viên xuất sắc: John Arcilla (On the Job: The Missing 8)

Kịch bản hay nhất: The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

Giải đặc biệt của ban giám khảo: Il buco (Michelangelo Frammartino)

Diễn viên trẻ triển vọng: Filippo Scotti (The Hand of God)

Giải thành tựu trọn đời: Roberto Benigni và Jamie Lee Curtis