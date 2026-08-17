Những gương mặt BTV bản tin Thời sự 19h VTV ghi dấu ấn với khán giả

BTV Hữu Bằng

Mới đây, thông tin BTV Hữu Bằng dừng dẫn bản tin Thời sự 19h nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, sau 11 năm gắn bó với bản tin Thời sự 19h, BTV Hữu Bằng vừa chuyển sang Ban Chuyên đề - Khoa giáo.

Với phong thái lịch lãm, lối dẫn chuyên nghiệp, chững chạc cùng cách xử lý vấn đề thông minh, linh hoạt, anh nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả. Hữu Bằng từng tạm rời sóng Thời sự 19h vào năm 2018 để thực hiện và dẫn chương trình Vấn đề hôm nay. Cùng năm, anh lọt Top 5 hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

Trong những năm dẫn Thời sự 19h, Hữu Bằng từng dẫn cùng BTV Hoài Anh và BTV Thúy Hằng. Sau khi Thúy Hằng chuyển công tác về VTV9 và Hoài Anh sang Ban Văn nghệ, anh thường dẫn cùng BTV Khánh Trang.

Không chỉ gắn với các bản tin Thời sự, Hữu Bằng còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám thành công ở Quảng trường Ba Đình, anh cùng BTV Hoài Anh được chọn vào tổ thuyết minh. Bên cạnh đó, Hữu Bằng thường xuyên dẫn các chương trình truyền hình trực tiếp và nghệ thuật chính luận.

BTV Khánh Trang

Khánh Trang là một trong những gương mặt nổi bật của dàn BTV bản tin Thời sự 19h trên VTV. Tên thật của cô là Trần Minh Trang, sinh năm 1984 tại Nghệ An. Khi lên sóng, cô sử dụng tên Khánh Trang, một phần để tránh nhầm lẫn với BTV Minh Trang - người cũng dẫn bản tin Thời sự 19h.

Khánh Trang tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn, Đại học Ngoại thương. Năm 2005, cô vượt qua gần 1.000 thí sinh tại cuộc thi tuyển người dẫn chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, từ đó bắt đầu theo đuổi nghề dẫn chương trình.

Trong 8 năm công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Khánh Trang đảm nhiệm nhiều vị trí, từ phóng viên, BTV đến tổ chức sản xuất. Cô tham gia thực hiện nhiều chương trình thuộc các lĩnh vực chính luận, văn hóa - xã hội, thể thao và truyền hình thực tế.

Năm 2014, cô gia nhập VTV và dẫn Chào buổi sáng trên VTV1. Ba năm sau, cô chính thức đảm nhận vị trí dẫn bản tin Thời sự 19h. Với giọng nói truyền cảm, phong cách nhẹ nhàng, chuyên nghiệp và hình ảnh thanh lịch, Khánh Trang nhanh chóng tạo dấu ấn với khán giả. Năm 2019, cô được đề cử hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

BTV Tuấn Dương

Tuấn Dương (SN 1982) là gương mặt quen thuộc của Ban Thời sự VTV, dẫn dắt nhiều chương trình quan trọng, nổi bật là bản tin Thời sự 19h. Với phong thái đĩnh đạc, lối dẫn tự nhiên, anh nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.

Nam BTV từng nói công việc dẫn Thời sự 19h không phải khó nhất, nhưng đây là bản tin quy tụ những thông tin chính luận quan trọng của đất nước. Vì vậy, nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, từng câu chữ đều phải chính xác. Theo Tuấn Dương, áp lực lớn nhất của người dẫn là “sự chính xác tuyệt đối, không được phép sai sót”.

Năm 2022, Tuấn Dương được vinh danh ở hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards. Ngoài truyền hình, anh còn có khả năng chơi piano và hát.

BTV Minh Trang

Minh Trang (SN 1987) có 18 năm gắn bó với VTV. Trước khi xuất hiện tại bản tin Thời sự 19h, cô từng dẫn Dự báo thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày... Khác với nhiều BTV xuất thân từ báo chí, Minh Trang tốt nghiệp ngành Biên kịch điện ảnh, Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Niềm yêu thích truyền hình đưa cô đến với công việc tại VTV.

Minh Trang ghi dấu ấn với giọng đọc nhẹ nhàng, cách ngắt nhịp và nhấn chữ tinh tế, truyền cảm, chuyên nghiệp. Mỗi lần xuất hiện, nữ BTV thường xuất hiện duyên dáng, chỉn chu trong tà áo dài. Đời thường, cô theo đuổi phong cách kín đáo, hài hòa nét truyền thống và hiện đại, tôn vẻ đẹp nền nã, chuẩn mực.

BTV Quốc Anh

BTV Trần Quốc Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh gây ấn tượng với ngoại hình sáng, lối dẫn rõ ràng, mạch lạc. Quốc Anh cũng là nam BTV trẻ nhất được giao dẫn bản tin Thời sự 19h.

Điều thú vị là truyền hình không nằm trong kế hoạch ban đầu của Quốc Anh. Thời phổ thông, anh từng mơ trở thành kiến trúc sư. Sau đó, anh thi vào ngành Ngôn ngữ Trung, Đại học Hà Nội. Đến năm thứ 3, Quốc Anh học thêm Ngôn ngữ Anh.

Sau 6 năm, Quốc Anh có hai bằng cử nhân. Sau khi tốt nghiệp, anh có thời gian làm giáo viên tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Tuy nhiên, mong muốn thử sức ở một lĩnh vực mới khiến anh quyết định chuyển hướng sang truyền hình.

Nam BTV từng chia sẻ, gia đình anh không có ai làm báo. Thế nhưng, như cách anh nói, “nghề chọn người”. Khi trúng tuyển vào VTV, Quốc Anh cũng đứng trước một lựa chọn khác là nhận học bổng thạc sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cuối cùng, anh quyết định chọn truyền hình.

Hơn 6 tháng làm phóng viên thường trú tại Nghệ An trở thành khoảng thời gian quan trọng để Quốc Anh kiểm chứng khả năng và sự phù hợp của mình với nghề. Sau đó, anh được dẫn các chương trình Chào buổi sáng, Quốc gia số và Thời sự 19h.

Bên cạnh công việc tại VTV, Quốc Anh còn tham gia giảng dạy về biên tập nội dung và talkshow trong các khóa đào tạo kỹ năng mềm.

BTV Linh Thủy

Linh Thủy (SN 1992) là một trong những BTV trẻ được yêu thích của bản tin Thời sự 19h hiện nay. Linh Thủy trúng tuyển vào Ban Thời sự khi chuẩn bị tốt nghiệp chương trình cử nhân chất lượng cao tại Đại học Ngoại thương.

Những ngày đầu lên sóng, cô thường chủ động hỏi các BTV đi trước về cách thể hiện, kể cả những chi tiết nhỏ như ánh mắt. Sự nỗ lực học hỏi giúp nữ BTV 9X ngày càng trưởng thành và tự tin hơn.

Trên sóng, BTV sinh năm 1992 ghi dấu với lối dẫn lưu loát, phong thái tự tin và chững chạc. Ngoài đời, Linh Thủy thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang tinh tế, trẻ trung. Những hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân, từ khoảnh khắc đời thường đến các bộ ảnh được đầu tư, đều nhận nhiều lời khen. Nữ BTV thường chọn trang phục nữ tính, tôn lên vẻ duyên dáng.

Ảnh: Facebook nhân vật