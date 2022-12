Những cuộc "chia tay" tình ái ồn ào năm 2022 của dàn sao Việt

Diệp Lâm Anh ly hôn chồng thiếu gia

Kết hôn với chồng thiếu gia từ năm 2018 nhưng theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, hôn nhân của vợ chồng cô đã có dấu hiệu "cơm không lành, canh chẳng ngọt" vào cuối năm 2019. Nữ diễn viên từng cố gắng hàn gắn mối quan hệ vì con nhưng không thành.

Cuối năm 2021, cộng đồng mạng dậy sóng vì tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia. Đồng thời, những hình ảnh chụp Đức Phạm tại nhà riêng của một nữ diễn viên cũng khiến lùm xùm tình cảm ngày càng căng thẳng.

Tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh mới chính thức công khai "đã ly thân và rời khỏi nhà chồng". Cô đệ đơn ly hôn ra tòa nhưng không được thụ lý. Tới đầu tháng 12/2022, phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn của cô mới diễn ra. Tuy nhiên, sau khi nghe tòa phán quyết kết quả cô tiếp tục chăm sóc con gái còn bố nuôi dưỡng con trai, Diệp Lâm Anh đã bật khóc nức nở.

Diệp Lâm Anh và Đức Anh thuở còn mặn nồng, cùng nhau điều hành một chuỗi thương hiệu trà sữa nổi tiếng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hòa Minzy kết thúc mối tình lâu năm với bạn trai thiếu gia

Ở bên nhau 5 năm, Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải đã có cùng với nhau một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên, thông tin chia tay từ cả hai đã khiến khán giả bất ngờ và nuối tiếc.

"Không phải chia tay vì yêu xa. Không có người thứ ba nào liên quan đến quyết định này cả. Hòa Minzy cũng không chuẩn bị ra MV nào hết ạ.

Vì Hòa và anh Hải cũng rất văn minh, tôn trọng đối phương nên mong quý vị tôn trọng quyết định của hai đứa và để chuyện này kết thúc một cách êm đẹp như cách hai đứa yêu nhau. Cũng để mai sau Bo lớn không đọc phải nhiều luồng ý kiến không đúng về sự kết thúc này", giọng ca "Không cùng nhau suốt kiếp" cho biết.

Sau khi chia tay, Hòa Minzy chịu trách nhiệm nuôi con trai và tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Việt Nam còn bạn trai nữ ca sĩ làm việc tại Úc. Tuy mối quan hệ kết thúc nhưng cả hai vẫn luôn dành mọi điều tốt nhất để nuôi dưỡng cậu con trai chung.

Khi còn giữ mối quan hệ, Hòa Minzy và Minh Hải không ngại sát cánh bên nhau trong nhiều sự kiện (Ảnh: FBNV).

Á hậu Hoàng Oanh thông báo ly hôn

Hoàng Oanh và Jack Cole từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình cảm lãng mạn và đám cưới vào năm 2019. Sau khi kết hôn, vì đại dịch Covid-19, cặp đôi lại phải sống xa nhau. Trong khi Á hậu một mình sinh con tại Việt Nam, ông xã ngoại quốc lại đang làm việc tại Singapore.

Cả hai cũng đã đoàn tụ ở đảo quốc sư tử ngay sau khi đường bay quốc tế mở lại. Tuy nhiên, tháng 4/2022, Hoàng Oanh xác nhận với PV Dân trí đang tiến hành thủ tục ly hôn. Trong một bài phỏng vấn, nữ MC tiết lộ cô đã "vỡ mộng" hôn nhân vì những khác biệt trong văn hóa đời sống.

Đám cưới "đậm chất ngôn tình" của Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc từng khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV).

Cặp đôi "trai tài gái sắc" VFC chia tay

"Bén duyên" nhau sau khi tham gia dự án phim "Lặng yên dưới vực sâu", Đình Tú và Hương Giang đã trải qua 5 năm bên nhau.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, cả hai vướng phải tin đồn rạn nứt. Thời điểm này, Đình Tú phải nhận nhiều chỉ trích khi liên tục có những cử chỉ thân mật với Huyền Lizzie.

Vào hồi tháng 5/2022, Hương Giang bất ngờ đăng tải một status buồn trên trang cá nhân khiến người hâm mộ đồn đoán về mối quan hệ của họ.

Xác nhận với PV Dân trí, cô sau đó cho biết: "Chuyện tình cảm của tôi và Đình Tú đã chính thức khép lại. Chúng tôi không còn chung chí hướng, mỗi người đã lựa chọn cho mình một con đường riêng".

Cặp đôi trong một bức hình chung khi còn mặn nồng (Ảnh: FBNV).

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng xác nhận chia tay

Trong tiệc sinh nhật thứ 52, Cát Phượng đã tiết lộ mối tình giữa cô và đàn em kém 18 tuổi đã kết thúc hơn 1 năm trước vào đúng ngày 14/2/2021. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người đề nghị trước với lí do "không hợp".

Trước đó, cặp đôi đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhưng Cát Phượng cho là chuyện nhỏ. Tới khi bạn trai đề nghị chia tay, cô không níu giữ mà tôn trọng quyết định của anh. Bên cạnh đó, cô cũng nhận hết mọi lỗi lầm về mình và mong khán giả không "ném đá" diễn viên họ Kiều.

Cả hai tuy chưa đăng kí kết hôn nhưng đã có 12 năm chung sống cùng nhau. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hẹn hò từ năm 2009 và tới năm 2017 mới công khai chuyện tình cảm. Nam diễn viên "Em chưa 18" từng tuyên bố sẽ bên cạnh Cát Phượng cho tới khi bạn gái qua đời, lo hậu sự, sau đó mới tìm người khác.

Khi đóng phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" vào năm 2018, Kiều Minh Tuấn đã thừa nhận phát sinh tình cảm với bạn diễn An Nguy.

Cát Phượng và đàn em kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn đã có 12 năm sống chung cùng nhau (Ảnh: FBNV).

Hương Giang chia tay bạn trai CEO

Mối tình của Hương Giang và Matt Liu xuất phát từ một chương trình hẹn hò. Tuy nhiên, sau 2 năm đồng hành cùng nhau, cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi" trong êm đẹp.

Chiều 19/8, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ chia sẻ: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you, my special man (Luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em - PV)".

Dưới bài đăng, bạn trai cũ cũng nhắn gửi ngọt ngào đến Hoa hậu: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Đồng thời, Hương Giang cũng lên tiếng bảo vệ bạn trai cũ và phủ nhận không hề có "người thứ ba" xen vào chuyện tình cảm dẫn tới chia tay.