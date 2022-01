Những cặp đôi tạo nên khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất năm 2021

Jennifer Lopez và Ben Affleck trở thành cặp tình nhân "hot" nhất làng giải trí thế giới 2021 với màn tái hợp bất ngờ. Họ trông rất đẹp đôi khi cùng bước lên thảm đỏ cho buổi ra mắt phim The Last Duel ở New York, Mỹ. Ben Affleck lịch lãm trong bộ tuxedo nhung đen còn Jennifer quyến rũ như một nữ thần với chiếc đầm màu nâu lấp lánh.