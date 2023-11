Những ca khúc nào của Maroon 5 sẽ khuấy đảo 8Wonder Winter Festival?

Người hâm mộ bắt đầu truyền tai nhau những ca khúc thành công nhất của Maroon 5 sẽ được mang đến quảng trường biển Grand World giữa Phú Quốc United Center ngày 16/12.

Là một trong số ít những ban nhạc duy trì được phong độ đỉnh cao gần ba thập kỷ qua, Maroon 5 khiến người hâm mộ toàn cầu nhớ đến nhờ tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, trữ tình (soul), pop...

Âm nhạc của "những tượng đài pop rock" không chỉ quen thuộc với các ca khúc gắn liền thanh xuân của thế hệ 7-8x như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… mà còn chiếm lĩnh những bảng xếp hạng mới nhất và được giới trẻ hiện nay yêu thích như: One More Night, Animals, Sugar…

Nhạc của Maroon 5 đã thật sự vượt thời gian đúng như tiêu chí sáng tác Adam Levine luôn theo đuổi: "Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ".

Các thành viên của Maroon 5 (Ảnh: Vinpearl).

Từ khi các phương tiện truyền thông ồ ạt công bố Maroon 5 đến Việt Nam, người hâm mộ hẳn đã không thể ngừng ngân nga những lời hát cháy bỏng "This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before… (Tình yêu này đè nặng lên thân tôi gồng gánh. Em nói lời chia xa bao lần tôi nếm trải).

Được mong chờ không kém là "thánh ca đám cưới" - Sugar, MV từng làm mưa làm gió bởi sự xuất hiện bất ngờ của Maroon 5 tại 6 đám cưới thật ở Los Angeles khiến các cặp cô dâu và chú rể vỡ òa hạnh phúc khi vừa được gặp ban nhạc thần tượng, vừa được chúc phúc bởi hàng triệu người xem trên thế giới.

Hiện tại, Sugar đạt tới 3,9 tỷ view. "Yeah, you show me good loving. Make it alright. Need a little sweetness in my life. Your sugar! Yes, please" (Em cho anh thấy tình yêu tuyệt vời. Biến mọi thứ trở nên tươi đẹp. Mang đến điều ngọt ngào mà anh cần). Nếu như những giai điệu ngọt ngào này vang lên giữa quảng trường biển Grand World đầy thơ mộng và tràn ngập không khí "cuồng si", liệu rằng có một đám cưới hay cầu hôn nào sẽ gây bất ngờ với Maroon 5 hay không?

Sugar đạt tới 3,9 tỷ view (Ảnh: Vinpearl).

Gia tài âm nhạc đồ sộ của Maroon 5 không thể không kể đến bộ tứ bất hủ làm nên tên tuổi của họ gồm Girls Like You, Moves Like Jagger, One More Night, Makes Me Wonder. Đây đều là những giai điệu thống lĩnh bảng xếp hạng uy tín Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp.

Đặc biệt, siêu phẩm Girls Like You kết hợp cùng nữ rapper Cardi B đã xuất sắc đạt kỷ lục 33 tuần trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt tới 4 chiếc cúp danh giá tại lễ trao giải Billboard Music Awards. Các fan đang rất mong chờ sẽ được trực tiếp sống giữa những giai điệu pop-rock sôi động này tại 8Wonder Winter.

Ban nhạc duy trì được phong độ đỉnh cao gần ba thập kỷ qua (Ảnh: Vinpearl).

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ sành sỏi và nghiên cứu kỹ các tour lưu diễn gần đây của Maroon 5 đã đưa ra dự đoán, nhóm nhạc sẽ mang đến 8Wonder Winter loạt bản hit khác như: This Love, Stereo Hearts, Animals, Payphone, What Lovers Do, Maps, Memories, Don't Wanna Know…

Với thời lượng trình diễn ít nhất 75 phút của nghệ sĩ quốc tế tại 8Wonder, một giả thuyết nữa được đưa ra là ca khúc mới nhất Middle Ground, một bản pop ballad - soft rock ngọt ngào vừa được ra mắt trong năm 2023 của nhóm nhạc huyền thoại này sẽ được ra mắt khán giả 8Wonder với một bản live vượt ngoài mong đợi.

Maroon 5 sẽ hội ngộ dàn nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam (Ảnh: Vinpearl).

Cùng với sức nóng từ sự nghiệp pop rock rực rỡ gần 3 thập kỷ của Maroon 5, cuộc hội ngộ hấp dẫn của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam trên sân khấu 8Wonder cũng đang là ẩn số khiến các fan nóng lòng. Hai gương mặt đầu tiên vừa xác nhận sẽ trình diễn tại siêu nhạc hội đình đám nhất mùa lễ hội chính là hai cá tính âm nhạc "chất ngất" Grey D và Justatee.

Justatee sẽ có mặt tại 8Wonder Winter Festival (Ảnh: Vinpearl).

Khán giả dường như đang "đứng ngồi không yên" khi kịch bản 8Wonder Winter Festival cũng đang rất khó để đoán định, tương tự như bản sắc độc đáo của nhóm nhạc Maroon 5. Tất cả bí mật sẽ được tiết lộ tại siêu nhạc hội của những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn"- tâm điểm đẳng cấp giữa thiên đường "lễ hội của lễ hội" Wake Up Festival và thiên nhiên tuyệt đẹp phía bắc đảo ngọc.