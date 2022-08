Những bức ảnh cách đây 20 năm của Angelina Jolie và con nuôi Maddox

Sau khi tới Campuchia quay phim Bí mật ngôi mộ cổ và đảm nhiệm vai trò đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Angelina Jolie bắt đầu có tình cảm với đất nước xinh đẹp này. Nữ diễn viên cho biết, chuyến đi đầu tiên của cô đến Campuchia đã thay đổi cuộc đời cô, giúp cô nhận thức sâu sắc về cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu và cùng với đó là mở ra cho cô cơ hội trở thành một người mẹ.

Angelina Jolie cùng các con dự công chiếu phim (Video: WMTV).

Vào năm 2002, ở tuổi 27, Jolie nhận nuôi đứa con đầu lòng của mình, Maddox Chivan, cậu bé khi đó 7 tháng tuổi và đang sống tại một trại trẻ mồ côi ở Battambang, Campuchia. Jolie một mình nhận nuôi Maddox và cô trở thành bà mẹ đơn thân sau khi cô chia tay người chồng khi đó là Billy Bob Thornton.

Angelina Jolie và con nuôi Maddox tại Campuchia (Ảnh: This is Chris White).

Angelina Jolie từng kể rằng: "Vào năm 2001, khi tôi đang tham gia một chương trình tại trường học ở Samlout, Campuchia. Tôi ngồi chơi trên sàn với một đứa trẻ nhỏ và tôi có cảm giác là con trai tôi ở đây. Vài tháng sau, tôi gặp bé Maddox tại một trại trẻ mồ côi. Tôi không thể giải thích điều đó và tôi không phải là người tin vào những thông điệp hay sự mê tín. Nhưng nó chỉ là một sự thật rõ ràng". Angelina sau đó đã tiếp tục nhận thêm hai con nuôi là con trai Pax Jolie-Pitt, người Việt Nam và con gái Zahara Jolie-Pitt, người Ethiopia. Ngoài ra cô còn có ba con ruột với người chồng thứ ba Brad Pitt.

Angelina Jolie mới 27 tuổi khi cô nhận nuôi Maddox (Ảnh: This is Chris White).

Sarath Mounh, người bạn của Angelina Jolie ở Campuchia đã hỗ trợ ngôi sao Hollywood trong việc nhận nuôi cậu bé Maddox. Angie khi đó gặp nhiều khó khăn trong việc nhận con nuôi và Sarath giúp cô ấy bằng cách đóng vai trò là cha của Maddox trên các tài liệu của tòa án. Maddox đã được thêm vào hồ sơ gia đình của Sarath và là con thứ ba của ông.

Việc Maddox có cha là người Campuchia đã giúp Angelina Jolie vượt qua nhiều vấn đề pháp lý khó khăn mà cô phải đối mặt khi nhận nuôi cậu bé với tư cách là một người nước ngoài. Sarath sau đó đã ký một văn bản để Angie nhận nuôi Maddox từ ông ấy.

Sarath Mounh (bên phải) và Angelina Jolie (Ảnh: This is Chris White).

Ông Sarath cho biết: "Angelina Jolie nói rằng trên thế giới còn rất nhiều trẻ em cần được chăm sóc tốt, cần một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc đó, cô ấy muốn làm mẹ và cảm thấy tốt hơn là làm mẹ của một đứa trẻ rất cần được chăm sóc chu đáo. Đó là lý do tại sao cô ấy quyết định nhận con nuôi.

Maddox thông minh, sắc sảo, là một đứa trẻ đáng yêu, hay cười với mọi người hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Tôi luôn nhớ khuôn mặt vui cười của cậu nhóc.

Ông Sarath nói, khi Jolie đến thăm trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Maddox, cậu bé đã mỉm cười với cô ấy và đứng dậy, thay vì khóc như tất cả những đứa trẻ khác. "Maddox đã mỉm cười ngay khi thấy Angelina Jolie, điều đó đã chạm đến trái tim cô ấy, đó là lý do tại sao cô ấy chọn Maddox", ông Sarath kể lại.

Angelina Jolie hạnh phúc khi được làm mẹ (Ảnh: This is Chris White).

Sarath không hối tiếc khi giúp đỡ Angie bằng cách trở thành cha của Maddox. Họ đã trở thành bạn bè sau khi tổ chức phi lợi nhuận của Sarath làm việc cùng với quỹ Maddox Jolie Pitt về các vấn đề bảo tồn.

Sarath nói: "Vấn đề buôn bán trẻ em ở Campuchia rất tồi tệ vào thời điểm đó, rất nhiều vấn đề pháp lý cần được giải quyết và Angelina không muốn mắc sai lầm. Với vai trò là một người bạn, tôi đã giúp đỡ Angelina Jolie giải quyết các vấn đề pháp lý".

Angelina Jolie từng đưa các con tới Campuchia để dự buổi ra mắt bộ phim First They Killed My Father của cô vào năm 2017. Nữ diễn viên nổi tiếng nói: "Chúng tôi đã qua lại nơi này trong 17 năm qua. Tôi cảm thấy nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Các con tôi có quan hệ thân thiết với những đứa trẻ ở đây, nhiều đứa bé là bạn thân của chúng. Maddox rất vui khi được trở lại đất nước của mình".

Angelina Jolie bế con trai Maddox đi dạo phố (Ảnh: Backgrid).

Sarath cho biết thêm: "Người dân Campuchia chúng tôi tự hào và hạnh phúc vì Maddox được lớn lên trong một môi trường sống tốt như vậy. Nhiều người khác không có được cơ hội đó. Chúng tôi muốn cậu ấy quay trở lại quê hương và tìm hiểu về gốc rễ văn hóa của mình. Angelina Jolie đã lên kế hoạch trở lại đây càng nhiều càng tốt, nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của Maddox.

Maddox lớn lên trong một cuộc sống hiện đại, nếu cậu ấy có thể đóng góp cho quê hương của mình, điều đó sẽ rất tốt. Maddox là một cậu bé may mắn so với rất nhiều người ở Campuchia. Sẽ rất tốt nếu cậu ấy quay lại và giúp đỡ cộng đồng".

Maddox hiện đã 21 tuổi. Chàng trai trẻ vẫn thi thoảng xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện của làng giải trí. Con cả của Angelina Jolie học ngành hóa sinh ở đại học Yonsei, Hàn Quốc. Năm 2019, Angelina Jolie từng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đưa con tới Hàn Quốc nhập học. Nữ diễn viên cho biết, cô tự hào vì con trai học tại trường đại học nổi tiếng này và cô cố gắng không khóc khi phải rời xa con trai.

Maddox dự sự kiện cùng mẹ Angelina Jolie (Ảnh: Getty Images).

Nữ diễn viên giành giải Oscar cho biết, bất kể có con theo cách nào, thông qua việc nhận con nuôi hay sinh con, thì mỗi người đều đã có cơ hội tuyệt vời để trở thành một gia đình của nhau.

"Tôi nhận con nuôi một cách hoàn toàn có chủ ý. Khi tôi trưởng thành, tôi muốn nhận con nuôi bởi vì tôi biết rằng có những đứa trẻ không có cha mẹ. Đó không phải là một việc nhân đạo và tôi không coi đó là một sự hy sinh. Đó là một món quà", Jolie nói.

Angelina Jolie đưa các con tới nhà hàng ở Los Angeles (Video: Hollywood Pipeline).

Angelina khẳng định rằng, các cụm từ như "nhận nuôi" và "trại trẻ mồ côi" là những từ ngữ mang tính tích cực trong ngôi nhà của cô. "Với những đứa con nuôi của mình, tôi không thể nói về việc mang thai nhưng tôi nói rất chi tiết và thích thú về hành trình tìm kiếm chúng và cảm giác lần đầu tiên được nhìn vào mắt chúng.

Tất cả những đứa trẻ được nhận nuôi đều mang trong mình một bí ẩn tuyệt đẹp. Chúng có nguồn gốc mà bạn không có. Hãy tôn vinh chúng, học hỏi từ chúng. Đó là hành trình tuyệt vời nhất để chia sẻ. Chúng không bước vào thế giới của bạn mà là cả hai bên đang bước vào thế giới của nhau và may mắn khi có nhau", Angelina Jolie tâm sự.