Nhóm nhạc kịch nổi tiếng của Anh giao lưu với trẻ em Việt Nam

Thông tin về buổi biểu diễn pantomime "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái vật) sắp diễn ra tại Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhí. Nghệ thuật pantomime được biết đến là loại hình giải trí sân khấu truyền thống của Anh, kết hợp hài kịch, âm nhạc và vũ đạo.

Vở diễn "Beauty and the Beast" được dàn dựng bởi đội ngũ chuyên nghiệp đến từ nước Anh, bao gồm đạo diễn Paul Winterford, nữ chính Charlotte Castle (trong vai Belle), Tom Liggins (trong vai Quái vật), Michael Auger - Quán quân Britain's Got Talent 2014 (trong vai Gaston).

Đạo diễn Paul Winterford và dàn diễn viên của vở "Beauty and the Beast" tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, đạo diễn Paul Winterford và dàn diễn viên của vở "Beauty and the Beast" có buổi giao lưu trực tiếp với các học sinh tại TPHCM. Tại đây, đội ngũ đến từ nước Anh đã có những chia sẻ thú vị khi lần đầu mang loại hình nghệ thuật độc đáo này đến với trẻ em Việt Nam.

Đạo diễn Paul Winterford cho biết rất hạnh phúc khi chứng kiến sự hào hứng của các em nhỏ Việt Nam dành cho vở diễn. Đạo diễn nói, điều đặc biệt của pantomime là tính tương tác cao, không có bức tường ngăn cách giữa diễn viên và khán giả.

"Chúng tôi luôn nỗ lực làm sao để mọi người, đặc biệt là trẻ em, cảm thấy mình là một phần của câu chuyện. Việt Nam là thị trường tiềm năng để loại hình này phát triển và tôi mong sẽ mang đến nhiều vở diễn hơn trong tương lai", ông Paul Winterford chia sẻ.

Nói về lý do chọn vở "Beauty and the Beast", đạo diễn mong muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu, lòng nhân ái và sự bao dung đến trẻ em Việt Nam.

Ông nói thêm tại sự kiện: "Những nhân vật trong câu chuyện đều đánh lừa vẻ bề ngoài, ví dụ bà già nhưng hóa ra phù thủy trẻ quyền lực, chàng hoàng tử nhưng lại hóa thân thành quái thú. Từ đó, chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài".

Các diễn viên pantomime phấn khích khi lần đầu đến Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ chính Charlotte Castle (trong vai Belle) thể hiện sự phấn khích trong buổi giao lưu. Cô cho biết trẻ em ở Việt Nam rất đáng yêu, thông minh và tràn đầy năng lượng.

"Khi chúng tôi biểu diễn, các bé rất xem chăm chú và hưởng ứng, điều đó tạo cho chúng tôi nhiều động lực để theo đuổi loại hình nghệ thuật này", Charlotte Castle bày tỏ.

Đại diện đơn vị tổ chức - bà Đỗ Thu Giang (Giám đốc AMO Vietnam) - chia sẻ: "Khi đưa vở "Beauty and the Beast" về Việt Nam, chúng tôi muốn các em nhỏ không chỉ được xem một vở diễn chất lượng quốc tế mà còn cảm nhận thế giới quan và khám phá những điều mới lạ từ nền văn hóa Anh Quốc".

Pantomime "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái vật) dự kiến diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) ngày 6-8/12 và ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) ngày 13-17/12.