Nhìn lại những màn "cầu hôn thế kỷ", cổ tích đời thực trong showbiz Việt

Valentine trắng năm nay, showbiz Việt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi, những người nghệ sĩ được khán giả yêu mến đã tìm thấy bến đỗ của đời mình.

Ngô Thanh Vân đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Sáng ngày 14/3, "đả nữ" màn ảnh Việt - Ngô Thanh Vân hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Huy Trần, kém cô 11 tuổi. Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi luôn được người hâm mộ theo dõi và ủng hộ kể từ khi chính thức công khai hẹn hò. Đến cuối cùng, Ngô Thanh Vân đã có hạnh phúc viên mãn cho mình, được nhiều người gửi lời chúc phúc.

Tối cùng ngày, Minh Hằng cũng chính thức chia sẻ hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn từ bạn trai (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Cũng trong ngày Valentine trắng, Minh Hằng chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ khi cô được bạn trai cầu hôn. Nữ ca sĩ, diễn viên bất ngờ công khai hình ảnh cô ôm hôn bạn trai trong khung cảnh lãng mạn. Cô đăng dòng trạng thái: "Khi em nói "đồng ý", tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta".

Trước đó, trong showbiz Việt cũng đã có rất nhiều những màn "cầu hôn thế kỷ" diễn ra.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà

Cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ngày càng được công chúng yêu mến kể từ khi cả hai công khai hẹn hò và đến nay đã có cặp song sinh vô cùng đáng yêu Lisa và Lion.

Dù chưa chính thức tổ chức một đám cưới trong mơ, nhưng Kim Lý đã có màn cầu hôn bất ngờ với Hà Hồ trong bệnh viện, sau khi "Nữ hoàng giải trí" mới sinh xong 2 ngày. Khoảnh khắc xúc động khi Hà Hồ nói đồng ý với Kim Lý đã được ekip lưu giữ lại và chia sẻ đến đông đảo người hâm mộ.

Kim Lý cầu hôn gây xúc động, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đến bật khóc (Video: T Production).

Vì là sinh mổ khiến Hồ Ngọc Hà khó khăn đi lại nên phải ngồi xe đẩy và tập đi sau khi sinh. Kim Lý đã chuẩn bị một màn cầu hôn không cầu kỳ, không hoành tráng, nhưng hành động bất ngờ và sự chân thành của anh đã khiến Hồ Ngọc Hà bật khóc vì hạnh phúc.

Khoảnh khắc ngọt ngào khi Kim Lý trao nhẫn cho Hà Hồ (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Trước sự chứng kiến của những người thân thiết nhất và đặc biệt là cậu con trai Subeo, Kim Lý quỳ gối trước Hồ Ngọc Hà và nói: "Em yêu! Chúng ta đã ở bên nhau hơn 3 năm, chia sẻ cuộc sống với nhau dù là thời gian hạnh phúc hay khó khăn, điều đó thật sự không hề dễ dàng, nhưng mình đã vượt qua và tình cảm ngày càng mạnh mẽ, bền chặt.

Giờ đây chúng ta đang xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Có em và anh, Lion, Lisa và Henry. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù có khó khăn hay hạnh phúc, trở thành một người cha tốt của các con và là một người chồng luôn yêu thương em. Với chiếc nhẫn này, anh muốn mang đến cho em một tình yêu vĩnh cửu, anh và em sẽ mãi mãi bên nhau. Làm vợ anh nhé!".

Tình yêu chân thành của Kim Lý đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ Hồ Ngọc Hà.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi

Đông Nhi và Ông Cao Thắng xứng danh là "cặp đôi vàng" của làng showbiz với chuyện tình yêu đẹp như cổ tích đời thường. Sau một thập kỷ hạnh phúc bên nhau, nữ ca sĩ Đông Nhi đã chính thức nhận được lời cầu hôn từ Ông Cao Thắng vào một ngày tháng 7 năm 2019. Đông Nhi đã vô cùng hạnh phúc chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn và thông báo tin vui đến đông đảo người hâm mộ.

Đông Nhi xúc động đăng ảnh đeo nhẫn cùng nụ cười hạnh phúc tại thành phố New York, Cô viết: "Em đồng ý" được cùng anh đi đến cuối cuộc đời... Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu".

Khoảnh khắc Đông Nhi hạnh phúc khoe chiếc nhẫn cầu hôn từ Ông Cao Thắng (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi đẹp nhất nhì của showbiz Việt. Chuyện tình kéo dài cả thập kỷ của họ truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo người hâm mộ. Họ đã nắm chặt tay nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thành công cũng như đồng hành trong những giai đoạn khó khăn, thử thách trong sự nghiệp.

Màn cầu hôn ngọt ngào của Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi đã nhận về vô vàn lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Sau đó, mạng xã hội còn có trào lưu cosplay lại khoảnh khắc Ông Cao Thắng - Đông Nhi khoe nhẫn đính hôn, và các nghệ sĩ cũng hào hứng "bắt trend" gây thích thú cho khán giả.

Ngày 9/11/2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi chính thức về chung một nhà, cặp đôi khiến cả showbiz Việt rộn ràng khi tổ chức "siêu đám cưới" ở Phú Quốc.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga

Ngày 13/2 vừa qua, trước thềm Valentine, nam diễn viên Bình An đã chính thức cầu hôn Á hậu Phương Nga.

Trước đó vào năm 2021, Á hậu Phương Nga tiết lộ với PV Dân trí: "Tất cả những dấu ấn mang tính thời điểm như công khai tình yêu hay diễn ra một đám cưới tôi đều muốn thuận theo một chữ "duyên".

Màn cầu hôn bất ngờ của Bình An khiến Phương Nga xúc động (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Khi cả hai chúng tôi đã đủ trưởng thành, cảm nhận mọi thứ thực sự phù hợp, theo cách mà nhiều người gọi là "đúng thời điểm", được gia đình ủng hộ, thời điểm dịch bệnh ổn hơn chẳng hạn, lúc đó hai đứa sẽ quyết định đến với nhau".

Màn cầu hôn bất ngờ của Bình An đã khiến Phương Nga có chút bối rối, trong video bạn bè ghi lại khoảnh khắc Bình An quỳ gối trước mặt Phương Nga và ngỏ lời cầu hôn, Á hậu Phương Nga liên tục hỏi: "Hỏi ý kiến bố mẹ chưa?", khiến Bình An bật cười. Ngay khi Bình An xác nhận đã có sự "thông qua" của bố mẹ, Phương Nga chính thức gật đầu đồng ý.

Bình An trao nhẫn kim cương cho bạn gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sau buổi cầu hôn lãng mạn, Bình An và Phương Nga nhận được rất nhiều lời chúc mừng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Ngay sau màn cầu hôn lãng mạn, Bình An đã có cuộc trò chuyện với PV Dân trí, anh tiết lộ lý do làm nhà xong mới ngỏ lời cầu hôn nàng Á hậu: "Tôi muốn gia đình hai bên tin tưởng vào mình và quyết định của mình. Điều thứ hai, tôi không muốn người phụ nữ của mình phải thiệt thòi". Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cặp đôi sau màn cầu hôn ngọt ngào, một cái kết viên mãn cho tình yêu đẹp.

Trấn Thành và Hari Won

Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi trải qua vô vàn sóng gió, từ sự nghi ngờ đến khi dành được sự yêu mến của khán giả bằng tình cảm chân thành của cả hai. Năm 2016, cả hai chính thức về chung một nhà với lễ cưới cổ tích.

Trấn Thành và Hariwon ngày càng hạnh phúc (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Trước đó, Trấn Thành đã chuẩn bị cho Hari Won một màn cầu hôn lãng mạn không kém. Trên sóng chương trình "Gala nhạc Việt" năm 2017, Trấn Thành tiết lộ với Hồ Ngọc Hà màn cầu hôn hoành tráng "ngốn" hơn 100 triệu (chưa kể nhẫn cưới) mà anh đích thân chuẩn bị cho bà xã Hari Won.

Trong chương trình, Trấn Thành chia sẻ, từ ý tưởng sử dụng hồ bơi để gắn đèn LED bật lên với dòng chữ "làm vợ anh nhé" bằng tiếng Hàn, Trấn Thành lên kế hoạch chỉn chu để bạn gái nhận lời cầu hôn một cách bất ngờ. Chứng kiến lời cầu hôn ngọt ngào từ Trấn Thành, Hari Won chỉ biết khóc và nói lời đồng ý.