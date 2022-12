Nhìn lại loạt hôn lễ thế kỷ đình đám và xa hoa của sao Hàn năm 2022

Park Shin Hye và Choi Tae Joon

Park Shin Hye và Choi Tae Joon (Ảnh: Naver).

Hôn lễ của nam diễn viên Choi Tae Joon và nữ diễn viên Park Shin Hye vào ngày 22/1 là đám cưới đầu tiên của sao Hàn trong năm 2022. Đám cưới diễn ra tại Hàn Quốc của họ quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A xứ Hàn như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO).

Đám cưới được trang hoàng với hoa tươi màu trắng, ngập tràn âm nhạc từ những khách mời. Được biết, chi phí của cô dâu và chú rể cho hôn lễ không nhỏ. Trong đó, khoản tiền cho 4 bộ váy cưới của cô dâu khiến nhiều người bất ngờ. 4 chiếc váy thuộc các nhãn hiệu hàng đầu thế giới và Hàn Quốc, có giá trị ước tính gần 1,2 tỷ đồng,

Tháng 5 vừa rồi, cặp đôi đã chào đón một bé trai kháu khỉnh. Sau hôn lễ, nữ diễn viên Người thừa kế lui về ở ẩn, tận hưởng cuộc sống hôn nhân mật ngọt.

Son Ye Jin và Hyun Bin

Sau khi đóng cặp trong bộ phim truyền hình ăn khách Hạ cánh nơi anh, hai diễn viên hạng A của màn ảnh xứ Hàn - Hyun Bin và Son Ye Jin đã xác nhận hẹn hò. Một năm sau đó, cặp đôi hạnh phúc thông báo kế hoạch làm đám cưới.

Hôn lễ thế kỷ của Son Ye Jin và Hyun Bin (Ảnh: Naver).

Ngày 31/3, cặp nghệ sĩ hạng A của Hàn Quốc chính thức về chung một nhà. Hôn lễ của họ được truyền thông và người hâm mộ khắp thế giới quan tâm. Tuy nhiên, hai người từ chối truyền thông và chỉ chia sẻ một vài hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ.

Cặp sao Hạ cánh nơi anh đã có một đám cưới ấm cúng, lãng mạn và thực sự riêng tư, đúng ý nguyện. Cuối tháng 11 vừa rồi, cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời, khiến tổ ấm của họ thêm trọn vẹn.

Son Ye Jin đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để làm thiên chức người vợ, người mẹ trong khi chồng cô - Hyun Bin có một năm gặt hái nhiều trái ngọt trong sự nghiệp diễn xuất.

Gong Hyo Jin và Kevin Oh

Sau 2 năm hẹn hò bí mật, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kevin Oh và nữ diễn viên tài năng Gong Hyo Jin đã tổ chức đám cưới tại New York (Mỹ) vào ngày 11/10. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình hai bên và những người quen thân thiết.

Gong Hyo Jin kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi - Kevin Oh tại Mỹ vào tháng 10/2022 (Ảnh: SP).

Gong Hyo Jin là bạn thân của Son Ye Jin và cũng là người bắt được hoa cưới của nữ diễn viên. Dù không công khai hình ảnh hôn lễ hay chia sẻ về cuộc sống gia đình nhưng Kevin và Gong Hyo Jin vẫn nhận được lời chúc phúc của người hâm mộ.

Sau khi kết hôn, Gong Hyo Jin trở về Hàn Quốc một mình để tiếp tục ghi hình cho một bộ phim mới. Giải thích về nguyên nhân không làm lễ cưới ở Hàn Quốc, Kevin Oh cho biết thay đổi kế hoạch vì cha mẹ già.

"Tôi và Gong Hyo Jin dự định kết hôn ở Seoul nhưng phải thay đổi. Gia đình tôi và họ hàng sống ở Mỹ. Chúng tôi đều muốn ngày trọng đại diễn ra dưới sự chứng kiến của tất cả người thân", Kevin Oh chia sẻ.

Jang Na Ra kết hôn với người bạn đời kém 6 tuổi

Tháng 6/2022, "nữ thần thanh xuân" Jang Nara tổ chức đám cưới riêng tư với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Chồng của nữ diễn viên kém cô 6 tuổi và là một đạo diễn. Cặp đôi gặp nhau trên phim trường VIP. Để bảo vệ đời tư, Jang Nara không tiết lộ danh tính và hình ảnh về chú rể.

Jang Nara kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 41 (Ảnh: News).

Những hình ảnh hiếm hoi về cô dâu được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Phần lớn đều bày tỏ sự bất ngờ bởi Jang Nara vốn là một người rất kín tiếng trong cuộc sống tình cảm.

Ở tuổi tứ tuần, cô dâu Jang Nara được khen trẻ trung. Nữ diễn viên không ngại "khóa môi" say đắm chú rể trong tiếng hò reo của dàn khách mời đình đám. Được biết, đám cưới có sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng như Yong Hwa (CNBLUE), Lee Sang Yoon...

Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk

Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk tiến tới hôn nhân sau 10 năm làm bạn (Ảnh: Chosun).

Ngày 13/5, nữ ca sĩ Hàn Quốc - Son Dam Bi đã bí mật kết hôn với huấn luyện viên trượt băng tốc độ Lee Kyu Hyuk sau 4 tháng tìm hiểu. Tuy nhiên, trong một chương trình thực tế mang tên Same Bed Different Dreams 2, họ thú nhận đã hẹn hò cách đây 10 năm khi quay phim Kiss And Cry của đài SBS.

Được biết, Kang Seung Hyun từng là bạn của Son Dam Bi, cùng chia sẻ đam mê chơi golf. Tháng 1/2022, Son Dam Bi thừa nhận với người hâm mộ về dự định chia tay cuộc sống độc thân.

"Nữ hoàng sân băng" Kim Yuna và ca sĩ Ko Woo Rim

Tháng 10/2022, đám cưới của vận động viên Kim Yuna và ca sĩ Ko Woo Rim (nhóm Forestella) diễn ra trong không khí trang trọng với sự góp mặt của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết với hai người.

Kim Yuna và Ko Woo Rim tổ chức hôn lễ tại Hàn Quốc, tháng 10/2022 (Ảnh: Nate).

Theo Nate, cặp vận động viên và ca sĩ đã yêu nhau 3 năm trước khi quyết định về một nhà. Cô dâu hơn chú rể 5 tuổi nhưng hai người được nhận xét rất đẹp đôi. Được biết, một trong những trang phục cô dâu mặc ngày cưới là của thương hiệu Oscar de la Renta, giá lên đến 15 triệu won (hơn 260 triệu đồng).

Trên trang cá nhân, cô dâu thổ lộ đã gặp một người tốt, cả hai có một đám cưới rất lãng mạn trong sự chúc phúc của nhiều người. Kim Yuna cảm ơn những người yêu mến và hứa sẽ nỗ lực xây dựng một cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Kim Hyun Joong bí mật kết hôn với mối tình đầu

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Hyun Joong - người từng gây chú ý khi đóng phim Vườn Sao Băng đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo kết hôn. Anh nói: "Tôi đã quyết định bước về phía cô ấy - người phụ nữ luôn bên cạnh tôi ngay cả trong những khoảng thời gian khó khăn nhất".

Kim Hyun Joong đã kết hôn với mối tình đầu vào năm 2022 (Ảnh: Newsen).

Được biết, vợ của Kim Hyun Joong là mối tình thời đi học của nam diễn viên và là người làm việc ngoài làng giải trí. Cặp đôi quyết định không tổ chức đám cưới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Cuối tháng 10/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vợ Kim Hyun Joong sinh con trai. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới nam ca sĩ kiêm diễn viên. Anh chia sẻ: "Đứa bé là một sinh mệnh quý giá. Tôi sẽ cố gắng trở thành người cha tốt. Mong rằng, chúng tôi sẽ nhận được lời chúc mừng từ mọi người".

Jiyeon (T-ara) kết hôn với bạn trai cầu thủ

Tháng 12/2022, hôn lễ giữa Jiyeon (T-ara) và hôn phu Hwang Jae Gyun đã diễn ra tại khách sạn Shilla, Seoul (Hàn Quốc). Chồng của thành viên nhóm T-ara là cầu thủ bóng chày nổi tiếng Hàn Quốc, hơn cô 6 tuổi. Thông tin em út T-ara kết hôn khiến nhiều người bất ngờ bởi cô không để lộ bằng chứng hẹn hò trước đó.

Những hình ảnh đáng nhớ trong hôn lễ của Jiyeon (T-ara) (Ảnh: SP).

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 dành nhiều lời khen ngợi cho ông xã: "Người ấy giống như món quà trong cuộc đời tôi, người luôn quan tâm đến tôi đầu tiên, luôn trân trọng và cho tôi biết hạnh phúc là gì". Cô còn thường xuyên chuẩn bị đồ ăn, gửi xe đồ uống đến ủng hộ đội bóng của chồng.

Hwang Jae Gyun cũng nói về người bạn đời đầy tự hào: "Tôi không cần Jiyeon làm việc nhà. Tôi muốn người bạn đời tập trung vào công việc, tận hưởng cuộc sống và thật hạnh phúc bên tôi".

Sau khi kết hôn, cặp đôi sống tại căn hộ giá 6,7 tỷ won (124 tỷ đồng) của tòa tháp cao nhất Hàn Quốc - Lotte World Tower và trở thành hàng xóm của hàng loạt sao lớn như Jo In Sung, Junsu (JYJ), Clara Lee...