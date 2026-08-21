Nhan sắc trong trẻo của hoa hậu Lào nói 4 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt

Bên cạnh ngoại hình và phong thái tự tin, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt giúp cô tạo thiện cảm trong các hoạt động tại Việt Nam.

Mongkoutphet Harnsana cùng 110 thí sinh khác đang tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hoa hậu Thế giới 2026. Tại nhiều sự kiện và hoạt động bên lề, người đẹp Lào chủ động giao lưu với khán giả, trong đó có những lần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Đại diện Lào được giới thiệu cao 1,73m, sở hữu gương mặt cân đối và nụ cười sáng. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới 2026, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Lào năm 2024. Cuối năm 2025, cô được công bố là đại diện Lào tại mùa giải Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Mongkoutphet tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Truyền thông tại Thái Lan và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất nội dung và điện ảnh. Cô từng tham gia công việc sản xuất, đạo diễn và sáng tạo nội dung, tập trung khai thác những câu chuyện về văn hóa, con người và đời sống cộng đồng Lào.

Bên cạnh công việc truyền thông, người đẹp dành nhiều sự quan tâm cho việc quảng bá văn hóa và nghề dệt truyền thống của Lào. Cô từng tìm hiểu đời sống tại nhiều vùng miền, đồng thời thực hiện các sản phẩm truyền thông nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa bản địa. Khi tham gia các hoạt động giao lưu, cô thường lựa chọn trang phục truyền thống của Lào.

Một trong những điểm nổi bật trong hồ sơ của Mongkoutphet là khả năng ngoại ngữ. Cô được giới thiệu có thể giao tiếp bằng tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Thái Lan và tiếng Việt. Trong đó, khả năng sử dụng tiếng Việt giúp người đẹp dễ dàng trò chuyện với khán giả và người dân Việt Nam trong thời gian tham gia cuộc thi.

Ngoài ngoại ngữ, Mongkoutphet còn có sở thích nhiếp ảnh và du lịch. Những trải nghiệm tại nhiều vùng miền của Lào góp phần giúp cô có thêm chất liệu để thực hiện các sản phẩm truyền thông về văn hóa, đời sống và cộng đồng.

Dự án nhân ái của mỹ nhân Lào tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Voice of Hope (Tiếng nói của hy vọng), kết hợp làm phim và giáo dục. Hoạt động này hướng tới việc hỗ trợ những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo thêm cơ hội để họ phát triển và đóng góp cho cộng đồng. Một trong những hoạt động nổi bật khác của cô là hướng đến bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Katang ở miền nam Lào.

Việc có nền tảng truyền thông, khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ và sự am hiểu văn hóa được xem là những lợi thế của Mongkoutphet khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu Thế giới 2026.

Trong hồ sơ giới thiệu bản thân tại cuộc thi, mỹ nhân 24 tuổi chia sẻ: "Một không gian mở dành cho những câu chuyện ý nghĩa, ưu tiên sự bảo tồn văn hoá và những thay đổi mang tính chiến lược. Hãy tham gia cùng tôi".

Khi được hỏi về câu nói hay nhất mà bản thân luôn theo đuổi, cô thổ lộ: “Một hành động tốt, dù nhỏ bé, đôi khi có thể ở lại bên ta mãi mãi".

Lào chưa có bề dày thành tích nổi bật tại đấu trường Hoa hậu Thế giới. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Mongkoutphet được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm sự chú ý đối với đại diện Lào trên bản đồ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 đang diễn ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa từ ngày 9/8 đến 5/9. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có tuổi đời và uy tín nhất thế giới.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Khánh Hòa. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi là người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc.