Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 đang diễn ra tại Việt Nam, quy tụ 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong hành trình tranh tài, các người đẹp lần lượt tham gia những phần thi phụ nhằm thể hiện nhan sắc, tài năng, bản lĩnh sân khấu và các dự án cộng đồng.

Top Model là một trong những phần thi nhận được sự quan tâm tại Hoa hậu Thế giới. Các bộ sưu tập thời trang được giới thiệu thông qua màn trình diễn của thí sinh. Bên cạnh hình thể, phần thi đòi hỏi người đẹp thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, thần thái, kỹ năng catwalk và cách truyền tải tinh thần của trang phục.

Bảo Ngọc tham dự phần thi Top Model tại Hoa hậu Thế giới 2026 (Video: Miss World).

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên sân khấu. Người đẹp lựa chọn thiết kế mang màu sắc và yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam.

Trong phần trình diễn, Bảo Ngọc thể hiện sự tự tin với những bước catwalk chắc chắn và thần thái nổi bật. Chiều cao 1,86m cũng giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn trên sân khấu.

Phần trình diễn của Bảo Ngọc sau đó được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế chia sẻ và nhận phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến đánh giá cao diện mạo của người đẹp, đặc biệt là sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại và yếu tố văn hóa Việt Nam trong trang phục.

Trước đó, Bảo Ngọc cũng được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đánh giá cao khi xếp cô ở vị trí đầu trong bảng dự đoán các ứng viên nổi bật tại Hoa hậu Thế giới 2026.

Hoa hậu Thế giới không phải đấu trường sắc đẹp quốc tế đầu tiên Bảo Ngọc tham dự. Người đẹp từng giành danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh được xem là những lợi thế của cô trong cuộc cạnh tranh với hơn 100 thí sinh tại Hoa hậu Thế giới.

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới 2026 tham dự phần thi Top Model (Ảnh: Miss World).

Tuy nhiên, Top Model mới chỉ là một trong nhiều phần thi và hoạt động mà Bảo Ngọc cùng các thí sinh phải trải qua trước chung kết. Các người đẹp sẽ tiếp tục tranh tài ở những nội dung như Tài năng, Hùng biện, Dự án nhân ái, Thể thao...

Thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Thế giới hiện thuộc về Lan Khuê. Năm 2015, cô giành giải People's Choice (Khán giả bình chọn), qua đó tiến thẳng vào Top 11 chung cuộc.

Sau hơn một thập kỷ, thành tích của Lan Khuê vẫn là cột mốc đáng chú ý của Việt Nam tại đấu trường này. Năm 2019, Lương Thùy Linh lọt Top 12 nhưng chưa thể vượt qua thành tích của đàn chị.

Tại Hoa hậu Thế giới 2026, Bảo Ngọc được kỳ vọng có thể tiến sâu và thiết lập thành tích mới cho Việt Nam. Kỳ vọng này càng được chú ý khi cuộc thi năm nay áp dụng thể thức lựa chọn thí sinh vào các vòng trong có nhiều điểm mới.

Bào Ngọc được kỳ vọng tiến xa tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 (Ảnh: Instagram).

Theo thể thức được Ban tổ chức công bố, các thí sinh sẽ lần lượt cạnh tranh để giành suất vào Top 40, Top 20, Top 12, Top 6 và Top 3 trong đêm chung kết. Một số vị trí được dành cho những người đẹp chiến thắng ở các phần thi phụ và bình chọn của khán giả.

Theo đó, Top 6 được chia cơ hội cho 4 đại diện xuất sắc cho 4 châu lục gồm châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu đại dương, châu Âu; một đại diện xuất sắc ở phần thi Dự án nhân ái (Sắc đẹp vì mục đích cao cả); một đại diện giành chiến thắng ở phần thi Bình chọn của khán giả.

Top 40 gồm đại diện của 4 châu lục và mỗi châu lục có 10 vị trí. Top 20 gồm 15 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn, và 5 vị trí còn lại dành cho người chiến thắng ở phần thi phụ như Dự án nhân ái, Giải thí sinh truyền thông, Hùng biện, Trình diễn thời trang.

Top 12 gồm 2 thí sinh chiến thắng ở Dự án nhân ái, 2 thí sinh chiến thắng ở hạng mục Bình chọn của khán giả và 8 thí sinh xuất sắc của 4 châu lục (mỗi châu lục có 2 đại diện).

Thể thức mới được kỳ vọng mở thêm cơ hội để các đại diện đến từ những khu vực khác nhau tiến sâu tại cuộc thi. Với lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Bảo Ngọc đang nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Khánh Hòa.