Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Cuba lần đầu vào vai Bond Girl

Dân trí Ana De Armas chính là cái tên mới sẽ xuất hiện trong tập phim tiếp theo về Điệp viên 007 - "No Time to Die" sắp phát hành. Trong phim, cô vào vai nữ điệp viên Paloma.

No Time to Die là tác phẩm thứ 25 của chuỗi phim hành động về "điệp viên 007" và cũng là phần phim cuối cùng có sự tham gia của Daniel Craig sau 15 năm thăng trầm trong sự nghiệp của anh. Daniel gắn bó với vai diễn này từ bộ phim Casino Royale (năm 2006).

Ana De Armas sánh đôi cùng Daniel Craig trong phần mới về "điệp viên 007": No Time to Die.

Cuộc hành trình 15 năm qua của Daniel đã góp một phần không nhỏ trong việc củng cố sức hút của "điệp viên 007" huyền thoại, mang đến một phiên bản James Bond rất khác biệt, tình cảm, chứa đựng nội tâm giằng xé cùng những pha hành động máu lửa. Theo dự kiến, phim sẽ ra rạp vào tháng 10 tới.

Ngoài sự kỳ vọng của khán giả dành cho Daniel Craig trong tập phim chia tay, người yêu điện ảnh còn chờ đợi sự tỏa sáng của Bond Girl mới - Ana De Armas. Cô sẽ vào vai người cộng sự mới của "điệp viên 007" trong nhiệm vụ lần này.

Ana de Armas, sinh năm 1988, mang trong mình hai dòng máu Cuba và Tây Ban Nha. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại quê nhà Cuba khi được mời đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm mang tên Una rosa de Francia (năm 2006).

Ana de Armas quyết liệt và mạnh mẽ trong "No Time To Die".

Tạo hình nữ điệp viên của Ana de Armas được fan khen ngợi.

Ana de Armas kỳ vọng và tập trung cho vai diễn lớn trong No Time To Die.

Năm 18 tuổi, cô chuyển tới Madrid, Tây Ban Nha sinh sống và góp mặt trong một số bộ phim truyền hình dạng sitcom tuổi teen ăn khách mang tên El Internado từ năm 2007 tới 2010.

Sau khi chuyển tới Los Angeles, Mỹ, sinh sống và tìm kiếm cơ hội mới, Ana de Armas bắt đầu có vai diễn nói tiếng Anh đầu tiên trên màn ảnh rộng trong bộ phim Knock Knock (năm 2015) và phim hài tội phạm War Dogs (năm 2016).

Cô thực sự gây được ấn tượng với khán giả qua dự án Blade Runner 2049 (năm 2017), nữ y tá Marta Cabrera trong bộ phim hình sự điều tra Knives Out (Kẻ đâm lén) vào năm 2019. Vai diễn trong Knives Out giúp Ana de Armas được đề cử Quả cầu vàng trong hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc.

Hiện tại, Ana de Armas được đánh giá là ngôi sao đang lên của Hollywood. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, mỹ nhân Cuba đã sở hữu hàng loạt dự án nổi bật. Hai năm trở lại đây, người đẹp đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm gây chú ý như The Informer, Wasp Network, The Night Clerk, Sergio…

Năm 2021, Ana De Armas góp mặt trong ba dự án điện ảnh lớn. Trong đó, dự án No Time to Die mà cô tái hợp với đồng nghiệp cũ - Daniel Craig (bạn diễn trong Knives Out) được xem là đáng mong chờ nhất. Ngoài ra, Ana De Armas còn được chọn vào vai "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe trong bộ phim Blonde cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Được xem là nữ diễn viên gốc Cuba nổi tiếng tại Hollywood, sự nghiệp của Ana de Armas đang rất rộng mở.

Ngoài vai diễn trong "No Time To Die", Ana de Armas còn được kỳ vọng vào vai "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe trong "Blonde".

Nói về một trong những vai diễn được chờ đón nhất năm 2021 - "Bond Girl", Ana de Armas tỏ ra rất hào hứng. Trong No Time To Die, nữ diễn viên 33 tuổi được chọn vào vai nữ điệp viên có tên là Paloma. Mới đây, cô đã gửi lời cảm ơn tới các cộng sự đã giúp cô có những cảnh quay hành động quyết liệt và chân thật trên màn ảnh.

"Paloma là một điệp viên người Cuba, cô ấy rất quyết liệt và tôi có nhiều cảnh quay hành động. Cảm ơn Chúa, tôi đã có một ê-kíp đóng thế tuyệt vời. Tôi rất muốn có những cảnh quay chuẩn mực, đẹp mắt và chân thật trên màn ảnh", cô nói.

Mới đây, một số hình ảnh của Ana de Armas trong phim được hé lộ khiến fan vô cùng mãn nhãn. Ngoài những cảnh hành động đẹp mắt, quyết liệt, không thể phủ nhận, Ana sở hữu lợi thế ngoại hình rất quyến rũ.

Ana de Armas là cái tên đang lên tại Hollywood trong 2 năm trở lại đây.

Ngoại hình quyến rũ của nữ diễn viên gốc Cuba.

Ana de Armas được đề cử Quả cầu vàng trong hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc với vai diễn trong Knives Out (Kẻ Đâm Lén).

Ana de Armas từng kết hôn nhưng đã ly hôn.

Về đời tư, ngôi sao 33 tuổi cũng trải qua những thăng trầm trong tình cảm. Nữ diễn viên gốc Cuba bắt đầu hò hẹn với nam diễn viên người Tây Ban Nha - Marc Clotet vào giữa năm 2010. Họ kết hôn vào năm 2011 nhưng đã chia tay từ đầu năm 2013 mà chưa có con chung.

Ana đính hôn với doanh nhân Franklin Latt vào năm 2015 và hủy hôn một năm sau đó. Cô từng có mối quan hệ ngắn ngủi với "Batman" Ben Affleck vào đầu năm 2020 khi cùng hợp tác trong dự án Deep Water. Cặp đôi xác nhận chia tay vào đầu năm 2021.

Năm 2020, Ana de Armas từng hò hẹn với Ben Affleck và đã chia tay vào tháng 1/2021.

Ana de Armas chia sẻ trải nghiệm bị sốc văn hóa

