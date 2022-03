Nhan sắc nóng bỏng của Á hậu kém 31 tuổi đang hò hẹn với Marc Anthony

Ngày 20/3, chồng cũ của Jennifer Lopez chia sẻ bức ảnh thân mật với người đẹp kém 31 tuổi trên máy bay. Ngôi sao ca nhạc hạnh phúc viết: "Cầu những điều tốt đẹp đến với chúng ta". Trong ảnh, Nadia Ferreira nằm trong vòng tay Marc Anthony và hai người trao nhau ánh nhìn say đắm.

Trước đó, Á hậu Hoàn vũ 2021 đã tới xem show nhạc của bạn trai ở Oakland, California (Mỹ). Cả hai thường xuyên sánh đôi trong thời gian này. Tin tức hò hẹn giữa hai người khiến cái tên Marc Anthony trở nên "nóng" hơn những ngày gần đây.

Marc Anthony công khai mối quan hệ với người đẹp kém 31 tuổi, Nadine Ferreira (Ảnh: Hola).

Từ khá lâu, Marc không còn trình làng những sản phẩm âm nhạc mới và duy trì cuộc sống riêng khá kín đáo. Được biết, Marc Anthony bắt đầu mối quan hệ với người đẹp Nadia Ferreira vài tháng gần đây, gần 5 năm từ khi anh chia tay với Hoa hậu Italy - Raffaella Modugno.

Marc Anthony (sinh năm 1968) là giọng ca nổi tiếng thế giới. Theo thống kê của Billboard, Marc Anthony bán hơn 12 triệu album toàn cầu, 3 lần giành giải Grammy và 6 lần nhận cúp Grammy Latin. Anthony nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Nghệ sĩ salsa bán chạy nhất và cũng là nghệ sĩ có nhiều sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Tropical Airplay với 32 bài hát.

Ngoài ca hát, Marc Anthony còn tham gia đóng phim, làm giám khảo, cố vấn cho chương trình The X Factor. Tháng 4/2015, anh thành lập công ty giải trí Magnus Media.

Marc Anthony từng kết hôn với Jennifer Lopez từ năm 2004 đến năm 2011 (Ảnh: Getty).

Bên cạnh sự nghiệp rình rang, Marc còn là một nghệ sĩ đào hoa của làng giải trí thế giới. Danh sách bạn gái của anh toàn những người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu như ca sĩ Debbie Rosado, diễn viên Claudette Lali, Hoa hậu Hoàn vũ Dayanara Torres, ca sĩ Jennifer Lopez, Shannon De Lima, Mariana Downing và hiện tại là Nadia Ferreira.

Trong đó, cuộc hôn nhân của Marc Anthony và Jennifer Lopez tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2003 và tiến tới hôn nhân một năm sau đó. Họ có hai con chung, một trai và một gái. Chuyện tình của họ từng được fan ngưỡng mộ nhưng tới năm 2011, họ công khai ly hôn. Sau khi chia tay, họ vẫn xem nhau là bạn và cùng chăm sóc, dạy bảo hai con chung.

Sau khi chia tay với Jennifer Lopez, Marc Anthony lao vào những cuộc tình chớp nhoáng với những bóng hồng gợi cảm. Song, nhiều ý kiến cho rằng, những người đẹp sau đó Marc hẹn hò chỉ là "cái bóng" của Jennifer.

Bạn gái hiện tại của Marc Anthony là Á hậu Hoàn vũ 2021

Marc Anthony gọi Nadine Ferreira là thiên thần và giúp anh chữa lành những vết thương tinh thần (Ảnh: Instagram).

Mối tình giữa Marc Anthony và bạn gái kém 31 tuổi - Nadia Ferreira đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chồng cũ của ca sĩ Jennifer Lopez bày tỏ hạnh phúc khi gặp được bạn gái trẻ hiện tại. Anh xem Nadia Ferreira giống như một thiên thần xuất hiện đúng lúc để giúp anh xoa dịu sự cô đơn, nỗi buồn sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm.

Nadia Ferreira cũng khẳng định, cô hạnh phúc khi có được sự yêu thương của người mà bấy lâu cô xem là thần tượng. Cũng có tin đồn cho rằng, Á hậu Hoàn vũ 2021 muốn "dựa hơi" người tình để có bước tiến vào thị trường showbiz Mỹ. Tuy nhiên, người đẹp đến từ Paraguay khẳng định, bản thân tin vào thực lực để thành công mà không cần nhờ đến sự trợ giúp.

"Tôi cho rằng, nỗ lực của mình sẽ thể hiện rõ trong công việc cũng như những gì đạt được trong suốt chặng đường vừa qua và sắp tới. Bản thân tôi vẫn luôn thích tự chủ trong mọi việc chứ không phải chờ đợi ai quyết định thay mình", Nadia Ferreira tự tin khẳng định.

Nadine Ferreira là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Ảnh: Missosology).

Nadine Ferreira trình diễn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Ảnh: MU).

Với Nadia Ferreira, cuộc gặp gỡ với Marc Anthony giống như định mệnh. Lần đầu tiên, cô được gặp thần tượng là khi đăng quang Hoa khôi tuổi teen Paraguay năm 2015 và cả hai chụp chung một bức hình với nhau.

"Tấm hình đó đến giờ tôi vẫn lưu giữ cẩn thận như một kỷ niệm của riêng mình. Tôi không nghĩ rằng, mình sẽ có cơ hội được gặp lại anh ấy và có thể phát triển một mối quan hệ đẹp như hiện giờ. Marc là một người tuyệt vời, lãng mạn và biết cách khiến người bên cạnh luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn khi có được anh ấy", người đẹp 23 tuổi nói.

Nadia Ferreira là cái tên đang lên của làng giải trí thế giới. Cô đại diện cho Paraguay tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 vào tháng 12 năm ngoái. Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu hình thể gợi cảm, gương mặt đẹp như búp bê và từng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Tuy nhiên, cuối cùng, Nadia Ferreira chỉ giành ngôi Á hậu 1 và khiến khán giả theo dõi cuộc thi tiếc nuối.

Rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Nadia Ferreira rất đắt show. Cô được mời tham dự nhiều sự kiện thời trang quốc tế, chụp hình cho các tạp chí thời trang.

Nadine Ferreira là một người mẫu nổi tiếng tại Paraguay và muốn tấn công thị trường giải trí thế giới (Ảnh: Instagram).

Nadine Ferreira sở hữu chiều cao 1,75m và hình thể cân đối, gương mặt xinh đẹp (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira từng là một người mẫu nổi tiếng trên thế giới trước khi tham dự cuộc thi hoa hậu. Sự nghiệp của Nadia Ferreira được đánh giá rộng mở trong tương lai nhờ vẻ đẹp sắc sảo đến từ đôi mắt xanh hút hồn, pha trộn giữa đường nét phụ nữ Âu - Mỹ, thân hình quyến rũ.

Nadia Ferreira theo học chuyên ngành kỹ sư thương mại thuộc Đại học Universidad Americana, Paraguay. Cô chính thức bén duyên với lĩnh vực thời trang từ năm 13 tuổi và là một người mẫu nổi tiếng ở Paraguay.

Nadia Ferreira từng trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế như New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, cũng như tại Santiago, Brasil, Uruguay, Paraguay và được mời chụp hình cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như Harper's Bazaar, Cosmopolitan, L'Officiel and Robb Report Singapore, Marie Claire...

Nadia Ferreira bắt đầu tham dự các cuộc thi nhan sắc từ năm 2014 và đoạt vương miện Miss Teen Paraguay (Hoa hậu tuổi teen Paraguay) vào năm 2015. Cô đại diện cho Paraguay tại Miss Teen Universe 2015 (Hoa hậu tuổi teen thế giới) và đoạt giải Á quân 3. Năm 2021, cô giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay.

Nadine Ferreira muốn tự đứng trên đôi chân của mình mà không nhờ cậy ai (Ảnh: Instagram).

Nadine Ferreira là cái tên được cộng đồng yêu thích các cuộc nhan sắc biết tới (Ảnh: Instagram).

Không chỉ là một người mẫu, Nadia còn là một nữ doanh nhân. Người đẹp 23 tuổi cùng người thân đã khởi nghiệp công ty chuyên sản xuất quần áo, phụ kiện lấy cảm hứng từ văn hóa Paraguay.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, trước khi trở thành một người mẫu nổi tiếng và nữ thần sắc đẹp, Nadia Ferreira từng bị vẹo cổ bẩm sinh và buộc phải tiến hành phẫu thuật khi mới tám tháng tuổi.

Năm 10 tuổi, Nadia Ferreira không may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Cô tiếp tục mất đi một phần thị giác, thính giác do hội chứng Susac và gặp khó khăn trong các hoạt động thể chất. Ở thời điểm đó, bác sĩ đã chẩn đoán các biến chứng này có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của Ferreira. Nhưng may mắn nhờ có sự chăm sóc gia đình, nỗ lực bản thân, cô đã hồi phục như hiện tại.

Rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Nadine Ferreira (phải) rất đắt show (Ảnh: Instagram).

Để giữ gìn sức khỏe cũng như duy trì vóc dáng quyến rũ, Nadia Ferreira kiên nhẫn duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và chăm chỉ tập luyện. Cô tham gia khiêu vũ để giải phóng hình thể, tập luyện cùng huấn luyện viên riêng. Đặc biệt, những bài tập này cũng giúp bước catwalk của Nadia trở nên uyển chuyển và cuốn hút hơn.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Nadia Ferreira chia sẻ trong phần thi ứng xử: "Tôi từng trải qua rất nhiều khó khăn và đã cố gắng vượt qua hết. Tôi muốn những phụ nữ đang theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ hãy mạnh mẽ theo đuổi những gì bạn muốn. Hãy tin rằng, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, bạn đều có thể vượt qua và luôn là người chiến thắng". Đây cũng chính là thông điệp Nadia Ferreira muốn lan tỏa và gửi gắm tới những người không may mắc bệnh giống mình có thêm nghị lực và sức sống theo đuổi những ước mơ trong cuộc sống.