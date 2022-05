Nhan sắc như búp bê của ca sĩ 20 tuổi Loren Gray

Ca sĩ, người mẫu trẻ Loren Gray là một trong những hot girl đình đám nhất trên các trang mạng xã hội hiện nay. Trên TikTok, Loren Gray có gần 55 triệu lượt theo dõi và trên Instagram, người đẹp sở hữu gần 23 triệu lượt theo dõi.

Cách đây vài năm, Loren Grey chuyển đến Los Angeles, California, Mỹ để phát triển các nền tảng mạng xã hội của mình. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Loren Gray nổi tiếng rất nhanh chóng và cô hiện là một trong 10 ngôi sao có lượng người hâm mộ "khủng" nhất trên mạng xã hội TikTok.

Loren Gray xinh đẹp dự công chiếu phim (Video: Tinsel town TV).

Vào tháng 3/2018, khi mới 16 tuổi, Loren Grey đã ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa nổi tiếng Virgin và phát hành đĩa đơn đầu tay My Story vào tháng 8/2018. Ba tháng sau đó, cô phát hành đĩa đơn thứ hai mang tên Kick You Out được viết lời và sản xuất bởi chính cô. Những ca khúc mang giai điệu trẻ trung, sôi nổi của Loren Gray được khán giả trẻ khá yêu thích.

Kể từ đó tới nay, Loren Gray liên tục ra mắt những ca khúc mới và hợp tác với những nghệ sĩ tên tuổi. Theo tạp chí Billboard, Loren Gray là một trong 10 nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng hàng đầu trên TikTok với gần 55 triệu lượt theo dõi.

Loren Gray rất nổi tiếng trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Vào ngày 3/12/2020, Loren ra mắt thương hiệu trang sức của riêng mình và lập tức kiếm bộn tiền từ việc kinh doanh. Theo báo cáo của tạp chí Forbes được công bố vào tháng 8/2020, Grey có thu nhập ước chừng 2,4 triệu USD trong năm 2019 từ các hợp đồng quảng cáo và cô lọt Top 4 ngôi sao TikTok có thu nhập cao nhất.

Là một ngôi sao trên mạng xã hội nhưng Loren Gray khẳng định, cô không muốn mọi người biết tới cô chỉ bởi vẻ bề ngoài. Loren Gray nói: "Tôi nghĩ nhiều người đánh giá tôi chỉ qua hình ảnh trên mạng. Họ nghĩ tôi là cô gái tóc vàng vui nhộn và không biết gì, không có suy nghĩ hay quan điểm cá nhân. Tuy nhiên tôi không phải người như vậy. Tôi có chính kiến và tôi luôn biết chuyện gì đang xảy ra".

Loren lớn lên ở Pottstown, Pennsylvania, Mỹ. Cuộc sống ngày bé của cô cách xa sự hào nhoáng của thế giới giải trí. Loren yêu âm nhạc từ khi còn bé xíu và luôn mơ ước trở thành ca sĩ. "Không ai trong gia đình tôi có sở thích hay năng khiếu về âm nhạc. Vì vậy, đó là lĩnh vực mà tôi phải tự tìm hiểu. Tôi đã hát từ khi còn bé xíu và dù chị gái tôi nói rằng tôi không thể trở thành ca sĩ nhưng tôi không bỏ cuộc", Loren Gray tâm sự.

Loren Gray là ca sĩ kiêm người mẫu (Ảnh: Instagram).

Trong những năm gần đây, Loren luôn cố gắng để tìm ra lối đi riêng thực sự của mình và cô cho biết, cô còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống nên chưa thể tự viết nhiều bài hát cho chính mình. Tuy nhiên, Loren Gray luôn nỗ lực trong mọi đam mê mà cô theo đuổi và người đẹp khẳng định, cô phải hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của mình.

"Tôi bận rộn với công việc và trường đại học nhưng tôi thực sự cảm thấy biết ơn khi được ở vị trí có tiếng nói, có ảnh hưởng. Tôi biết điều đó nghe có vẻ sáo rỗng nhưng nó là sự thật và tôi sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ thứ gì khác", Loren Gray tâm sự.

Loren từng lọt vào danh sách 30 ngôi sao thành công dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes, đây là một kỳ tích đối với bất cứ nghệ sĩ nào nhưng Loren Gray không coi đó là điều hiển nhiên. Nữ ca sĩ hiện đang học đại học về chuyên ngành kinh doanh bởi luôn muốn là người am hiểu và có thể kiểm soát tốt sự nghiệp của chính mình.

Loren Gray trình diễn trong show thời trang (Video: loren legal).

Loren Gray chia sẻ: "Tôi nghĩ việc điều hành một công việc kinh doanh ở độ tuổi còn trẻ, đối với rất nhiều người, bao gồm cả tôi, có thể thực sự đáng sợ. Vì vậy, bạn phải tìm những người đáng tin tưởng để hỗ trợ và quan trọng hơn, bạn phải học để sau đó có thể tự làm mọi thứ cho mình trong tương lai.

Nếu bạn bước vào ngành công nghiệp âm nhạc hoặc muốn thành công trong lĩnh vực này, bạn phải chứng tỏ bản thân ngay cả khi bạn không phải là một người có ảnh hưởng. Bạn phải chứng minh rằng bạn có khả năng tạo ra âm nhạc, cởi mở, trung thực và có thể kết nối với mọi người qua âm nhạc.

Cá nhân tôi luôn cảm thấy mình là một nghệ sĩ cởi mở và trung thực. Tôi là một người sống thực tế với những trải nghiệm thực tế. Tôi có nhiều người theo dõi trên mạng nhưng tôi không xem mình hơn ai hết. Cuộc sống của tôi đôi khi rất đơn giản và tôi chỉ nghĩ mình phải làm việc thực sự chăm chỉ. Những gì trên mạng không phải là tất cả cuộc sống của tôi và tôi sâu sắc hơn mọi người nghĩ rất nhiều".