Nhan sắc diễn viên 10X đóng phim VTV, thủ khoa đầu vào sân khấu điện ảnh

Lê Trần Thanh Tâm là diễn viên trẻ nhận được sự chú ý khi liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh thời gian gần đây. Cô sinh năm 2005 tại Thanh Hóa, hiện theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sở hữu chiều cao 1,68m cùng gương mặt thanh tú, Thanh Tâm từng được bạn bè động viên theo đuổi nghệ thuật từ khi còn học phổ thông. Dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô vẫn quyết định đăng ký thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh. Nữ diễn viên trẻ gây bất ngờ khi đỗ thủ khoa đầu vào.

Ngay từ những năm đầu đại học, Thanh Tâm đã có cơ hội tham gia các dự án phim ngắn và phim truyền hình. Cô từng đảm nhận vai công chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang Huyền tình dạ trạch. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng trên VTV3.

Theo cô, việc được tiếp cận phim ảnh từ sớm giúp bản thân có thêm cơ hội cọ xát và định hình con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trên mạng xã hội, Thanh Tâm được nhiều khán giả chú ý nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính cùng nhan sắc mộc mạc, trong trẻo. Một số ý kiến nhận xét cô sở hữu đường nét gợi nhớ đến hình tượng các diễn viên Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì tập trung khai thác ngoại hình, Thanh Tâm cho biết cô muốn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc và bền vững. Ngoài thời gian học trên lớp, nữ diễn viên thường tham gia đóng phim để học hỏi kinh nghiệm thực tế từ đạo diễn và các diễn viên đi trước.

“Mỗi ngày tôi đều cố gắng vừa học vừa quay phim để tích luỹ kinh nghiệm. Tôi luôn tận dụng mọi thời gian rảnh để hoàn thiện bản thân, học hỏi trong trường, ra phim trường học hỏi các anh chị. Tôi luôn trau dồi khả năng diễn xuất để mọi người công nhận chứ không ỉ lại vào ngoại hình”, diễn viên sinh năm 2005 chia sẻ.