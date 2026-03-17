Sắc vóc ngọt ngào của nữ tiếp viên trong "Tử chiến trên không"

Diễn viên Kiều Diễm đến từ Pleiku (Gia Lai). Trong phim Tử chiến trên không, cô vào vai tiếp viên hàng không, nhân vật góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng trong câu chuyện diễn ra trên chuyến bay, cùng với Kaity Nguyễn, Trâm Anh...

Dù là gương mặt mới của điện ảnh, Kiều Diễm vẫn để lại ấn tượng nhờ hình ảnh chỉn chu và phong thái tự nhiên. Vai diễn tiếp viên hàng không không chỉ giúp cô có cơ hội trải nghiệm môi trường làm phim chuyên nghiệp mà còn đánh dấu bước xuất hiện đầu tiên của nữ diễn viên trẻ trên màn ảnh rộng.

Kiều Diễm trong phim "Tử chiến trên không" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi được chú ý trong các dự án điện ảnh, Kiều Diễm hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu ảnh, quảng cáo. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, năng động cùng gương mặt sáng, Kiều Diễm từng là gương mặt quen thuộc trong những chiến dịch truyền thông của các thương hiệu lớn. Chính vì thế, khi cô lấn sân điện ảnh, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra.

Nữ diễn viên cho biết những trải nghiệm trong môi trường quảng cáo giúp cô sớm làm quen với ống kính và nhịp làm việc chuyên nghiệp của các ê-kíp sản xuất. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu trong hành trình nghệ thuật của cô.

Với mong muốn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc, Kiều Diễm theo học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Song song với việc học, cô tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, nơi được xem là “cái nôi” đào tạo nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả.

Phong cách đời thường của Kiều Diễm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc hoạt động tại sân khấu kịch giúp Kiều Diễm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng nhân vật. Chính môi trường sân khấu đã giúp cô có thêm nền tảng vững vàng trước khi bước sang lĩnh vực phim ảnh.

“Tôi may mắn được diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ từ năm 3 đại học. Với tôi, mỗi vở diễn và mỗi vai diễn đều là một dấu ấn vì đó là khoảng thời gian mình được học hỏi và trưởng thành rất nhiều trên sân khấu. Tôi từng có cơ hội đảm nhận vai chính trong vở Ám ảnh của đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu. Đây là một vai diễn để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm trên sân khấu”, cô nói.

Ngoài đời, Kiều Diễm gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào. Cô chuộng phong cách thời trang gợi cảm lẫn cá tính. Nữ diễn viên thường phối áo thun với quần ngắn, chân váy ngắn năng động hay chọn những chiếc đầm lụa nữ tính.

Sau Tử chiến trên không, Kiều Diễm cho biết cô đang tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất và tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Với cô, mỗi dự án điện ảnh là một trải nghiệm quan trọng để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Diễn viên sở hữu phong cách thời trang năng động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sắp tới, Kiều Diễm sẽ tiếp tục xuất hiện trong dự án điện ảnh Song hỷ lâm nguy do đạo diễn Hà Vũ thực hiện, dự kiến ra rạp vào ngày 27/3. Trong phim, nữ diễn viên vào vai cô em út trong gia đình, tính cách có phần nổi loạn. “Vai diễn không quá lớn nhưng tôi thật sự rất trân trọng cơ hội được góp mặt trong một câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc như vậy”, cô nói.