Phim giờ vàng VTV gây tranh cãi vì cảnh xâm hại, bạo lực

Bộ phim Đồng hồ đếm ngược, phát sóng vào khung giờ vàng tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên VTV3, đang vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ công chúng do khai thác quá chi tiết các cảnh tra tấn, bạo lực và cảnh "nóng".

Những cảnh đe dọa xâm hại trong phim "Đồng hồ đếm ngược" gây tranh cãi (Video: VTV).

Phim xoay quanh hành trình của Thành (Thanh Sơn), cô gái khiếm thính Hà Chi (Hoàng Hà) và chú chó Coddy trong việc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt để kéo dài sự sống cho người thân.

Ở chặng giữa phim, mạch truyện trở nên căng thẳng khi nhân vật Chiến (Bình An) - bạn cũ của Thành - cùng bạn gái Minh Anh (Yến My) rơi vào tay "phú bà" Thơ (Lan Phương).

Nhân vật Thơ được xây dựng với tính cách lệch lạc, ám ảnh quyền lực và có xu hướng kiểm soát cực đoan. Kể từ khi xuất hiện (khoảng tập 11), tuyến phản diện này đã đẩy không khí phim sang hướng u tối, nặng nề hơn.

Cảnh Chiến bị trói, tra tấn, ép phục vụ "phú bà" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong tập 14 mới được chiếu, hành trình giải cứu Chiến và Minh Anh được triển khai với nhịp độ nhanh, tạo cao trào kịch tính. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố hành động được đánh giá cao, phim lại gây tranh cãi dữ dội vì cách xử lý các cảnh "giường chiếu" và tra tấn.

Điểm gây bức xúc lớn nhất nằm ở việc các phân đoạn bạo lực và nhạy cảm được khai thác tương đối dài và chi tiết. Cụ thể, Chiến bị trói tay chân, bịt miệng, nằm trên giường và bị ép phục vụ cho đối tác của Thơ.

Song song đó, nhân vật Minh Anh cũng rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị đụng chạm, cưỡng ép uống thuốc trong bối cảnh có nguy cơ bị xâm hại.

Cảnh Minh Anh bị đe dọa xâm hại (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc những hình ảnh này xuất hiện dày đặc, kéo dài trong một tập phim đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đang "đi quá xa" trong việc mô tả sự biến thái và bạo lực.

Các bình luận bày tỏ thẳng thắn: "Phim giờ vàng mà khai thác cảnh bệnh hoạn chi tiết như vậy là không phù hợp", hay "Xem mà thấy nặng nề, không hiểu thông điệp muốn truyền tải là gì".

Không ít khán giả cho biết, gia đình họ buộc phải chuyển kênh khi xem cùng người thân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Điều này đặt ra câu hỏi về sự phù hợp của nội dung với khung giờ phát sóng vốn được xem là "an toàn" trên sóng truyền hình quốc gia.

Thực tế, làn sóng phản ứng không chỉ bùng lên ở những tập gần đây. Trước đó, Đồng hồ đếm ngược từng gây bàn tán khi nhân vật của Thanh Sơn khoe da thịt, bị bủa vây bởi nhóm các “phú bà”.

Cảnh nhân vật Thành bị các "phú bà" trung niên "sàm sỡ" gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Đồng hồ đếm ngược do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, được định hướng là một miniseries mang màu sắc tâm lý xã hội pha yếu tố siêu thực, là một trong những nỗ lực làm mới nội dung phim truyền hình Việt.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ê-kíp sản xuất cho biết "không đưa ra bình luận về những cảnh nóng trong phim".