Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng bị nhà xuất bản từ chối ra mắt tác phẩm

Ngày 16/12, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhà thơ Murad Sudani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine, ra mắt 2 tác phẩm Dưới bóng ô liu và Hòn đá của Murad.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ về tác phẩm của mình (Ảnh: Khiếu Minh).

Dưới bóng ô liu là tập thơ song ngữ gồm những bài thơ được ông Nguyễn Quang Thiều viết trong chuyến đi thực tế cùng các nhà văn Việt Nam tới các vùng đất đau thương vì chiến tranh của người dân Palestine vào tháng 5/2023.

Tập thơ là lời nguyện cầu hòa bình, kêu gọi sự thức tỉnh nhân tính để thắp lên hy vọng, nguyện cầu về tự do và những điều tốt đẹp mà người Palestine xứng đáng được hưởng.

Hòn đá của Murad của nhà thơ Murad Sadani được viết vào tháng 11/2023, trước hiện thực đầy ám ảnh, với tất cả những bi thương, khát vọng chất chứa bên trong mỗi người Palestine.

Trong các bài thơ, hình ảnh con người, đá, máu và chữ hòa vào nhau, tạo nên một thế giới thi ca dữ dội nhưng thấm đẫm khát vọng tự do.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, ông đã từng đề nghị Nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt tập thơ Dưới bóng ô liu, nhưng từng bị từ chối, ông từng nghĩ mình... bất hạnh. Tại thời điểm này, tập thơ đã được ra mắt cùng tập thơ Hòn đá Murad của Murad Sadani khiến ông rất hạnh phúc.

"Tôi chỉ ở Palestine 9 ngày, nhưng cảm giác quãng thời gian ấy dài như 9 năm, bởi tôi đã được gặp gỡ những con người ở Palestine. Tôi trực tiếp cảm nhận lịch sử, văn hóa cùng khát vọng của dân tộc này. Những bài thơ được tôi viết ngay tại Palestine và sau khi về Việt Nam", ông Thiều nói.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tặng tranh cho Đại sứ Saadi Salama (trái) và nhà thơ Murad Sadani (phải) (Ảnh: Khiếu Minh).

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi đọc những bài thơ của hai tác giả, bởi đều chất chứa cảm xúc chân thành.

Đặc biệt, tác phẩm Dưới bóng cây ô liu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho thấy tình cảm thắm thiết của nhân dân Việt Nam nói chung và của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam dành cho nhân dân Palestine.

Đại sứ Saadi Salama tin tưởng rằng, những thông điệp được gửi gắm trong các bài thơ không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với bạn đọc Việt Nam, mà còn có thể chạm tới trái tim của người dân Palestine, tiếp thêm cho họ nguồn động lực, niềm cảm hứng và niềm tin trên hành trình tìm độc lập dân tộc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định rằng, 2 tác giả đều là những nhà thơ lớn, không chỉ có vị trí quan trọng trong nền văn học dân tộc mình mà còn chạm tới những vấn đề chung của nhân loại đương đại.

Với chiều sâu tư tưởng và tinh thần nhân văn sâu sắc, thơ ca của họ có khả năng vượt qua mọi biên giới, đi thẳng từ trái tim người viết đến trái tim người đọc.