Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa: "Tôi không hù dọa khán giả để bán vé"

Linh miêu: Quỷ nhập tràng đang là bộ phim nhận được sự quan tâm tại phòng vé. Phim do Lưu Thành Luân làm đạo diễn, vợ chồng Võ Thanh Hòa và Mai Bảo Ngọc làm nhà sản xuất, có sự góp mặt của các diễn viên: Hồng Đào, Thiên An, Thùy Tiên, Văn Anh, Samuel An...

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 21/11, tác phẩm thu về 16,2 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm. Dù chưa chính thức khởi chiếu, bộ phim liên tục dẫn đầu phòng vé Việt hai ngày qua, hứa hẹn là tác phẩm có doanh thu tốt dịp cuối năm.

Diễn viên Hồng Đào, Thùy Tiên trong một cảnh phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Võ Thanh Hòa cho biết anh vui mừng khi tác phẩm bước đầu có hiệu ứng tốt khi giới thiệu đến khán giả.

Về một số ý kiến tranh cãi cho rằng Linh miêu: Quỷ nhập tràng yếu về kỹ xảo, ít cảnh hù dọa gây ám ảnh, nhà sản xuất cho biết bộ phim tập trung truyền tải thông điệp, thay vì đi theo công thức "dọa ma" người xem.

"Hù dọa để bán vé không phải gu của tôi và có thể nằm ở một dự án khác. Với phim này, tính chất kinh dị có nhưng không phải luôn xuyên suốt trong phim, bởi quan trọng là thông điệp về tình cảm gia đình, văn hóa, bối cảnh lịch sử Huế mà tác phẩm mang lại. Nếu phim kinh dị nào cũng là cắt đầu, cắt cổ thì sẽ rất nhàm chán", nhà sản xuất kiêm nhà sáng tạo của bộ phim cho biết.

Vợ chồng Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc là nhà sản xuất phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Võ Thanh Hòa, tạo hình, bối cảnh đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm. Phim kể về bi kịch của gia tộc Dương Phúc - một gia đình giàu có sống ở Huế vào thập niên 1960. Ê-kíp ghi hình tại Huế, xây dựng lại từ căn nhà bỏ hoang để tạo sự chân thật cho bối cảnh lịch sử phim.

Võ Thanh Hòa cho rằng, nếu dựng phim trường ở TPHCM, chi phí sản xuất sẽ giảm đi nhiều, nhưng không khí, sức sống cho bối cảnh sẽ không còn.

"Chúng tôi ghi hình vào tháng cao điểm nắng nóng, gió lào ở miền Trung. Các diễn viên nữ mặc phục trang 2-3 lớp. Diễn viên Thiên An còn phải đội tóc giả mấy ký, mỗi ngày mười mấy tiếng trên phim trường.

Tuy cực nhọc nhưng những điều đó tạo nên hiệu quả cho khâu hình ảnh của bộ phim, giúp diễn viên thể hiện được hình tượng, câu chuyện của mình đến khán giả", nhà sản xuất hé lộ thêm.

Võ Thanh Hòa cho biết xét về thể loại kinh dị, Linh miêu: Quỷ nhập tràng là tác phẩm mà anh bỏ túi số tiền đầu tư lớn nhất từ trước tới giờ, lên tới khoảng 30 tỷ đồng, chưa kể một số chi phí khác. Do đó, nhà sản xuất kỳ vọng con số doanh thu sẽ thu về ít nhất 60-70 tỷ đồng để đạt mức hòa vốn.

Ê-kíp sản xuất cho biết bộ phim không chú trọng vào việc hù dọa người xem mà muốn truyền tải thông điệp về gia đình, khát khao hạnh phúc của phụ nữ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Quá trình làm việc, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cùng đạo diễn Lưu Thành Luân ít xảy ra bất đồng vì có chung tầm nhìn, tôn trọng vai trò, nhiệm vụ của mỗi người.

"Khi làm phim, tôi không xài tiền cho "đã cái nư", mà tiêu xài hợp lý, đạt được đúng giá trị của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm cuối cùng nằm trên màn ảnh chứ không nằm ở sở thích của nhà sản xuất. Do đó, từ đầu, chúng tôi thống nhất là sẽ tiết kiệm từng thứ một, nhưng sẽ xài tiền cho những thứ đáng đầu tư tới nơi tới chốn", Võ Thanh Hòa cho hay.

Võ Thanh Hòa cho biết từ đây đến năm 2030, anh sẽ sản xuất loạt phim "vũ trụ linh dị dân gian". Trước thắc mắc về việc công bố trước tên các dự án là điều mạo hiểm vì quá trình sản xuất sẽ có nhiều tình huống ngoài dự đoán, Võ Thanh Hòa khẳng định anh và ê-kíp đã xây dựng khung thời gian, tính toán ý tưởng kỹ lưỡng lâu dài cho các dự án.

"Với tôi, linh dị dân gian không chỉ là phim về ma quỷ mà các câu chuyện đều gắn với đời sống, văn hóa người dân. Tôi nghĩ đây là dòng phim kết hợp giữa tính chất tâm linh và xã hội rất cao. Mỗi câu chuyện sẽ có những thông điệp sâu bên trong con người, chứ không chỉ là những pha hù dọa đơn thuần", nhà sản xuất nói.