Nhà sản xuất gameshow có Phương Lan, Phan Đạt nói về ồn ào vừa qua

Những ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" trước loạt bài đăng của nhạc sĩ Phan Đạt (chồng của Phương Lan) phản ánh nhiều nội dung tiêu cực liên quan đến đời tư của một số nghệ sĩ của sân khấu Thế Giới Trẻ.

Chính vì thế, việc Phan Đạt và Phương Lan được công bố là một trong 40 cặp đôi tham gia gameshow "Người yêu tôi đỉnh nhất" - phiên bản Việt hóa từ chương trình đình đám của Hàn Quốc "My boyfriend is better" - thu hút sự chú ý của khán giả. Tập đầu tiên sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào ngày 15/12.

Sự xuất hiện của Phương Lan tại buổi công bố chương trình thu hút sự quan tâm của truyền thông (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước những ý kiến lo ngại rằng ồn ào của Phan Đạt và Phương Lan sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình, bà Nguyễn Thu Hương - đại diện nhà sản xuất - cho rằng Phan Đạt, Phương Lan chỉ là một trong 40 cặp đôi tham gia chương trình, không đồng hành xuyên suốt 10 tập phát sóng.

Đại diện nhà sản xuất cũng nói thêm, mối quan hệ vợ chồng hay người yêu thì không hoàn toàn màu hồng mà sẽ có giai đoạn khó khăn. Khi tham gia chương trình, người chơi phải ký hợp đồng với những ràng buộc nhưng chuyện tình cảm là chuyện khó có thể ràng buộc bằng hợp đồng.

Phía nhà sản xuất cũng tiết lộ khi xảy ra ồn ào, Phan Đạt và Phương Lan ý thức chuyện của mình có thể ảnh hưởng đến chương trình nên đã liên lạc với biên tập, trao đổi hằng ngày.

Về phía Phương Lan, cô gây chú ý khi xuất hiện một mình tại buổi ra mắt chương trình hôm 8/10 mà không có Phan Đạt. Khi được hỏi về những ồn ào vừa qua của chồng, nữ diễn viên từ chối chia sẻ.

Diễn viên Sam là một trong 3 thành viên cố định của Ban bình luận (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chương trình "Người yêu tôi đỉnh nhất" là cuộc tranh tài về âm nhạc dành cho các cặp đôi. Trong đó, các chàng trai sẽ phô diễn khả năng ca hát, còn các cô gái sẽ lựa chọn "đầu tư" vào người mình yêu hoặc giọng ca của chàng trai khác mà cô ấy cho rằng sẽ chiến thắng để nhận về phần thưởng lớn nhất.

Ca sĩ Thanh Duy sẽ đảm nhận vai trò host của chương trình. Đồng hành cùng các cặp đôi ở mỗi tập là 3 thành viên trong Ban bình luận cố định gồm: Hari Won, Diệu Nhi và Sam.

Ngoài ra, mỗi tập phát sóng sẽ có sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt tham gia vào Ban bình luận, gồm: Cẩm Ly, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Khả Như, Neko Lê, Quang Trung...

Ngoài Phương Lan - Phan Đạt, chương trình còn có sự tham gia của diễn viên hài Lê Lộc - Tuấn Dũng, diễn viên Tống Hạo Nhiên - Trà Ngọc...