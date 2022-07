Người tình màn ảnh kém 14 tuổi của Song Hye Kyo là ai?

The Glory là dự án điện ảnh thứ hai của Song Hye Kyo trong vòng hai năm qua và đánh dấu sự trở lại của cô sau thông báo ly hôn gây sốc vào năm 2019. Phim do nhà biên kịch Kim Eun Sook, người từng tạo nên những tác phẩm truyền hình ăn khách của Hàn Quốc như Yêu tinh, Hậu duệ mặt trời, Người thừa kế, Khu vườn bí mật..., nhào nặn.

The Glory kể về câu chuyện của nhân vật chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một cựu nạn nhân bạo lực học đường. Moon Dong Eun vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học đường.

Song Hye Kyo sẽ tham gia dự án "The Glory" (Ảnh: Sina).

Khi trưởng thành và trở thành giáo viên tại một trường tiểu học, Dong Eun quay trở lại và bắt đầu kế hoạch trả thù những kẻ bắt nạt mình. Đây cũng là một dòng phim mới mẻ của Song Hye Kyo, khác xa những dự án tâm lý tình cảm mà cô góp mặt nhiều năm qua.

Tháng 7/2022, dàn diễn viên chính của The Glory đã chính thức lộ diện. Ngoài nữ chính Song Hye Kyo, phim còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao xứ Hàn như Lim Ji Yeon, Jung Sung Il, Park Sung Hoon... Đặc biệt, khán giả rất quan tâm tới nam chính của phim do Lee Do Hyun thủ vai. Anh sẽ có sự kết đôi với đàn chị Song Hye Kyo và trở thành người tình màn ảnh trẻ nhất của mỹ nhân mặt "mộc" xứ Hàn.

Trong phim, Lee Do Hyun vào vai Joo Yeo Jeong - chàng trai có quá khứ bí ẩn. Tài tử 9X chia sẻ mong muốn mang đến những cảm xúc khác biệt cho khán giả qua vai diễn độc đáo ở The Glory. Việc được kết đôi với Song Hye Kyo cũng khiến Lee Do Hyun vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.

Lee Do Hyun là người tình màn ảnh của Song Hye Kyo trong dự án "The Glory" (Ảnh: W).

Lee Do Hyun, tên thật là Lim Dong Hyun, sinh năm 1995. Anh bắt đầu lấn sân màn ảnh nhỏ sau khi tốt nghiệp Đại học Chung Ang, khoa Sân khấu và Điện ảnh, Hàn Quốc. Anh chính thức ra mắt khán giả vào năm 2017 với bộ phim Đời sống ngục tù.

Năm 2018, Do Hyun gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong bộ phim truyền hình lãng mạn Vẫn mãi tuổi 17. Với khả năng diễn xuất được đánh giá ổn, anh được đề cử hạng mục Nhân vật của năm tại Giải thưởng phim truyền hình SBS (Hàn Quốc) năm 2018.

Một năm sau đó, Do Hyun trở thành cái tên nổi tiếng tại Hàn Quốc khi đảm nhận vai Go Cheong Myeong trong phim Khách sạn ma quái cùng những tên tuổi lớn như Lee Ji Eun (IU), Yeo Jin Goo, Kim Soo Hyun, Sulli... Một loạt các dự án sau này của Do Hyun đều có rating khá ổn định như The Great Show, 18 Again, Ngôi nhà hạnh phúc…

Lee Do Hyun kém Song Hye Kyo 14 tuổi và là gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: W).

Năm 2022, Lee Do Hyun tham gia dự án "Melancholia" (Ảnh: Naver).

Chỉ trong vài năm qua, Do Hyun nhanh chóng được bình chọn là gương mặt diễn viên trẻ tiềm năng trên thị trường phim ảnh Hàn Quốc. Tại lễ trao giải Baeksang Art Awards 2021 (Hàn Quốc), Lee Do Hyun xuất sắc vượt qua hàng ngàn tên tuổi đình đám và nhận giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc.

Dự án gần nhất của nam diễn viên 28 tuổi là phim truyền hình Melancholia. Trong phim, anh kết đôi với đàn chị hơn 15 tuổi - Im Soo Jung. Song, dự án này không quá thành công về rating. Năm 2022, anh được biên kịch lựa chọn ghép đôi cùng Song Hye Kyo trong dự án đang được chờ đợi The Glory.

Năm 2021, Song Hye Kyo có sự trở lại màn ảnh nhưng không quá ấn tượng mang tên Now, We Are Breaking Up. Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm lãng mạn không có rating ấn tượng dù được quảng cáo và giới thiệu khá rầm rộ. Đây cũng được xem là dự án truyền hình "thảm nhất" về rating của Song Hye Kyo trong vài năm gần đây. Do vậy, nữ diễn viên dành nhiều sự kỳ vọng cho dự án The Glory. Phim sẽ được phát hành trên Netflix nhưng chưa thông báo thời gian ra mắt cụ thể.

Song Hye Kyo vẫn trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 41 (Ảnh: W).

Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao Hàn Quốc sáng giá nhất tại châu Á. Cô có sự nghiệp diễn xuất hơn 20 năm với nhiều vai diễn khác nhau. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng Song Hye Kyo vẫn luôn là minh tinh xứ kim chi thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả châu Á. Năm 2019, cô thông báo ly hôn với tài tử Song Joong Ki và quyết định này dường như càng khiến cái tên Song Hye Kyo đắt giá hơn trên thế giới.

Nữ diễn viên vừa tham gia tuần lễ thời trang tại Paris, Pháp và xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ và thời thượng. Bộ ảnh thời trang của mỹ nhân 41 tuổi tại Pháp được đăng tải trên tạp chí W (Hàn Quốc) đã nhận cơn mưa lời khen của người hâm mộ.

Tại Hàn Quốc, ngôi sao Ngôi nhà hạnh phúc được mệnh danh là đại gia bất động sản. Theo Naver, nữ diễn viên vừa rao bán căn hộ cô mua từ năm 2005 với giá 6 triệu USD (140 tỷ đồng), lãi 2,2 triệu USD (51 tỷ đồng).

Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn vừa gây ấn tượng tại tuần lễ thời trang Paris, Pháp (Ảnh: W).

Ngoài thành công trong sự nghiệp, Song Hye Kyo còn là một đại gia bất động sản của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: W).