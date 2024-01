Người mẫu bán khỏa thân đội mũ ngọc trai là khoảnh khắc thời trang đáng nhớ

Loạt người mẫu để ngực trần, dùng tay che chắn khi catwalk

Hồi tháng 3/2023, giám đốc sáng tạo Ludovic de Saint Sernin của nhà mốt đến từ nước Bỉ - Ann Demeulemeester - giới thiệu bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp).

Bộ sưu tập này được đánh giá là rất... nên thơ, tựa như một lá thư tình của Ludovic de Saint Sernin gửi tới giới thời trang quốc tế, sau khi Ludovic đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của nhà mốt Ann Demeulemeester.

Chi tiết ấn tượng xuất hiện trong bộ sưu tập lần này là hình ảnh của chiếc lông chim được sử dụng như một chiếc áo ngực (Ảnh: L'Officiel).

Bộ sưu tập được thực hiện với những suy ngẫm về "tính riêng tư và sự tôn trọng". Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta thể hiện sự tôn trọng bằng cách không tìm hiểu sâu vào những điều thuộc về sự riêng tư, và ngược lại, những chuyện thuộc về sự riêng tư, chúng ta cũng mong nhận được sự tôn trọng.

Vậy sẽ thế nào khi sự tôn trọng và tính riêng tư được đặt cạnh nhau, song hành với nhau? Đó chính là ý tưởng khởi nguồn cho bộ sưu tập này. Các thiết kế của Ludovic de Saint Sernin trong bộ sưu tập được đánh giá là vừa táo bạo vừa "nên thơ".

Chi tiết ấn tượng xuất hiện trong bộ sưu tập lần này là hình ảnh của chiếc lông chim được sử dụng như một chiếc áo ngực. Đó là hình ảnh mở đầu và kết thúc của bộ sưu tập, cùng một người mẫu trình diễn hai chân váy bằng lụa màu đen và trắng. Phần thân trên của người mẫu được che chắn bằng chiếc lông chim kích thước lớn cùng màu với màu váy.

Thực tế, yếu tố ngực trần vốn đã xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của nhà mốt Ann Deumelemesteer từ trước đến nay (Ảnh: L'Officiel).

Thực tế, yếu tố ngực trần vốn đã xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của nhà mốt Ann Deumelemesteer từ trước đến nay, nhà mốt này đề cao tính phóng khoáng trong cách thức thiết kế nhưng luôn lồng ghép thêm yếu tố "chất thơ".

Trong bộ sưu tập, Ludovic còn để nhiều người mẫu xuất hiện ngực trần trên sàn catwalk và dùng tay che ngực. Nhà thiết kế Ludovic liên tưởng hình ảnh bàn tay bắt chéo che ngực giống hình ảnh của cánh chim bồ câu. Theo Ludovic, đây là một hình ảnh cũng rất... nên thơ.

Người mẫu để ngực trần, dùng tay che chắn khi catwalk (Video: FF).

Người mẫu bán khỏa thân đội mũ tua rua ngọc trai dài quét đất

Hồi tháng 3/2023, tại Tuần lễ Thời trang Paris, nhà mốt đến từ Hàn Quốc - Kimhekim gây chú ý với phần trình diễn của người mẫu bán khỏa thân đội mũ tua rua kết bằng ngọc trai.

Trên sàn catwalk, người mẫu Jada Joyce xuất hiện bán khỏa thân, dùng tay che ngực. Chi tiết phục trang gây chú ý nhất ở Jada Joyce là chiếc mũ có tua rua dài quét đất được kết bằng các hạt ngọc trai.

Trên sàn catwalk, người mẫu Jada Joyce xuất hiện bán khỏa thân (Ảnh: JTDapper Fashion Week).

Một nhóm người khoác áo choàng trắng bước ra cắt các đầu nút tua rua, những hạt ngọc trai bắt đầu rơi vãi khắp sàn. Người mẫu cởi mũ, trình diễn bán khỏa thân trên sân khấu.

Lý giải về ý nghĩa đằng sau màn trình diễn này, nhà mốt Kimhekim giải thích: "Những tua rua ngọc trai đại diện cho những suy nghĩ và hành động còn bị kiềm chế.

Khi những sợi dây kết nối các hạt ngọc đã bị cắt đứt đầu nút, gánh nặng của những chuỗi ngọc trai liền được giải phóng, những giới hạn kiềm chế lúc này bị phá vỡ. Hình ảnh người mẫu tự tin sải bước sau đó tượng trưng cho một con người đang tận hưởng việc được là chính mình".

Người mẫu trình diễn bán khỏa thân, chỉ đội mũ tua rua ngọc trai (Video: Maison_Kimhekim/Instagram).

Robot cởi đồ của người mẫu trên sàn catwalk

Xuất hiện trên sàn catwalk trong show trình diễn của nhà mốt Coperni tại Tuần lễ Thời trang Paris hồi tháng 3/2023 là những chú chó robot của công ty sáng tạo người máy Boston Dynamics. Sự xuất hiện của những chú chó robot này là một cách để nhà mốt Coperni thể hiện tính hiện đại trong cách thức thiết kế và trình diễn thời trang của mình.

Điểm nhấn của buổi trình diễn là khi một người mẫu và một robot lại gần nhau, như thể muốn làm quen với nhau, sau đó, chú chó robot giúp người mẫu cởi áo. Một chú robot khác giúp người mẫu cầm túi xách.

Chú chó robot giúp người mẫu cởi áo trong show của nhà mốt Coperni (Ảnh: The Guardian).

Hai nhà thiết kế đứng sau các bộ sưu tập của nhà mốt Coperni - Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant - cho hay: "Thông điệp mà chúng tôi đưa ra qua màn trình diễn này là con người và robot có thể chung sống bên nhau một cách tốt đẹp".

Nhà mốt Coperni vốn luôn theo đuổi những đột biến sáng tạo trong lĩnh vực thời trang đến từ sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Cuối năm 2022, nhà mốt này từng gây sửng sốt với màn phun sơn lên người mẫu Bella Hadid và dần tạo nên một chiếc váy ngay trước sự quan sát của khán giả. Đây là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của thời trang quốc tế trong năm 2022.

Robot cởi đồ cho người mẫu trên sàn catwalk (Video: Reinson Robertson Media).

Trang phục của người mẫu bị xé rách tả tơi trong lúc biểu diễn

Show trình diễn của nhà mốt Avavav tại Tuần lễ Thời trang Milan hồi tháng 2/2023 gây chú ý bởi quần áo của người mẫu bung rách tả tơi, khi người mẫu đang sải bước trình diễn trên sàn catwalk. Bên cạnh những bộ trang phục bung rách còn có những chiếc túi xách đứt quai, kính mắt rớt tròng, giày gãy gót...

Nhiều bộ trang phục mà người mẫu đang mặc bất ngờ bật tung, bung rách tả tơi ngay trên sàn catwalk (Ảnh: Hype Beast).

Bộ sưu tập của Avavav có tên là Fake It Till You Break It (tạm dịch: Hãy giả vờ cho tới khi hỏng hẳn). Lý giải về bộ sưu tập kỳ lạ này, nhà thiết kế Beate Karlsson - người đứng sau bộ sưu tập - cho hay: "Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao thời trang cao cấp luôn phải thể hiện những điều thật đẳng cấp, thật hoàn hảo và nhiều phần nghiêm nghị làm vậy?

Có phải đẳng cấp xa xỉ là phải thật hoàn hảo hay không? Liệu một món đồ chất lượng tệ có thể là thời trang xa xỉ không? Hay nhất thiết phải là những gì chất lượng nhất, hoàn hảo nhất?".

Khi nhà thiết kế Beate Karlsson bước ra chào khán giả lúc show trình diễn kết thúc, tấm phông nền đặt trên sân khấu đổ rầm xuống sàn, kết thúc hoàn hảo một show trình diễn gồm toàn những điều... không hoàn hảo một cách cố ý.