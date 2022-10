Người đẹp gây sốc khi thừa nhận giảm cân bằng cách ăn… giấy vệ sinh

Phần thi phỏng vấn kín của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã diễn ra ngày 17/10. Giám khảo của phần thi này là Mr. Mawat (Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới), Mrs. Teresa (Phó Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới), Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2014 - Daryanne Lees, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 - Ariska Putri Pertiwi.

Tại vòng thi này, những chia sẻ của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ - Deria Koc đã khiến các giám khảo và khán giả ngỡ ngàng. Người đẹp cho biết, trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 ở Indonesia, cô đã trải qua quá trình nghiêm ngặt để giảm 6kg.

Hoa hậu Hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ - Deria Koc trong phần thi trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Deria Koc thừa nhận cô giảm 6kg nhờ ăn giấy vệ sinh và uống nước cam (Ảnh: MGI).

Deria Koc nói: "Tôi đã nhúng giấy vệ sinh vào nước cam ép để cho có mùi vị và ăn nó. Tôi đeo nịt bụng rất chặt, đến nỗi khi đi vệ sinh tôi đã bị chảy máu".

Deria Koc mang hai dòng máu Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là nhà hoạt động xã hội, chuyên gia cố vấn về người tị nạn. Người đẹp cao 1,7 m, có thẻ sử dụng thông thạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Anh và Pháp. Cô từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia Đức năm 2019.

Năm 2022, cô đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Cô tranh vương miện với 70 người đẹp khác. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tham gia đấu trường Hoa hậu Hòa bình Thế giới từ năm 2016 nhưng chưa lập được thành tích cao. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 sẽ diễn ra ngày 25/10 tại Indonesia.

Nỗi ám ảnh mang tên siết cân trong ngành công nghiệp thời trang

Những chia sẻ trong nước mắt của người đẹp khiến giám khảo ngỡ ngàng. Câu chuyện của Deria Koc cũng là chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Câu chuyện ăn giấy vệ sinh để giữ dáng không quá hiếm hoi đối với ngành công nghiệp thời trang. Nhiều người mẫu đã chọn cách làm gây tranh cãi này để giữ dáng trước mỗi show diễn.

Câu chuyện giảm cân của người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ - Deria Koc trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp (Ảnh: MGI).

Trong cuốn sách có tên The Vogue Factor phát hành năm 2013, cựu biên tập viên Vogue - Kirstie Clements từng chỉ ra những mặt trái của ngành công nghiệp thời trang, trong đó vấn đề cân nặng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người đẹp. Họ chấp nhận làm mọi cách để giữ dáng, trong đó có cả những cách làm rất cực đoan.

Năm 2021, người mẫu nổi tiếng của Australia - Bridget Malcolm thu hút sự quan tâm của công chúng khi hé lộ cuộc sống nghiệt ngã và áp lực khi theo đuổi ngành thời trang. Cô từng bị Victoria's Secret loại thẳng cánh khỏi show diễn nội y đình đám của hãng vào năm 2017 chỉ vì "vòng một" tăng kích cỡ.

Người đẹp kể rằng, năm 18 tuổi khi cô bắt đầu theo đuổi con đường người mẫu, cô đã phải chịu cảnh "bị tấn công tình dục nhiều lần", bị ép phải tiếp rượu trong những buổi gặp mặt.

"Người đại diện của tôi bắt tôi dùng ma túy để giảm cân. Người này còn yêu cầu tôi quan hệ thật nhiều để nhanh xuống cân dù tôi chưa đủ tuổi", Bridget đau lòng kể lại.

Người mẫu Bridget Malcolm từng bị ép dùng chất cấm và sex để giảm cân (Ảnh: Getty Images).

Siêu mẫu tiết lộ ngay từ lúc mới 17 tuổi, cô đã phải uống thuốc an thần để sống qua ngày. Sau thời gian đầu theo đuổi nghề người mẫu, Bridget mắc chứng rối loạn căng thẳng, luôn lo âu và trầm cảm, khiến cô bị biếng ăn nghiêm trọng.

"Tôi không thể giao tiếp bình thường với xã hội nếu không uống rượu. Tôi còn sử dụng rất nhiều loại thuốc an thần, thuốc ngủ để có thể ngủ qua một đêm. Đó chính là giai đoạn khủng khiếp mà tôi đã trải qua trước khi bước sang tuổi 18", người đẹp kể lại quãng thời gian kinh hoàng.

Hoa hậu Kim Sa Rang của Hàn Quốc cũng từng nói về việc bản thân bị ám ảnh bởi cân nặng: "Nếu ăn đủ ba bữa mỗi ngày, tôi sẽ tăng cân". Do vậy, biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hàn Quốc sẽ không cho phép mình ăn quá nhiều hay đủ bữa trong ngày.

Đây cũng là quan điểm của nữ diễn viên Kim Min Hee, người vốn sở hữu thân hình mảnh mai chuẩn mực của giới trẻ Hàn Quốc. Cô cho biết: "Chỉ nghĩ tới việc phải ăn thôi tôi cũng thấy phiền".

Người đẹp Kim Sa Rang không dám ăn đủ 3 bữa mỗi ngày vì sợ tăng cân (Ảnh: Osen).

Ca sĩ Ok Joo Hyun giữ cân bằng cách không ăn một món tới hai lần. Với cô, chỉ cần động đũa một lần, biết mùi vị của món ăn là đủ không cần ăn quá nhiều.

Jung Eunji - thành viên của nhóm nhạc nữ A-Pink cũng từng chia sẻ trong chương trình The People Talk Show Hello của đài KBS (Hàn Quốc) về việc từng giảm từ 62 kg xuống còn 48kg. Tuy nhiên, cô cũng phải chịu tác dụng phụ của việc ăn kiêng quá mức: "Tôi đã bị viêm xoang lần đầu tiên trong đời do chế độ ăn kiêng".

Năm 2020, Amber - cựu thành viên nhóm f(x) cũng gây sốc khi thừa nhận mắc chứng rối loạn ăn uống do phải ép cân, tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt. Cô kể: "Giảm cân là điều bắt buộc và phẫu thuật thẩm mỹ trở thành điều phổ biến trong giới giải trí Hàn Quốc bởi nền công nghiệp Kpop vốn rất chú trọng vào vẻ bề ngoài".

Amber cũng thừa nhận việc phải chiều theo ý kiến fan và ám ảnh bởi những lời nhận xét của người hâm mộ khiến nhiều nghệ sĩ rơi vào trầm cảm. "Tôi từng mắc chứng rối loạn ăn uống do phải ép cân, tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để xuất hiện một cách hoàn hảo trước công chúng. Dù biết đây là hành động nguy hiểm, tôi không thể làm gì khác. Thần tượng là người của công chúng, chúng tôi không thể chỉ sống chỉ vì bản thân", cô chua chát nói.