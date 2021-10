Ngôi sao người Thái Lan phải xin lỗi vì đăng ảnh thân mật với con gái

Dân trí Ngày 27/10, truyền thông Thái Lan và dư luận nước này thể hiện sự không đồng tình với cách thể hiện tình cảm của nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Thái Lan - Jakkawal Saothongyuttitum với con gái.

Cụ thể, trên mạng xã hội, Jakkawal Saothongyuttitum đã đăng tải những hình ảnh ôm hôn thân thiết của mình với con gái 9 tuổi. Loạt khoảnh khắc ông bố hôn, đụng chạm có phần nhạy cảm với con gái đã tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Thái Lan vào ngày 27/10.

Phần lớn ý kiến cho rằng, cách thể hiện tình cảm có phần "quá đà" của nhạc sĩ nổi tiếng người Thái Lan với con gái 9 tuổi chưa phù hợp và những bức ảnh cá nhân như thế này không thích hợp để đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Jakkawal Saothongyuttitum bị khán giả phản ứng khi đăng tải hình ảnh thân mật với con gái 9 tuổi lên trang cá nhân.

Trước sự phản ứng của cộng đồng mạng, Jakkawal Saothongyuttitum đã phải gỡ bỏ những bức ảnh trên. Vợ của anh cũng lên tiếng về vụ việc. Cô cho biết, chồng cô là người chụp và quay những clip đăng tải trên mạng.

Cô thừa nhận bản thân mình vô cùng sốc khi biết rằng những hình ảnh về chồng và con gái đang khiến công chúng phẫn nộ. Cô cũng giải thích, trong một bức ảnh, vì thang máy đã mở nhưng con gái không chịu vào nên chồng cô mới có hành động nhạy cảm để giục con nhanh chân.

Cuối ngày 27/10, nhạc sĩ người Thái Lan - Jakkawal Saothongyuttitum cũng lên tiếng giải thích sau áp lực của dư luận. Trong bức tâm thư, anh khẳng định đã xóa tất cả những clip tự quay gây tranh cãi, đồng thời khẳng định bản thân sẽ cẩn trọng hơn trong việc thể hiện tình cảm với con gái.

"Những điều tôi làm là sai trái, nó thậm chí đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi. Tôi nghĩ rằng đây là bài học cho các gia đình về việc thể hiện tình cảm với con cái theo cách không phù hợp", nam nhạc sĩ người Thái Lan cho hay.

Vợ chồng nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng tại Thái Lan - Jakkawal Saothongyuttitum.

Dù đã nói lời xin lỗi nhưng Jakkawal Saothongyuttitum vẫn phải nhận sự phản ứng của khán giả. Trang MGR Online của Thái Lan bình luận, con gái của nam nhạc sĩ đang ở độ tuổi thiếu nữ nên việc động chạm cơ thể là điều không nên.

Jakkawal Saothongyuttitum, sinh năm 1972, là một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của Thái Lan. Anh từng đạt được nhiều thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc và tham gia cố vấn một số chương trình nổi tiếng ở xứ chùa vàng như The Mask Mirror, I Can See Your Voice Thailand...

Ngoài công việc của một nghệ sĩ, anh còn là một doanh nhân, là thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị và giám đốc của 2 "đế chế" lớn trong ngành công nghiệp Thái Lan. Năm 2020, tổng doanh thu của cả hai công ty giải trí này lên tới 21,5 triệu Baht (hơn 15 tỷ đồng).

Mi Vân

Theo The Standard