Ngọc Thanh Tâm khẳng định không theo đuổi ca hát chuyên nghiệp

Bước ra từ chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, Ngọc Thanh Tâm thừa nhận bản thân học được nhiều điều từ các đồng nghiệp. Cô được thử sức với ca hát, vũ đạo, biểu diễn chuyên nghiệp. Nữ diễn viên thừa nhận có những lúc cô mệt rã rời nhưng luôn cố gắng vực dậy tinh thần, thấy mình trưởng thành hơn sau những thử thách.

Năm 2025, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Gia đình Haha. Nữ diễn viên 9X thừa nhận việc tham gia chương trình thực tế giúp cô được khán giả nhìn nhận một cách đa chiều hơn thay vì chỉ biết đến cô với danh xưng "rich kid" (con nhà giàu).

Ngọc Thanh Tâm trưởng thành hơn sau các chương trình thực tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù có nhiều thuận lợi, Ngọc Thanh Tâm khẳng định cô không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô vẫn đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm âm nhạc để vừa thỏa đam mê ca hát, vừa kết nối, gửi gắm tâm tư, tình cảm đến khán giả.

Mới đây, Ngọc Thanh Tâm cho ra mắt MV Tiếp nhiên liệu, ca khúc được cô và ê-kíp đặt hàng viết riêng, với mong muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc vừa vặn với bản thân và có thể truyền tải những năng lượng tích cực đến khán giả.

MV được ghi hình từ 11h đêm kéo dài đến hơn 2h sáng với gần 20 khách mời gồm: Diễn viên Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Cường Seven, Trúc Nhân... Ngọc Thanh Tâm tiết lộ nhờ tham gia các show thực tế, cô có thêm nhiều tình bạn đẹp. Sau chương trình, các nghệ sĩ vẫn luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau hết mình.

Chính vì thế, khi nhận lời mời từ Ngọc Thanh Tâm, các nghệ sĩ đồng ý ngay và cố gắng sắp xếp lịch tham gia, ở lại đến cuối cùng.

Riêng Duy Khánh - thành viên của Gia đình Haha - vì không thể sắp xếp lịch tham gia nên đã được ê-kíp đề nghị xuất hiện qua chiếc… mặt nạ. Đó là lý do vì sao MV có 18 khách mời nhưng chỉ có 17 khách mời ghi hình.

Có những nghệ sĩ vì không thể sắp xếp tham gia cũng thể hiện sự tiếc nuối và hứa hẹn sẽ "đền bù" cho Ngọc Thanh Tâm vào một dịp khác.

Ngọc Thanh Tâm có thêm nhiều tình bạn đẹp sau show thực tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sắp tới, Ngọc Thanh Tâm sẽ có chuyến lưu diễn qua các trường học ở TPHCM để "tiếp nhiên liệu" cho các bạn học sinh, sinh viên.