Ngoại hình khác lạ và cuộc sống hiện tại của "Mr. Bean"

Dân trí "Mr. Bean" Rowan Atkinson khiến nhiều người không nhận ra với ngoại hình khác lạ ở tuổi 66. Ông hiện chung sống với tình nhân kém 28 tuổi.

Rowan Atkinson là nhân vật gắn bó với loạt phim về Mr. Bean. Bộ phim được phát sóng vào những năm 90 và trở thành phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Nhân vật này cũng đưa Rowan lên thành sao hạng A được hàng triệu khán giả yêu mến.

Rowan Atkinson nổi tiếng với vai diễn Mr. Bean.

Nhờ gương mặt hóm hỉnh, vui nhộn, Rowan Atkinson được công chúng yêu mến và gọi là "ông vua hài kịch". Thành công của vai diễn Mr. Bean lớn đến nỗi người ta có thể không biết tên Rowan Atkinson nhưng vẫn gọi ông là Mr. Bean. Lần gần nhất ngôi sao kỳ cựu đảm nhiệm vai Mr. Bean là trong bộ phim Mr. Bean's Holiday (năm 2007).

Trái với nhân vật Mr. Bean khù khờ trên màn ảnh, Rowan Atkinson ở ngoài đời lại người thông minh và có bảng thành tích học tập đáng nể. Ông từng theo học tại những ngôi trường đại học danh tiếng nhất nước Anh như Đại học Newcastle, trường The Queen trực thuộc Đại học Oxford.

Truyền thông thế giới gọi Rowan Atkinson là "ông vua hài kịch".

Dù nhân vật Mr. Bean mang đến danh tiếng cho Rowan Atkinson nhưng nó cũng tạo thành cái bóng lớn trong sự nghiệp của tài tử người Anh. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2021, ông từng thành thật thổ lộ: "Tôi không thích đảm nhiệm nhân vật này cho lắm. Sức nặng của trách nhiệm không hề dễ chịu. Tôi thấy nó làm mình căng thẳng, mệt mỏi và bản thân mong chờ việc hóa thân thành nhân vật này sẽ sớm kết thúc".

Nhận định về vai diễn đình đám nhất sự nghiệp của mình, ngôi sao 66 tuổi cho hay: "Thành công của Mr. Bean chưa bao giờ làm tôi ngạc nhiên. Ai cũng sẽ bật cười khi thấy một người lớn cư xử như trẻ con mà không nhận thức được rằng những hành động đó không hề phù hợp. Trên thực tế, những bộ phim về Mr. Bean đã thành công bởi truyền tải được sự hài hước, dí dỏm qua hình thể, hình ảnh chứ không phải bằng lời nói".

Dù thành danh với nhân vật Mr. Bean, Rowan Atkinson lại muốn thoát khỏi cái bóng của nhân vật này.

"Mr. Bean" Rowan Atkinson bật mí hậu trường phim

Bên cạnh sự nghiệp đình đám với vai diễn Mr. Bean, Rowan Atkinson còn gây chú ý bởi đời tư. Ngôi sao 66 tuổi từng gây sốc khi có con với người tình kém 28 tuổi vào 4 năm trước. Thông tin này từng khiến ông phải nhận sự chỉ trích của công chúng vì quyết tâm ly hôn với người vợ gắn bó gần 24 năm để theo đuổi một cô gái trẻ đáng tuổi con mình.

Rowan Atkinson từng có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với người vợ đầu tiên, nghệ sĩ trang điểm Sunetra Sastry. Cặp đôi chung sống 20 năm và có hai người con chung, một trai và một gái. Trong đó, con gái của Rowan Atkinson sở hữu ngoài hình xinh đẹp và cũng nối nghiệp cha theo đuổi công việc diễn xuất.

Năm 2014, Rowan Atkinson và vợ xác nhận ly hôn. Ông cũng nhanh chóng công khai mối quan hệ với cô gái trẻ, nữ diễn viên Louise Ford, không lâu sau đó. Hai người phải lòng nhau khi cùng tham gia vở kịch Quatermaine's Terms vào năm 2013. Thời điểm họ nảy sinh tình cảm, ngôi sao kỳ cựu chưa ly hôn vợ.

Rowan Atkinson cùng người vợ đầu tiên và con gái.

Việc phải lòng bạn diễn khi vẫn đang có vợ và khoảng cách tuổi tác không nhỏ giữa hai người khiến ngôi sao của loạt phim Mr. Bean phải nhận những lời cười chê của công chúng. Con gái của Rowan cũng không ủng hộ quyết định ly hôn của bố và tuyên bố từ mặt ông.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của công chúng và thái độ tức giận của con gái, Rowan Atkinson vẫn quyết định xây dựng hạnh phúc với nữ diễn viên đáng tuổi con mình. Cặp đôi đang sống cùng nhau tại căn hộ trị giá 4 triệu bảng Anh và đón con gái chung vào năm 2017.

Lên chức bố khi đã ở tuổi 62, Rowan cũng khiến nhiều người cười nhạo. Những năm qua, ông dừng đóng phim để giúp vợ chăm con mọn. Tới năm 2021, ngôi sao 66 tuổi mới tái xuất và khiến khán giả bất ngờ với diện mạo hiện tại.

Rowan Atkinson đang chung sống với bạn gái kém 28 tuổi, nữ diễn viên Louise Ford.

Rowan Atkinson và Louise Ford chung sống từ năm 2014 và có một con gái chung.

Tháng 8 này, tờ The Sun đã đăng tải loạt ảnh mới nhất của Rowan Atkinson tại phim trường một bộ phim mới. Với gương mặt bắt đầu có vết dấu tuổi tác và mái tóc dài lạ lẫm, ngôi sao của Mr. Bean khiến nhiều người không còn nhận ra. Được biết, tài tử người Anh đang ghi hình cho bộ phim Man Vs Bee.

Trong tác phẩm Man Vs Bee, Rowan Atkinson hóa thân thành một ông lão bị vướng vào cuộc chiến với ong khi đang trông coi một căn biệt thự rộng lớn. Man Vs Bee do danh hài kỳ cựu và Will Davies đồng sáng tạo. Bộ phim gồm 10 tập và được Netflix kỳ vọng sẽ thành công nhờ sự nổi tiếng của "Mr. Bean" Rowan Atkinson.

Tháng 8/2021, Rowan Atkinson trở lại đóng phim sau vài năm nghỉ ngơi để dồn thời gian chăm sóc con gái nhỏ trong khi bạn gái trẻ bận rộn phát triển sự nghiệp.

Tài sản ước tính hiện tại của tài tử người Anh là 150 triệu USD cùng bộ sưu tập gồm nhiều chiếc ô tô có giá trị. Khi ly hôn, ông để lại cho người vợ đầu tiên ngôi biệt thự trị giá 11 triệu USD.

Rowan được biết tới là một trong những diễn viên hài nhận cát-sê cao nhất thế giới hiện nay. Thu nhập trung bình một năm của ngôi sao 66 tuổi là khoảng 16 triệu USD. Thu nhập của ông chủ yếu đến từ việc diễn xuất, thể hiện những vai hài và trình diễn trên sân khấu kịch.

Mi Vân

Theo DM/Deadline