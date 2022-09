Ngoại hình của "nữ thần gợi cảm" Lee Hyori ở tuổi 43

Trong bức ảnh mới lan truyền, ngôi sao nổi tiếng với phong cách gợi cảm và xinh đẹp của làng nhạc trẻ xứ Hàn để lộ gương mặt mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu và một số khuyết điểm do tuổi tác. Nhiều khán giả nhận xét, ở tuổi 43, "chị đại" của làng nhạc trẻ xứ Hàn không còn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, gợi cảm.

Một số ý kiến cho rằng, việc già đi là điều bình thường. Họ giải thích, Lee Hyori cũng như mọi phụ nữ khác, đều khó tránh khỏi quy luật lão hóa của cuộc sống. Điều khán giả yêu mến ở cô là năng lượng sống tích cực và cách hành xử.

Lee Hyori lộ dấu hiệu lão hóa da trong ảnh chưa chỉnh sửa (Ảnh: Weibo).

Lee Hyori, sinh năm 1979, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Fin.K.L. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp solo và được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của làng nhạc trẻ Hàn Quốc. Lee Hyori được xem là "chị đại" của làng nhạc trẻ xứ Hàn khi dẫn đầu xu hướng trình diễn gợi cảm và những bản nhạc dance sôi động.

Hiện tại, ở tuổi 43, Lee Hyori vẫn duy trì được dáng vóc gợi cảm, thân hình mảnh mai nhờ việc tập luyện chăm chỉ, ăn uống khoa học nhiều năm nay. Cô là một tín đồ của bộ môn yoga và nhiều lần lan tỏa niềm đam mê này của mình với người hâm mộ.

Là một nghệ sĩ cá tính và bản lĩnh của showbiz Hàn Quốc, Lee Hyori liên tục đấu tranh vì nữ quyền. Cô không chỉ lên tiếng bảo vệ phụ nữ hoạt động trong giới giải trí mà còn lan tỏa năng lượng sống tự tin, quyết liệt.

"Vẻ ngoài chỉ là ngoại hình. Vậy nếu bạn có sự tự tin thì sao? Ở một mức độ nào đó, ngoại hình của bạn sẽ tốt hơn khi bạn biết chăm chút cho hình dáng bên ngoài, đặc biệt là sau tuổi 40 và cách bạn sắp xếp cuộc sống của mình", cô chia sẻ về quan điểm sống và cái đẹp của người phụ nữ sau tuổi 40.

Giọng ca nổi tiếng nhận định về cái đẹp: "Tôi thường nghĩ, mọi người đều xinh đẹp và tôi nhìn vào những khía cạnh đẹp của họ. Mỗi người đều có điểm tốt và điểm xấu. Bây giờ, không phải ai cũng biết những điểm tốt là gì".

Lee Hyori nổi tiếng là một nữ thần sắc đẹp, gợi cảm của showbiz Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Nữ ca sĩ 43 tuổi đầy sức sống trong một bức ảnh thời trang (Ảnh: Naver).

Thời điểm này giọng ca 10 Minutes đang tập trung chăm sóc sức khỏe với mong muốn mang thai. Cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm chưa có con của vợ chồng cô khiến nữ ca sĩ thấy áp lực.

Năm 2013, Lee Hyori bí mật tổ chức hôn lễ tại đảo Jeju với nhạc sĩ Lee Sang Soon sau một năm hẹn hò, bất chấp sự ồn ào từ dư luận. Nhiều người so sánh họ là "đôi đũa lệch" của làng giải trí do sự chênh lệch về ngoại hình, độ nổi tiếng và sự giàu có.

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lee Hyori khẳng định, Lee Sang Soon là sự lựa chọn hoàn hảo nhất với cô. Cô thừa nhận, ông xã đã dạy cô cách sống chậm, sống ý nghĩa trong những năm qua. Lee Hyori cho biết, quyết định về đảo Jeju (Hàn Quốc) sống bình yên với ruộng vườn, thiên nhiên và thú cưng giúp cô như hồi sinh sau những năm tháng làm việc không mệt mỏi, căng thẳng trong showbiz.

Lee Hyori và ông xã Lee Sang Soon chung sống hơn 9 năm nhưng chưa có con chung (Ảnh: Instagram).

Trên chương trình Tteokbokki Brothers của đài truyền hình MBC (Hàn Quốc), Lee Hyori bày tỏ mong muốn sớm có con nhưng thừa nhận, việc mang thai không dễ dàng vì tuổi tác cô đã khá lớn. Cô cũng hy vọng được mang thai theo cách tự nhiên: "Tôi không muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm".

Từ năm 2020, người đẹp cho biết cô đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mang thai và đang uống thuốc Đông Y. Cô cũng tham gia các khóa học thai sản, nghiên cứu sách nuôi dạy con và bồi bổ sức khỏe.

Tháng 6 vừa rồi, Lee Hyori cho biết, cô mắc chứng hậu Covid-19. Nữ ca sĩ cho biết cô phải trải qua quãng thời gian khó khăn vì nhiễm virus. Theo Lee Hyori, vị giác của cô ngày càng kỳ lạ sau khi mắc Covid-19.

Lee Hyori thừa nhận, cô gặp vấn đề sức khỏe sau khi mắc Covid-19 và đang nỗ lực tẩm bổ để có thể mang thai tự nhiên ở tuổi 43 (Ảnh: Instagram).

Lee Hyori kể: "Tôi bị đau họng vào ngày đầu tiên, vì vậy tôi không nghĩ đó là Covid-19 dù tôi cảm thấy rất đau. Tôi đã uống rượu một mình tại nhà với hy vọng khắc phục tình trạng đau họng. Sau khi uống một cốc, tôi thấy đỡ đau. Do đó, tôi uống hết một chai và sau đó, tôi kiệt sức".

Hiện tại, Lee Hyori không còn hoạt động thường xuyên trong âm nhạc. Cô ít ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Trong hai năm gần đây, cô tham gia các show truyền hình thực tế tại Hàn Quốc và hé lộ khá nhiều về cuộc sống cá nhân.

Nữ ca sĩ thừa nhận, cô thỉnh thoảng cũng nhớ nghề và nhờ khán giả. Việc góp mặt trong các show truyền hình giúp ngôi sao giải trí 43 tuổi có cảm giác mình vẫn là một nghệ sĩ.