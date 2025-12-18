Nghệ sĩ Phi Điểu nhập viện cấp cứu ở tuổi 92, sức khỏe hiện ra sao?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trưa 18/12, NSƯT Phi Điểu cho biết bà đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) và đã nhập viện được 3 ngày.

Theo nghệ sĩ, hôm 16/12, bà bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu bất ổn như sốt cao, run người, huyết áp tụt nhanh. Trước tình trạng diễn biến xấu, gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bà bị nhiễm trùng máu và chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch, theo dõi sát các chỉ số sức khỏe.

Nghệ sĩ Phi Điểu vẫn đi đóng phim ở tuổi 92 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hiện tại, nghệ sĩ Phi Điểu tỉnh táo, có thể ăn uống và trò chuyện, nhưng cơ thể vẫn còn mệt, cần thêm thời gian để hồi phục. Người thân túc trực tại bệnh viện để chăm sóc bà trong quá trình điều trị.

"Sức khỏe ở tuổi này không thể chủ quan. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cảm sốt nhẹ, không ngờ lại trở nặng. May mắn là có người nhà kịp thời đưa đi cấp cứu. Giờ tôi vẫn còn yếu, chắc phải thêm khoảng 10 ngày nữa mới có thể xuất viện. Tôi chỉ thấy ái ngại vì nhập viện đúng lúc còn lịch công việc", nghệ sĩ chia sẻ.

Việc đổ bệnh đột ngột cũng khiến một số kế hoạch làm việc của nghệ sĩ Phi Điểu bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ cho biết bà có lịch quay phim trong những ngày tới nhưng buộc phải xin hoãn để hồi phục.

Nghệ sĩ Phi Điểu sinh năm 1933, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua những vai bà, vai mẹ hiền hậu, tần tảo trong các phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ…

Với hình ảnh gần gũi, phúc hậu, bà thường được khán giả ưu ái gọi là "bà ngoại quốc dân", "người mẹ hiền của màn ảnh Việt".

Ở tuổi 92, nghệ sĩ vẫn tham gia một số dự án phim ảnh cũng như các hoạt động văn hóa tại địa phương. Hiện bà sống cùng gia đình con gái tại trung tâm TPHCM.

Nghệ sĩ Phi Điểu ở nhà riêng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Năm 2023, khi phóng viên Dân trí ghé thăm, nghệ sĩ Phi Điểu cho biết sức khỏe vẫn đủ để bà duy trì công việc. Những ngày quay kéo dài, bà chủ động nghỉ ngơi tại phim trường để giữ sức. Nữ nghệ sĩ luôn ý thức việc ăn uống, sinh hoạt điều độ nhằm đảm bảo thể trạng, không để người thân và đồng nghiệp lo lắng.

Nghệ sĩ cũng từng chia sẻ, nhờ giữ được tinh thần lạc quan nên trí nhớ của bà vẫn tốt, không gặp nhiều khó khăn khi học thoại. Có thời điểm, bà vẫn tự chạy xe máy đến phim trường.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Phi Điểu còn tích cực tham gia các sinh hoạt văn hóa, xã hội tại địa phương như họp tổ dân phố, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh. Bà từng đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng khu phố suốt hơn 20 năm và chỉ xin nghỉ khi tuổi cao, sức khỏe không còn cho phép.