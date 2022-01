Nghệ sĩ Hàn có hơn 30 triệu người theo dõi trên Instagram là ai?

Dân trí V, thành viên của nhóm nhạc xứ Hàn - BTS, đang sở hữu lượng người theo dõi khủng, 30,4 triệu người, sau khi gia nhập mạng xã hội Instagram cách đây không lâu.

V đang là thành viên BTS có nhiều fan nhất trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Tháng 12 vừa rồi, 7 thành viên của nhóm BTS đã khiến fan mừng rỡ khi cùng lập tài khoản Instagram cá nhân. Sự xuất hiện của các chàng trai nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn đã thu về lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.

Trong đó, V là thành viên có lượng người theo dõi ấn tượng nhất, hiện đã cán mốc hơn 30,4 triệu người theo dõi. Trước đó, V đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi có tài khoản Instagram cán mốc một triệu người theo dõi nhanh nhất, trong vòng 43 phút và chạm mức 10 triệu người theo dõi nhanh nhất chỉ trong vòng 4 tiếng 52 phút.

Tính tới 4/1, V đang có hơn 30,4 triệu người theo dõi trên Instagram sau một tháng gia nhập mạng xã hội này. Đây là con số đáng mơ ước với các nghệ sĩ.

Hiện, đoạn video ghi lại cảnh V nhảy cùng đồng đội và nữ ca sĩ Mỹ -Lizzo trong show diễn của Harry Styles đã thu về hơn 30 triệu lượt xem và là bài đăng có lượng người theo dõi "khủng" nhất trên tài khoản cá nhân của V.

Các thành viên khác của nhóm BTS cũng có lượng người theo dõi ấn tượng trên Instagram chỉ sau một tháng gia nhập. Jungkook có hơn 28 triệu người theo dõi; Jimin đạt hơn 26 triệu người theo dõi; Suga, Jin và J-Hope đều sở hữu hơn 25 triệu người theo dõi.

V, tên thật là Kim Tae Hyung, sinh năm 1995, chính thức ra mắt vào năm 2013 với tư cách thành viên nhóm BTS. Nhờ vẻ ngoài điển trai, thu hút, V nhanh chóng trở thành thần tượng của các cô gái mới lớn yêu nhạc Hàn. V đang là một trong những thần tượng Kpop được săn đón nhất thế giới và liên tục có tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc.

Năm 2021, V được TC Candler xếp thứ 3 trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2021.

Theo bảng xếp hạng âm nhạc Official Charts của Anh, tính đến ngày 3/1, ca khúc Christmas Tree nằm trong bộ phim truyền hình Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our Beloved Summer) do V thể hiện đã lần lượt xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh số bán đĩa đơn và bảng xếp hạng ca khúc đơn tải về.

Hiện tại, V vẫn đang độc thân. Tháng 10/2021, anh vướng tin đồn hẹn hò với ái nữ chủ tịch Paradise Group, một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, nhưng công ty quản lý của V đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trước khi vướng tin yêu tiểu thư nhà tài phiệt, V từng nhiều lần bị dân mạng nghi ngờ có tình ý với một số sao nữ xứ Hàn như Kim Yoo Jung hay hai thành viên Jisoo và Jennie của nhóm BlackPink nhưng phía nam ca sĩ không đưa ra phản hồi.

V (BTS) thể hiện ca khúc "Christmas Tree" (Video: Big Hit Music).

Mi Vân

Theo Allkpop