Nam vương Cao Xuân Tài kể kỷ niệm khó quên trong lần đầu hẹn hò

Trong chương trình "Người yêu tôi đỉnh nhất" phát sóng tối 5/1 trên VTV3, ngoài sự tham gia của Ban bình luận gồm Hari Won, Diệu Nhi, Sam còn có hai khách mời đặc biệt là Will và Ái Phương, tạo nên bầu không khí sôi động.

Đặc biệt, người tham gia trong tập này là Nam vương Cao Xuân Tài và bạn gái Bảo Châu. Bộ đôi mang đến câu chuyện đặc biệt với từ khóa "Đưa nhau đi trốn". Tại đây, Nam vương cuộc thi Man of the World 2018 chia sẻ kỷ niệm khó quên trong lần đầu hẹn hò.

Cao Xuân Tài cho biết trong thời gian dịch Covid-19, anh và bạn gái Bảo Châu chưa từng gặp mặt trực tiếp mà chỉ quen biết và tỏ tình qua tin nhắn điện thoại. Khi lệnh giãn cách xã hội kết thúc, Cao Xuân Tài quyết định mang theo một món quà để gặp Bảo Châu và mời cô đi uống cà phê.

Trước khi đến điểm hẹn, anh dừng chân tại một quán ăn và bị thu hút bởi khung cảnh tuyệt đẹp. Không kìm được, anh chụp lại một bức ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng chữ "Đưa nhau đi trốn", tên một bài hát của Đen Vâu mà anh rất yêu thích.

Về phía Bảo Châu, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp bạn trai mà không báo trước với ai. Chỉ 30 phút sau, gia đình nhận ra cô không có ở nhà và vô tình thấy bài đăng của Cao Xuân Tài với dòng chữ trên, ai nấy đều hoang mang, vội vã tìm kiếm.

Trong khi đó, vì lo sợ bị la rầy, Bảo Châu từ chối nghe điện thoại khi gia đình liên lạc, làm bố mẹ cô càng thêm lo lắng và quyết định trình báo cơ quan chức năng.

Mặc dù mối quan hệ khởi đầu bằng một sự hiểu lầm và nhiều thử thách nhưng với sự chân thành cùng kiên nhẫn, Cao Xuân Tài đã dần nhận được sự tin tưởng từ gia đình Bảo Châu. Điều này đã giúp tình yêu của cả hai ngày càng trở nên vững chắc.

Tuy nhiên, trong chương trình, Cao Xuân Tài lại là thí sinh đầu tiên dừng bước. Dù vậy nhờ chiến lược khôn ngoan của Bảo Châu, anh và bạn gái vẫn xuất sắc mang về giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Bộ đôi Hùng Phạm và Uyên Chi xuất sắc giành chiến thắng, mang về giải thưởng trị giá 80 triệu đồng.

Cao Xuân Tài sinh năm 1995, đến từ TP Đà Nẵng. Anh tốt nghiệp trường Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng, là huấn luyện viên thể hình và là người mẫu tự do. Anh từng là Á quân Vietnam Fitness Model và đăng quang cuộc thi Man of the World 2018.

Bảo Châu - bạn gái của Cao Xuân Tài - cũng là gương mặt quen thuộc. Cô từng đoạt giải Miss Teen - Junior Model International 2017 tại Ấn Độ.