Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: 8 năm vướng tin đồn hẹn hò, chưa một lần công khai

Gần đây, ca sĩ Mỹ Tâm xác nhận cô là nhà sản xuất phim điện ảnh Tài - tác phẩm do Mai Tài Phến đạo diễn. Thông tin này thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Mỹ Tâm cho biết, lý do cô đồng hành cùng Mai Tài Phến là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt và tiềm năng lớn.

"Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, có chủ đề tình yêu. Nhưng Mai Tài Phến lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy bộ phim lần này có sự hài hòa, đan xen nhiều màu sắc. Điều đó khiến tôi cảm thấy thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến", ca sĩ cho hay.

Hôm 20/12, Mai Tài Phến đăng ảnh hậu trường sản xuất phim chụp cùng Mỹ Tâm cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Và ta chọn nhau giữa bao ngã rẽ. Không ồn ào, cũng chẳng phô trương. Chỉ là nắm tay qua ngày rất khẽ. Mà tim thì ấm đến lạ thường".

Khoảnh khắc hai nghệ sĩ đeo tai nghe, chăm chú làm việc nhận hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng đây là động thái gián tiếp công khai chuyện tình cảm của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm, song người trong cuộc vẫn im lặng.

Những năm qua, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhận nhiều đồn đoán từ người hâm mộ.

Cả hai lần đầu hợp tác từ MV Đừng hỏi em, ra mắt năm 2017. Năm 2019, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục hợp tác trong phim Chị trợ lý của anh.

Trong phim, Mỹ Tâm đóng nữ chính Khả Doanh, một doanh nhân tài giỏi, vì muốn cứu doanh nghiệp gia đình mà chấp nhận làm trợ lý cho Phúc Nam (Mai Tài Phến đóng).

Khán giả nhận xét, cặp đôi chênh lệch tuổi tác nhưng có sự tương tác tự nhiên, ăn ý. Sự thân thiết và đẹp đôi của hai nghệ sĩ khiến tin đồn “phim giả tình thật” bùng nổ. Thời điểm đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Nhiều năm qua, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm được "soi" một số dấu hiệu hẹn hò như dùng đồ đôi, cùng xuất hiện ở sân bay...

Dịp Tết 2022, nam diễn viên được bắt gặp xuất hiện tại nhà riêng của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng. Nam diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện tại các đêm nhạc, sự kiện ra mắt phim của Mỹ Tâm để ủng hộ đàn chị.

Anh từng khẳng định việc làm này xuất phát từ sự ngưỡng mộ và yêu quý, giống như cách người hâm mộ dành sự ủng hộ cho thần tượng và cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường. Mai Tài Phến nói, anh luôn trân trọng từng cơ hội làm việc cùng Mỹ Tâm, cảm thấy may mắn khi được học hỏi được nhiều điều ở nữ ca sĩ 8X.

Đầu tháng 12 vừa qua, khi Mỹ Tâm chuẩn bị cho đêm nhạc See the light, Mai Tài Phến đăng ảnh săn vé, công khai cổ vũ "bạn gái tin đồn". Anh cũng khoe chữ ký trên tấm thẻ đặc biệt của Mỹ Tâm và viết: "Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua".

Trong đêm nhạc, khi được Mỹ Tâm gọi tên, Mai Tài Phến có màn "bắn tim" đáp lại gây sốt mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, Mỹ Tâm cũng luôn ủng hộ Mai Tài Phến trong các cột mốc của sự nghiệp.

Tháng 10/2023, khi phim Đất rừng phương Nam ra rạp, Mỹ Tâm xuất hiện tại hậu trường buổi công chiếu. Cô trao cái ôm thân thiết dành cho Mai Tài Phến, đồng thời bày tỏ niềm yêu mến với nhân vật Võ Tòng do anh thủ vai.

Trong cuộc phỏng vấn trước đây, Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô quý mến Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo, luôn truyền cho cô năng lượng tích cực.

Theo nữ ca sĩ, cô và người bạn đã đổi cách xưng hô. Cô gọi Mai Tài Phến là "anh", còn đối phương gọi cô là "cô Út". Mỹ Tâm cho biết cô và Mai Tài Phến đối xử tốt với nhau. "Trong tương lai, nếu được thì tiến tới mối quan hệ bền chặt, còn không được thì vẫn là bạn bè. Nếu Phến thích tôi thì cứ thích đi và tôi cũng vậy", Mỹ Tâm từng chia sẻ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 10, Mỹ Tâm xác nhận cô đang hạnh phúc trong tình yêu, song không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư.

"Tôi không ngại chia sẻ về tình yêu. Mọi người hỏi tôi có hạnh phúc hay không, tôi xin trả lời là có. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về việc riêng tư. Chỉ cần khán giả biết và tin tôi hạnh phúc, là mọi người yên tâm rồi", ca sĩ cho hay.

Mỹ Tâm cũng cho biết, thời trẻ, cô là người ồn ào. Càng trưởng thành, nữ ca sĩ học được nhiều bài học. Cô nhận ra giữ được trạng thái cân bằng khi yêu là điều quan trọng. "Tôi muốn mình là người độc lập nhưng vẫn có tình yêu, để thấy cuộc sống luôn tồn tại những điều dễ thương", ca sĩ chia sẻ.

Về quan điểm kết hôn, Mỹ Tâm cho biết, khi cô có tin vui về đám cưới, cô sẽ đích thân thông báo rộng rãi đến công chúng thay vì để khán giả phải đồn đoán.

Ảnh: Facebook nhân vật, Trịnh Nguyễn